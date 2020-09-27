3 отзыва оставили туристы

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Идиллический Каменный остров

Рассмотреть дореволюционные дачи, ощутить скромное обаяние северного модерна и погулять по парку

5
3 отзыва
Марина
Марина – Гид из Санкт-Петербурга
Каменный остров 🏝️ совсем не похож на парадный Петербург.

Он напомнит вам небольшой уютный европейский городок с аккуратным парком, речками и старинными зданиями.

Вы увидите дачи известных петербуржцев, сохранившиеся с имперских времен, познакомитесь со сфинксами на пристани и насладитесь царящей здесь тишиной.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Идиллический Каменный остров
Идиллический Каменный остров

Что вас ожидает

Каменный остров 🏝️ — заповедник интересной архитектуры
Вы рассмотрите дома банкира Штиглица, профессора Бехтерева, инженера Чаева, архитектора Мельцера и графини Клейнмихель. Полюбуетесь старинным Каменноостровским театром и увидите «местных жителей» острова — двух саламандр и девушку с веслом. Услышите о даче, которую несколько лет снимал здесь Пушкин, и насладитесь панорамами Петроградской стороны, Большой и Малой Невки и речки Крестовки.

История на каждом шагу
Вы узнаете, как проходило освоение северных островов Невской дельты, ставших излюбленным местом прогулок петербуржцев еще в XIX веке. Я расскажу, как Каменный остров, когда-то летняя резиденция Александра I, постепенно застраивался элегантными «шале де буржуа». Кто были их владельцы, на что ориентировались архитекторы, какие из особняков сохранили оригинальные черты, а какие «осовременились». А также как размеренную жизнь буржуа потеснили первые в России санатории для рабочих и трудовые колонии.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам и местным жителям, желающим сойти с привычных туристических троп и оказаться на природе, не выезжая за пределы города. А еще всем поклонникам северного модерна!

Начало и место завершения
🚩 На 2-й Березовой аллее
Идиллический Каменный остров
Идиллический Каменный остров
Идиллический Каменный остров
Идиллический Каменный остров
Идиллический Каменный остров
Идиллический Каменный остров
Идиллический Каменный остров
Идиллический Каменный остров

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Марина
Марина
Меня зовут Марина. Я и моя семья живем в самом прекрасном и загадочном городе мира — Санкт-Петербурге. Это не просто уникальный город! Петербург — это душа России: прекрасная и необъятная, восторженная и чарующая, трогательная и загадочная. Петербург покоряет сердце раз и навсегда. Я не только люблю Петербург, но и знаю много интересных и захватывающих историй об этом городе, о его жителях, о местах, о событиях. С радостью поделюсь своей любовью к нашему городу и своими знаниями о нем со всеми желающими.
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3 отзыва оставили туристы

27 сентября 2020
Экскурсия прекрасная. Даже несмотря на то, что практически все интересные места находятся за забором. Морине удалось сделать так, что мы их не замечали. Прекрасный рассказ о каменном острове и его обитателях. Спасибо.
26 августа 2020
Ходили на экскурсию всей семьей, очень понравилось как Марина рассказывала про Каменный остров и все истории, быстро нашли общий язык и прекрасно провели время - с удовольствием открыли новую для себя часть Петербурга.
25 августа 2020
Очень точно отражает ощущения от посещения этого памятного места название экскурсии. Идиллический. Красивые необычные особняки, их не менее интересная история. Вековые дубы, липы, ивы. Как будто выпадаешь из городской суеты. С удовольствием прогулялись бы там снова. Обаятельный экскурсовод. Всем советуем.

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