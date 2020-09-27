3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Каменный остров 🏝️ — заповедник интересной архитектуры

Вы рассмотрите дома банкира Штиглица, профессора Бехтерева, инженера Чаева, архитектора Мельцера и графини Клейнмихель. Полюбуетесь старинным Каменноостровским театром и увидите «местных жителей» острова — двух саламандр и девушку с веслом. Услышите о даче, которую несколько лет снимал здесь Пушкин, и насладитесь панорамами Петроградской стороны, Большой и Малой Невки и речки Крестовки.

История на каждом шагу

Вы узнаете, как проходило освоение северных островов Невской дельты, ставших излюбленным местом прогулок петербуржцев еще в XIX веке. Я расскажу, как Каменный остров, когда-то летняя резиденция Александра I, постепенно застраивался элегантными «шале де буржуа». Кто были их владельцы, на что ориентировались архитекторы, какие из особняков сохранили оригинальные черты, а какие «осовременились». А также как размеренную жизнь буржуа потеснили первые в России санатории для рабочих и трудовые колонии.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам и местным жителям, желающим сойти с привычных туристических троп и оказаться на природе, не выезжая за пределы города. А еще всем поклонникам северного модерна!