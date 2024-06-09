Иго-го-трип в мистический Выборг - из Петербурга

Отправиться в группе в парк «Яви-Нави», покататься на лошадках и погулять по старинному Выборгу
Мы знаем место, где вы ещё не были — но точно хотели бы оказаться! С удовольствием отвезём вас туда на целый день.

В конном экопарке вы окунётесь в славянскую мифологию, прокатитесь на лошадях и увидите, как извергает пламя огромный дракон.

А затем отправитесь в мистический Выборг — погуляете по средневековым улочкам, послушаете древние предания и разгадаете парочку городских тайн.
Иго-го-трип в мистический Выборг - из Петербурга
Иго-го-трип в мистический Выборг - из Петербурга
Иго-го-трип в мистический Выборг - из Петербурга
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Конный парк «Яви-Нави»

  • Мы отправимся в уникальное место, где помимо разномастных лошадей вы встретите енотов, кроликов, осликов и оленей. И даже одного огнедышащего дракона! Мы не шутим: он действительно извергает пламя — и вы в этом убедитесь.
  • В парке вас ждёт погружение и мир славянской мифологии и прогулка верхом на лошадках к каменному троллю. Ограничений по возрасту нет: даже маленькие дети до 5 лет могут ехать в седле — но только вместе со взрослыми. Лошадки очень дружелюбные, а опытные инструкторы будут рядом в течение всей прогулки.
  • После конной поездки у вас будет свободное время, чтобы погулять по парку, пообщаться с животными фермы, покормить настоящего северного оленя и сделать много классных фотографий.
  • Мы предложим вам сытный перекус: горячий чай с блинами или пирогами. При желании вы можете пообедать в аутентичном кафе «Горыныч» на территории парка.

Средневековый Выборг

Вы прогуляетесь по центру города, углубитесь в его историю и послушаете мистические предания, которыми богат Выборг.

Увидите:

  • Рыночную площадь со старинной Круглой башней — артиллерийским сооружением середины 16 века
  • Выборгский рынок — красивейшее здание с часовой башенкой, построенное в 1905 году
  • Башню ратуши — вторую сохранившуюся боевую башню средневековой городской стены
  • Часовую башню — бывшую колокольню старого кафедрального собора. Это одна из пяти знаменитых башен Выборга, которую видно практически из любой точки города.
  • Крепостную улицу — одну из старейших и важнейших улиц Старого города. Сейчас на ней расположено множество торговых лавочек, кафе и ресторанов.
  • Старый кафедральный собор — постройку 15 века, от которой остались лишь живописные руины
  • Ратушную площадь — первую из появившихся в городе. Здесь проводились ярмарки, народные собрания и праздничные гуляния.
  • Выборгский замок — единственный в России хорошо сохранившийся средневековый замок. Основан во время третьего шведского Крестового похода в конце 13 века.

Для ужина мы предложим вам атмосферное заведение в Старом городе — после насыщенного дня вы наверняка захотите хорошенько подкрепиться.

Тайминг:

  • Дорога из Петербурга до парка «Яви-Нави» занимает 2,5 часа
  • Нахождение в парке — 3 часа (включая 30 мин. конной прогулки)
  • Экскурсия по Выборгу — 2,5 часа
  • Ужин — 1 час

Организационные детали

  • В стоимость входят: трансфер на комфортабельном микроавтобусе из Санкт-Петербурга и обратно, услуги гида и конного инструктора, перекус (пироги/блины с чаем)
  • Обед в кафе на территории парка и ужин в ресторане Выборга оплачиваются отдельно
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

в воскресенье в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет8 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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