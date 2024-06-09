Мы знаем место, где вы ещё не были — но точно хотели бы оказаться! С удовольствием отвезём вас туда на целый день.
В конном экопарке вы окунётесь в славянскую мифологию, прокатитесь на лошадях и увидите, как извергает пламя огромный дракон.
А затем отправитесь в мистический Выборг — погуляете по средневековым улочкам, послушаете древние предания и разгадаете парочку городских тайн.
В конном экопарке вы окунётесь в славянскую мифологию, прокатитесь на лошадях и увидите, как извергает пламя огромный дракон.
А затем отправитесь в мистический Выборг — погуляете по средневековым улочкам, послушаете древние предания и разгадаете парочку городских тайн.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Конный парк «Яви-Нави»
- Мы отправимся в уникальное место, где помимо разномастных лошадей вы встретите енотов, кроликов, осликов и оленей. И даже одного огнедышащего дракона! Мы не шутим: он действительно извергает пламя — и вы в этом убедитесь.
- В парке вас ждёт погружение и мир славянской мифологии и прогулка верхом на лошадках к каменному троллю. Ограничений по возрасту нет: даже маленькие дети до 5 лет могут ехать в седле — но только вместе со взрослыми. Лошадки очень дружелюбные, а опытные инструкторы будут рядом в течение всей прогулки.
- После конной поездки у вас будет свободное время, чтобы погулять по парку, пообщаться с животными фермы, покормить настоящего северного оленя и сделать много классных фотографий.
- Мы предложим вам сытный перекус: горячий чай с блинами или пирогами. При желании вы можете пообедать в аутентичном кафе «Горыныч» на территории парка.
Средневековый Выборг
Вы прогуляетесь по центру города, углубитесь в его историю и послушаете мистические предания, которыми богат Выборг.
Увидите:
- Рыночную площадь со старинной Круглой башней — артиллерийским сооружением середины 16 века
- Выборгский рынок — красивейшее здание с часовой башенкой, построенное в 1905 году
- Башню ратуши — вторую сохранившуюся боевую башню средневековой городской стены
- Часовую башню — бывшую колокольню старого кафедрального собора. Это одна из пяти знаменитых башен Выборга, которую видно практически из любой точки города.
- Крепостную улицу — одну из старейших и важнейших улиц Старого города. Сейчас на ней расположено множество торговых лавочек, кафе и ресторанов.
- Старый кафедральный собор — постройку 15 века, от которой остались лишь живописные руины
- Ратушную площадь — первую из появившихся в городе. Здесь проводились ярмарки, народные собрания и праздничные гуляния.
- Выборгский замок — единственный в России хорошо сохранившийся средневековый замок. Основан во время третьего шведского Крестового похода в конце 13 века.
Для ужина мы предложим вам атмосферное заведение в Старом городе — после насыщенного дня вы наверняка захотите хорошенько подкрепиться.
Тайминг:
- Дорога из Петербурга до парка «Яви-Нави» занимает 2,5 часа
- Нахождение в парке — 3 часа (включая 30 мин. конной прогулки)
- Экскурсия по Выборгу — 2,5 часа
- Ужин — 1 час
Организационные детали
- В стоимость входят: трансфер на комфортабельном микроавтобусе из Санкт-Петербурга и обратно, услуги гида и конного инструктора, перекус (пироги/блины с чаем)
- Обед в кафе на территории парка и ужин в ресторане Выборга оплачиваются отдельно
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в воскресенье в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — Организатор в Санкт-Петербурге
Мы с подругой решили заняться конными экскурсиями, так как очень любим лошадей. Наш родной город, в котором мы родились и выросли — старинный Выборг. Мы хотим показать людям не только его достопримечательности, но и все близлежащие местечки. На данный момент — это конный парк с нашими лошадками, общение с которыми точно принесёт вам радость!Задать вопрос
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