Петербург старинный и современный - обзорная автобусная экскурсия

Познакомиться с городом в насыщенном туре, выходящем за рамки классических маршрутов

Групповая
Отправляйтесь на эту экскурсию, чтобы увидеть не только исторический центр, но и новые достопримечательности — ведь Санкт-Петербург активно растет и развивается! В группе до 30 человек вы проедете по городу от Дворцовой площади до Зенит Арены, а также по Петроградской стороне — и слушая рассказы гида, откроете разные грани Северной столицы.
Петербург старинный и современный - обзорная автобусная экскурсия
Петербург старинный и современный - обзорная автобусная экскурсия
Петербург старинный и современный - обзорная автобусная экскурсия
Петербург старинный и современный - обзорная автобусная экскурсия
Петербург старинный и современный - обзорная автобусная экскурсия
Петербург старинный и современный - обзорная автобусная экскурсия
Петербург старинный и современный - обзорная автобусная экскурсия
Петербург старинный и современный - обзорная автобусная экскурсия
Петербург старинный и современный - обзорная автобусная экскурсия
Петербург старинный и современный - обзорная автобусная экскурсия
Петербург старинный и современный - обзорная автобусная экскурсия
Петербург старинный и современный - обзорная автобусная экскурсия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Символы парадного Петербурга. В первой части экскурсии вы проедете по красивейшим уголкам центра. От Дворцовой площади по Невскому проспекту, по Малой Морской улице и Благовещенскому мосту, по набережной Макарова и Каменноостровскому проспекту. Конечно, будут остановки с выходами: у храма Спаса на Крови, Исаакиевского собора, Сфинксов и на Стрелке Васильевского острова.

Петербург 21 века. Экскурсия продолжится поездкой по Западному Скоростному Диаметру. С высоты этой дороги вы полюбуетесь стадионом Зенит Арена и увидите небоскреб Лахта-Центр. В завершение программы вас ждет креативное пространство Севкабель Порт: вы прогуляетесь по набережной и сделаете фото с великолепным видом на Финский залив.

О Петербурге сквозь века. Гид расскажет об истоках нашего города, о развитии его архитектурного облика, о появлении и судьбе императорских загородных резиденций. Так, сравнивая век нынешний и век минувший, вы поймете, почему людей так манит Северная столица.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 30 человек
  • Дополнительных расходов нет, все включено в стоимость
  • Начало на Дворцовой площади, окончание у метро Приморская (либо вы можете остаться в центре Севкабель Порт)
  • Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Дворцовой площади
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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