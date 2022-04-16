Что вас ожидает

Символы парадного Петербурга. В первой части экскурсии вы проедете по красивейшим уголкам центра. От Дворцовой площади по Невскому проспекту, по Малой Морской улице и Благовещенскому мосту, по набережной Макарова и Каменноостровскому проспекту. Конечно, будут остановки с выходами: у храма Спаса на Крови, Исаакиевского собора, Сфинксов и на Стрелке Васильевского острова.

Петербург 21 века. Экскурсия продолжится поездкой по Западному Скоростному Диаметру. С высоты этой дороги вы полюбуетесь стадионом Зенит Арена и увидите небоскреб Лахта-Центр. В завершение программы вас ждет креативное пространство Севкабель Порт: вы прогуляетесь по набережной и сделаете фото с великолепным видом на Финский залив.

О Петербурге сквозь века. Гид расскажет об истоках нашего города, о развитии его архитектурного облика, о появлении и судьбе императорских загородных резиденций. Так, сравнивая век нынешний и век минувший, вы поймете, почему людей так манит Северная столица.

Организационные детали