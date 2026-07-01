Отправляйтесь на эту экскурсию, чтобы увидеть не только исторический центр, но и новые достопримечательности — ведь Санкт-Петербург активно растет и развивается! Вы проедете по городу от Дворцовой площади до Газпром Арены, а также по Петроградской стороне — и, слушая рассказы гида, откроете разные грани Северной столицы, посетите территорию Петропавловской крепости.

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Описание экскурсии

Символы парадного Петербурга. В первой части экскурсии вы проедете по красивейшим уголкам центра. От Дворцовой площади по Невскому проспекту, по Малой Морской улице и Благовещенскому мосту, по набережной Макарова. Конечно, будут остановки с выходами: у храма Спаса на Крови, Исаакиевского собора, сфинксов и на стрелке Васильевского острова. Парадный исторический Петербург предстанет перед Вами во всей красе под увлекательный рассказ квалифицированного гида. В завершении прогуляетесь с гидом по территории Петропавловской крепости.

Петербург 21 века. Экскурсия продолжится поездкой по Западному скоростному диаметру. С высоты этой дороги вы полюбуетесь стадионом «Газпром Арена» и увидите небоскрёб «Лахта Центр».

О Петербурге сквозь века. Гид расскажет об истоках нашего города, о развитии его архитектурного облика, о появлении и судьбе императорских загородных резиденций. Так, сравнивая век нынешний и век минувший, вы поймёте, почему людей так манит Северная столица.

Организационные детали