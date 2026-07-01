Петербург старинный и современный - обзорная автобусная экскурсия
Познакомиться с городом в насыщенном туре, выходящем за рамки классических маршрутов
Отправляйтесь на эту экскурсию, чтобы увидеть не только исторический центр, но и новые достопримечательности — ведь Санкт-Петербург активно растет и развивается! Вы проедете по городу от Дворцовой площади до Газпром Арены, а также по Петроградской стороне — и, слушая рассказы гида, откроете разные грани Северной столицы, посетите территорию Петропавловской крепости.
Символы парадного Петербурга. В первой части экскурсии вы проедете по красивейшим уголкам центра. От Дворцовой площади по Невскому проспекту, по Малой Морской улице и Благовещенскому мосту, по набережной Макарова. Конечно, будут остановки с выходами: у храма Спаса на Крови, Исаакиевского собора, сфинксов и на стрелке Васильевского острова. Парадный исторический Петербург предстанет перед Вами во всей красе под увлекательный рассказ квалифицированного гида. В завершении прогуляетесь с гидом по территории Петропавловской крепости.
Петербург 21 века. Экскурсия продолжится поездкой по Западному скоростному диаметру. С высоты этой дороги вы полюбуетесь стадионом «Газпром Арена» и увидите небоскрёб «Лахта Центр».
О Петербурге сквозь века. Гид расскажет об истоках нашего города, о развитии его архитектурного облика, о появлении и судьбе императорских загородных резиденций. Так, сравнивая век нынешний и век минувший, вы поймёте, почему людей так манит Северная столица.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
Дополнительных расходов нет, все включено в стоимость
Начало и окончание на Дворцовой площади, но вы можете по желанию остаться у небоскрёба «Лахта-центр»
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
1340 ₽
Дети до 7 лет
Бесплатно
Пенсионеры
1250 ₽
Школьники
1000 ₽
Студенты
1250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 21965 туристов
Мы рады приветствовать вас на наших экскурсиях, особенностью которых является организация под ключ: никаких скрытых платежей и дополнительных трат.
В нашей команде — профессионалы турбизнеса и настоящие фанаты своего дела. Как читать дальшеуменьшить
один из ведущих туроператоров Санкт-Петербурга, мы стараемся каждый сезон предлагать новые экскурсии и направления — групповые и VIP-туры как в самом городе, так и в пригородах.
С 2023 года мы расширяем услуги на Турцию, регион Анталья. Каждый наш гость для нас важен, и мы подбираем индивидуальный подход к каждому.
Желаем вам прекрасных дней в городе на Неве и не менее замечательных в Анталье!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 191 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Экскурсия получилась просто замечательной! Было очень интересно с первой до последней минуты. Гид не просто рассказывает факты, а делится действительно увлекательными историями и обращает внимание на такие детали и нюансы, читать дальшеуменьшить
которые самостоятельно вряд ли заметишь.
Маршрут составлен великолепно: здесь гармонично сочетаются современные локации, исторические места и культурные достопримечательности. Видно, что гид искренне любит свой город и с большим удовольствием знакомит с ним гостей.
Особенно хочется отметить рекомендации, которые мы получили во время экскурсии. Благодаря им мы немного изменили свой первоначальный маршрут путешествия, посетили несколько мест, о которых раньше даже не знали, и остались в полном восторге. Это сделало нашу поездку еще более насыщенной и интересной.
Огромная благодарность гиду за то, что помог открыть Санкт-Петербург с совершенно нового ракурса и буквально влюбил меня в этот город. Маршрут продуман до мелочей: за одну экскурсию можно увидеть множество знаковых мест, узнать массу интересной информации и сделать красивые памятные фотографии в самых живописных уголках Петербурга.
Спасибо за незабываемую экскурсию! От души рекомендую всем, кто хочет не просто увидеть Санкт-Петербург, а почувствовать его атмосферу и узнать его по-настоящему.
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Екатерина
Спасибо огромное организаторам и экскурсоводу за интересную экскурсию, все понравилось, отлично провели время, сервис 💯
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Е
Елена
Обычно заказываем индивидуальные экскурсии, избегая традиционного «ждем остальных» и «посмотрите налево…»… Но дождливый день не располагал к пешим прогулкам, решили, что из окна автобуса в такую погоду - единственно возможно. Эта читать дальшеуменьшить
экскурсия поменяла стереотип. Экскурсовод настолько увлеченно и интересно излагала! Автобус очень комфортный! Маршрут организован оптимально. Наушники - находка, позволяющая передвигаться в своем ритме и не прослушать интереснейший рассказ. Прекрасная прогулка получилась! И познавательно и эмоционально. Спасибо организаторам и отдельное экскурсоводу
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I
Ilia
Посетили экскурсию с девушкой. Всё очень понравилось: и маршрут, и экскурсовод, и эмоции, которые мы получили! Из недостатков мы отметили, что из автобуса могут быть не видны хорошо достопримечательности и не всегда понятно, куда именно надо смотреть. Отдельный респект за то, что мы посетили Севкабель Порт! Там и решили остаться)
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Либина
Интересный маршрут, замечательный гид. эь
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Екатерина
Замечательная экскурсия, очень понравилась экскурсовод Юлия, рассказала много интересной информации, маршрут отличный и автобус тоже!
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