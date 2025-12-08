Приглашаем вас на личную встречу с Петербургом, которого не найти в учебниках истории — городом азартных салонов, светских бесед и интеллектуальных игр.
Вам предстоит стать участником закрытого вечера в антикварной галерее: сначала вы исследуете тайны предметов старины, а затем, после бокала игристого, испытаете фортуну за настоящим ломберным столом.
Описание экскурсии
- Вы увидите редкие предметы интерьера прошлых столетий
- Узнаете неожиданные исторические факты
- Наденете белые музейные перчатки и в буквальном смысле прикоснётесь к жизни ушедшей эпохи — текстуры, материалы и формы расскажут вам не меньше, чем истории гида
- Примете участие в изысканном фуршете с игристым — в атмосфере приватного клуба у вас будет время обсудить увиденное и завести новые знакомства
Во второй части вечера вы испытаете фортуну за настоящим ломберным столом:
- Вы сыграете в настольные игры 19 века и разберётесь в их философии
- Выясните, какие игры считались азартными, а какие — невинным домашним развлечением
- Узнаете, во что любили играть аристократы и члены императорской семьи
- Поймёте, какой след в истории и судьбах отдельных личностей оставили популярные игры прошлого
Кому понравится, а кому может не подойти
- Искушённым путешественникам, которые хотят увидеть Петербург за пределами парадных дворцов и предпочитают интерактив скучным лекциям
- Небольшим компаниям, которые ищут интеллектуальный досуг
Организационные детали
- Экскурсия по салону, фуршет с игристым и фруктами, а также игры за ломберным столом входят в стоимость
- Для семейных и детских групп фуршет заменим чаепитием
- Программа рассчитана на группы до 6 человек. Стоимость участия пятого и шестого гостя — 3000 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Кожевенной линии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 111 туристов
Мы — дружная команда, за нашими плечами — интересные проекты и тысячи проведённых экскурсий, но главное — нас объединяет настоящая страсть к нашему городу! Петербург — наша большая любовь, он
