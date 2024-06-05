Экскурсии в Павловск из Санкт-Петербурга

Найдено 18 экскурсий в категории «Павловск» в Санкт-Петербурге, цены от 2 300 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
517 отзывов
По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
Откройте для себя три великолепных дворцово-парковых ансамбля 18 века. Узнайте о жизни императорской семьи и посетите знаменитые дворцы и парки
Начало: На Площади искусств
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
2 300 за человека
Из Петербурга в Царское Село и Павловск
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
23 отзыва
Из Петербурга в Царское Село и Павловск
Познакомиться с двумя эпохами Российской империи за один день
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 950 за всё до 4 чел.
Идиллический Павловск
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Идиллический Павловск
Посетить царский дворец, погулять по пейзажному парку и узнать историю этих волшебных мест
Начало: В центре города
19 июня в 14:00
25 июня в 09:00
13 700 за всё до 2 чел.
Павловск: роскошь и красота Русской Швейцарии
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
39 отзывов
Павловск: роскошь и красота Русской Швейцарии
Познакомиться с крупнейшим пейзажным парком Европы и старинными памятниками музея-заповедника
Начало: В районе станции метро Московская
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
12 990 за всё до 4 чел.
Царское Село и Павловск за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
81 отзыв
Царское Село и Павловск за один день
От блистательных дней до трагических событий - экскурсия по двум императорским резиденциям
Начало: В городе Пушкин
22 июня в 10:00
23 июня в 10:00
9 500 за всё до 6 чел.
Павловск. Царственная песнь его парков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
60 отзывов
Павловск. Царственная песнь его парков
Императорская архитектура и романтические тенистые аллеи государственного музея-заповедника
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3 300 за всё до 5 чел.
Групповая экскурсия «Всё мне видится Павловск холмистый» (билеты включены)
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия «Всё мне видится Павловск холмистый» (билеты включены)
Посетить Павловский дворец и парк, которые хранят дух тихой семейной жизни императоров
Начало: У метро Площадь Восстания
Расписание: во вторник, субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 300 за человека
По святым местам и к Серафиму Вырицкому на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
По святым местам и к Серафиму Вырицкому на автомобиле
Посетить старинные православные храмы в окрестностях Петербурга и прикоснуться к их богатой истории
Начало: По договорённости
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
14 500 за всё до 4 чел.
Неповторимое очарование Павловского парка: экскурсия на велосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Неповторимое очарование Павловского парка: экскурсия на велосипеде
Побывать в местах, куда не добраться пешком, и узнать любопытные истории о владельцах парка
Начало: У входа в Павловский парк
Завтра в 16:00
9 июня в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Семейная экскурсия-квест по Павловскому парку
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2 часа
6 отзывов
Семейный квест в Павловском парке: исследуйте и играйте
Погрузитесь в мир загадок и искусства Павловского парка, наслаждаясь семейным временем с интерактивными заданиями
Начало: В Павловском парке
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 62005 580 за всё до 10 чел.
Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом
Исследовать и сравнить два дворцово-парковых ансамбля в окрестностях Петербурга за один день
Начало: От отеля, вокзала, аэропорта или квартиры по догов...
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 670 за всё до 4 чел.
Павловск - семейное гнездо Павла I
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6.5 часов
1 отзыв
Павловск - семейное гнездо Павла I
Роскошный дворец, пейзажный парк и кулуары императорской семьи
9 июня в 09:00
12 июня в 09:00
22 000 за всё до 6 чел.
Трансфер из Пулково и экскурсия по must-see-местам Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Трансфер из Пулково и экскурсия по must-see-местам Петербурга
Знакомство с городом и его красотами на пути из аэропорта в отель или в перерыве между рейсами
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
4 600 за всё до 6 чел.
Императорские резиденции - Павловск: дворцово-парковый ансамбль
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Императорские резиденции - Павловск: дворцово-парковый ансамбль
История, пейзажи, сады и ландшафтная архитектура одного из самых больших парков Европы
Завтра в 15:00
21 июня в 10:00
13 000 за всё до 2 чел.
Павловский дворец - любимая усадьба императора
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
26 отзывов
Павловский дворец - любимая усадьба императора
Прогуляться по аллеям парка, бесконечной дворцовой анфиладе и узнать о судьбе «Русского Гамлета»
Начало: у станции метро «Гостиный двор»
Расписание: во вторник и четверг в 11:00
11 июня в 11:00
13 июня в 11:00
2 500 за человека
Групповая экскурсия в Павловск на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
6.5 часов
21 отзыв
Групповая экскурсия в Павловск на автобусе
Отправиться в самую уютную императорскую резиденцию и погулять по великолепному парку
Начало: У Гостиного Двора
Расписание: в среду и субботу в 10:30
Завтра в 10:30
12 июня в 10:30
2 800 за человека
Уютный и романтичный Павловск - экскурсия из Петербурга на минивэне
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Уютный и романтичный Павловск - экскурсия из Петербурга на минивэне
Отправиться в один из самых гармоничных дворцово-парковых ансамблей в пригородах Северной столицы
9 июня в 08:00
10 июня в 10:00
13 700 за всё до 7 чел.
Из Петербурга в Павловск - царство красоты и гармонии
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Из Петербурга в Павловск - царство красоты и гармонии
Увидеть античную сказку на русской земле
Начало: От удобного вам места
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
13 470 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    5 июня 2024
    По святым местам и к Серафиму Вырицкому на автомобиле
    Спасибо большое Татьяне за очень содержательную экскурсию! Давно хотела попасть к Серафиму Вырецкому, но дополнительным удовольствием было путешествовать с знатоком
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    истории этих мест. Интересные факты разных эпох, великолепная подача, очень грамотная певучая Русская речь. Татьяна настоящий профессионал. Обязательно отправимся в другие места в ее сопровождении всей семьей! Очень рекомендую! По поводу организации-никаких вопросов! Все четко, во время. С Огромной благодарностью и приятными впечатлениями к Вашей компании!

  • М
    Марина
    3 июня 2024
    По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
    Интересная, четко организованная экскурсия! Дарья- большая умница! Рекомендую как саму экскурсию, так и организатора!
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
    Несмотря на перемены в погоде с дождем, гид очень разумно организовал процесс эксурсионных мероприятий. Удалось и получить удовольствие и массу интересной информации. Спасибо, очень понравилось, забронировали у вас экскурсию на завтра. Очень довольны.
  • с
    сергей
    3 июня 2024
    Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом
    Спасибо большое Александру! Приятно было получать информацию от компетентного, образованного, воспитанного гида! С нами был внук 8 лет, обычно непоседа - он был заинтересован! Особая благодарность за патриотизм!
  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    Павловский дворец - любимая усадьба императора
    Интересная и познавательная экскурсия в очень красивом месте. . погода была дополнительным украшением. Спасибо, все было хорошо организовано. Инессе и Владимиру огромное спасибо за комфортное путешествие!
    Интересная и познавательная экскурсия в очень красивом месте. . погода была дополнительным украшением. Спасибо, все былоИнтересная и познавательная экскурсия в очень красивом месте. . погода была дополнительным украшением. Спасибо, все былоИнтересная и познавательная экскурсия в очень красивом месте. . погода была дополнительным украшением. Спасибо, все было
  • Э
    Эльвира
    26 мая 2024
    Павловск. Царственная песнь его парков
    Великолепный парк. Интересная экскурсия.
  • С
    Светлана
    25 мая 2024
    По святым местам и к Серафиму Вырицкому на автомобиле
    Заявленная экскурсия по своему наполнению представлялась достаточно сложной в исполнении. Однако, этого не случилось. Люба смогла глубоко, литературно-завораживающе раскрыть особенности людей,
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    храмов и мест служения великих людей. Уровень погруженности гида в момент просто зашкаливал! Удивительна глубина знания и широта взглядов Любови на освещаемую область интересов! Благодарю! Рекомендую к обязательному посещению это путешествие при сопровождении потрясающего гида в лице Любы!

  • М
    Мельник
    23 мая 2024
    По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
    Все прекрасно,только Царское село не понравилось,просто ужас,делать там нечего,народу тьма,Вас бегом поведут по трем комнатам,остановиться толком посмотреть нельзя,говорит местный экскурсовод тихо,без выражения,текст зачитала и все. Наш экскурсовод Дарья просто от бога.
  • Н
    Надежда
    23 мая 2024
    Из Петербурга в Царское Село и Павловск
    Спасибо огромное Елене за чрезвычайно интересный, насыщенный и информативно продуманный маршрут,а также за подробное и глубокое погружение в историю мест, персон, создаваших всю эту увиденную нами красоту. Елена - истинный профессионал своего дела и необыкновенно обаятельный собеседник!
  • А
    Анна
    22 мая 2024
    Из Петербурга в Царское Село и Павловск
    с нами была гид Елена, замечательный эрудированный гид, которая учитывала все наши пожелания. у Елены с моим мужем был полный коннект по историческим фактам:) однозначно рекомендуем данного гида и саму экскурсию!
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Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Павловск»

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