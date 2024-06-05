1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
Откройте для себя три великолепных дворцово-парковых ансамбля 18 века. Узнайте о жизни императорской семьи и посетите знаменитые дворцы и парки
Начало: На Площади искусств
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
2 300₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Из Петербурга в Царское Село и Павловск
Познакомиться с двумя эпохами Российской империи за один день
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Идиллический Павловск
Посетить царский дворец, погулять по пейзажному парку и узнать историю этих волшебных мест
Начало: В центре города
19 июня в 14:00
25 июня в 09:00
13 700₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Павловск: роскошь и красота Русской Швейцарии
Познакомиться с крупнейшим пейзажным парком Европы и старинными памятниками музея-заповедника
Начало: В районе станции метро Московская
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
12 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Царское Село и Павловск за один день
От блистательных дней до трагических событий - экскурсия по двум императорским резиденциям
Начало: В городе Пушкин
22 июня в 10:00
23 июня в 10:00
9 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Павловск. Царственная песнь его парков
Императорская архитектура и романтические тенистые аллеи государственного музея-заповедника
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3 300₽ за всё до 5 чел.
Групповая
5.5 часов
Групповая экскурсия «Всё мне видится Павловск холмистый» (билеты включены)
Посетить Павловский дворец и парк, которые хранят дух тихой семейной жизни императоров
Начало: У метро Площадь Восстания
Расписание: во вторник, субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 300₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
По святым местам и к Серафиму Вырицкому на автомобиле
Посетить старинные православные храмы в окрестностях Петербурга и прикоснуться к их богатой истории
Начало: По договорённости
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
14 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Неповторимое очарование Павловского парка: экскурсия на велосипеде
Побывать в местах, куда не добраться пешком, и узнать любопытные истории о владельцах парка
Начало: У входа в Павловский парк
Завтра в 16:00
9 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Квест
2 часа
Семейный квест в Павловском парке: исследуйте и играйте
Погрузитесь в мир загадок и искусства Павловского парка, наслаждаясь семейным временем с интерактивными заданиями
Начало: В Павловском парке
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 62005 580₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом
Исследовать и сравнить два дворцово-парковых ансамбля в окрестностях Петербурга за один день
Начало: От отеля, вокзала, аэропорта или квартиры по догов...
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Павловск - семейное гнездо Павла I
Роскошный дворец, пейзажный парк и кулуары императорской семьи
9 июня в 09:00
12 июня в 09:00
22 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трансфер из Пулково и экскурсия по must-see-местам Петербурга
Знакомство с городом и его красотами на пути из аэропорта в отель или в перерыве между рейсами
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
4 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Императорские резиденции - Павловск: дворцово-парковый ансамбль
История, пейзажи, сады и ландшафтная архитектура одного из самых больших парков Европы
Завтра в 15:00
21 июня в 10:00
13 000₽ за всё до 2 чел.
Групповая
6 часов
Павловский дворец - любимая усадьба императора
Прогуляться по аллеям парка, бесконечной дворцовой анфиладе и узнать о судьбе «Русского Гамлета»
Начало: у станции метро «Гостиный двор»
Расписание: во вторник и четверг в 11:00
11 июня в 11:00
13 июня в 11:00
2 500₽ за человека
Групповая
6.5 часов
Групповая экскурсия в Павловск на автобусе
Отправиться в самую уютную императорскую резиденцию и погулять по великолепному парку
Начало: У Гостиного Двора
Расписание: в среду и субботу в 10:30
Завтра в 10:30
12 июня в 10:30
2 800₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Уютный и романтичный Павловск - экскурсия из Петербурга на минивэне
Отправиться в один из самых гармоничных дворцово-парковых ансамблей в пригородах Северной столицы
9 июня в 08:00
10 июня в 10:00
13 700₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Петербурга в Павловск - царство красоты и гармонии
Увидеть античную сказку на русской земле
Начало: От удобного вам места
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
13 470₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина5 июня 2024Спасибо большое Татьяне за очень содержательную экскурсию! Давно хотела попасть к Серафиму Вырецкому, но дополнительным удовольствием было путешествовать с знатоком
- ММарина3 июня 2024Интересная, четко организованная экскурсия! Дарья- большая умница! Рекомендую как саму экскурсию, так и организатора!
- ТТатьяна3 июня 2024Несмотря на перемены в погоде с дождем, гид очень разумно организовал процесс эксурсионных мероприятий. Удалось и получить удовольствие и массу интересной информации. Спасибо, очень понравилось, забронировали у вас экскурсию на завтра. Очень довольны.
- ссергей3 июня 2024Спасибо большое Александру! Приятно было получать информацию от компетентного, образованного, воспитанного гида! С нами был внук 8 лет, обычно непоседа - он был заинтересован! Особая благодарность за патриотизм!
- ИИрина31 мая 2024Интересная и познавательная экскурсия в очень красивом месте. . погода была дополнительным украшением. Спасибо, все было хорошо организовано. Инессе и Владимиру огромное спасибо за комфортное путешествие!
- ЭЭльвира26 мая 2024Великолепный парк. Интересная экскурсия.
- ССветлана25 мая 2024Заявленная экскурсия по своему наполнению представлялась достаточно сложной в исполнении. Однако, этого не случилось. Люба смогла глубоко, литературно-завораживающе раскрыть особенности людей,
- ММельник23 мая 2024Все прекрасно,только Царское село не понравилось,просто ужас,делать там нечего,народу тьма,Вас бегом поведут по трем комнатам,остановиться толком посмотреть нельзя,говорит местный экскурсовод тихо,без выражения,текст зачитала и все. Наш экскурсовод Дарья просто от бога.
- ННадежда23 мая 2024Спасибо огромное Елене за чрезвычайно интересный, насыщенный и информативно продуманный маршрут,а также за подробное и глубокое погружение в историю мест, персон, создаваших всю эту увиденную нами красоту. Елена - истинный профессионал своего дела и необыкновенно обаятельный собеседник!
- ААнна22 мая 2024с нами была гид Елена, замечательный эрудированный гид, которая учитывала все наши пожелания. у Елены с моим мужем был полный коннект по историческим фактам:) однозначно рекомендуем данного гида и саму экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Павловск»
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