Первыми владельцами Павловска были Павел I и его супруга Мария Фёдоровна.
Великокняжеская чета вложила немало сил в развитие дворцово-паркового ансамбля, поэтому он так впечатляет своей особой целостной атмосферой.
Вы узнаете о жизни монарших особ, посетите Павловский дворец и прогуляетесь по Павловскому парку — одному из самых крупных в Европе.
Великокняжеская чета вложила немало сил в развитие дворцово-паркового ансамбля, поэтому он так впечатляет своей особой целостной атмосферой.
Вы узнаете о жизни монарших особ, посетите Павловский дворец и прогуляетесь по Павловскому парку — одному из самых крупных в Европе.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы проедете по Царскосельской дороге и увидите Египетские ворота, Екатерининский парк, Александровский дворец, Екатерининский собор и Павловский вокзал.
В Павловском дворце гид покажет Египетский вестибюль, Греческий зал, Залы Войны и Мира, картинную галерею, кабинет Павла I, Тронный зал и многое другое. Расскажет о династии Романовых, судьбе императора Павла I и его супруги Марии Фёдоровны.
В Павловском парке вы осмотрите павильоны «Храм Дружбы» и «Вольер», Театральные ворота, памятник Марии Фёдоровне, а также памятник самому Павлу I. Узнаете, чем отличаются английские парки от французских и почему в 18 веке в парках дежурили монахи.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида и входные билеты.
- На экскурсию мы предоставляем автобус туристического класса в зависимости от набора группы.
- После внесения предоплаты вы получите реквизиты или QR-код для внесения остатка суммы.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
во вторник, субботу и воскресенье в 12:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2 300 ₽
|Дети 8-18 лет
|1 800 ₽
|Дети до 7 лет
|1 500 ₽
|Пенсионеры
|2 100 ₽
|Студенты
|2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Площадь Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, субботу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 10430 туристов
Наше экскурсионное бюро существует с 2018 года. Нам удалось заработать хорошую репутацию не только среди гостей города, но и местных жителей (что сделать крайне тяжело). Мы разработали более ста пятидесятиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
19 мая 2024
Прекрасная поездка в Павловск. Организованно все четко. Комфортный автобус с кондиционером. Очень профессиональный гид Оксана. Все очень понравилось!
Наталья
19 мая 2024
Не пришла смс, долго искали свою маршрутку. А так всё хорошо прошло. Понравилось.
О
Ольга
10 мар 2024
10 марта 2024 г. ездила на экскурсию в Павловск с компанией "Морская столица". Всё было организовано на высоком уровне и в срок, без задержек, с доступным объяснением. Романтичный Павловск и
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