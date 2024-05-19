Что вас ожидает

Вы проедете по Царскосельской дороге и увидите Египетские ворота, Екатерининский парк, Александровский дворец, Екатерининский собор и Павловский вокзал.

В Павловском дворце гид покажет Египетский вестибюль, Греческий зал, Залы Войны и Мира, картинную галерею, кабинет Павла I, Тронный зал и многое другое. Расскажет о династии Романовых, судьбе императора Павла I и его супруги Марии Фёдоровны.

В Павловском парке вы осмотрите павильоны «Храм Дружбы» и «Вольер», Театральные ворота, памятник Марии Фёдоровне, а также памятник самому Павлу I. Узнаете, чем отличаются английские парки от французских и почему в 18 веке в парках дежурили монахи.

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