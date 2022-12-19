Приглашаем вас посетить два блистательных пригорода Петербурга — Царское Село и Павловск. Вы исследуете монаршие резиденции с абсолютно разными характерами, историей и архитектурой. Осмотрите императорские покои и Янтарную комнату во дворцах, скульптуры 18 века и романтичные беседки в парках. А истории о прежних хозяевах этих мест наполнят увиденное глубиной.

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Описание

Что вас ожидает

Царское Село: роскошь барокко и пушкинские места

В Царском Селе мы осмотрим Египетские ворота и Александровский дворец, Лицейский сад с памятником Пушкину и Царскосельский лицей. Вы узнаете, как выстраивался здесь учебный процесс и кто еще, кроме великого поэта, был воспитанником лицея.

В Екатерининском дворце вы сможете посетить парадные интерьеры, представить императорский быт и открыть историю Янтарной комнаты. А после мы отправимся исследовать роскошный Екатерининский парк — его регулярную «французскую» часть и пейзажную «английскую». Вы увидите скульптуры 18 века, Большой пруд, Грот и «Девушку с кувшином», Мраморный мост, гранитную террасу и Камеронову галерею. Осмотрим павильоны, которые помнят императрицу Елизавету, Екатерину II, Александра I и других монархов. И обсудим, что каждый из них привнес в это живописное место.

Уютный и уединенный Павловск

После Екатерининского дворца и парка Павловск покажется вам тихим и даже безлюдным. Вы услышите о хозяйке усадьбы, великой княгини Марии Фёдоровны, которую часто сравнивали с Екатериной II: мы разберемся, в чем их сходства и различия.

Посетим Павловский дворец, образец сдержанного классицизма: осмотрим монаршие покои, приемные и гостиные, заглянем в библиотеку. А снаружи оценим знаменитую галерею Гонзаго — сочетание архитектуры и фресок, которое создает причудливый 3D-эффект.

Затем отдадим должное Павловскому парку — шедевру ландшафтного дизайна. Охватить все его уголки за день невозможно, но мы осмотрим самую живописную часть парка с Итальянской лестницей, мостом Кентавров, колоннадой Апполона, павильоном «Храм Дружбы» и тройной липовой аллеей. Вы удивитесь, насколько органично и со вкусом архитектурные элементы вплетаются в поразительные пейзажи.

Организационные детали