Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом

Исследовать и сравнить два дворцово-парковых ансамбля в окрестностях Петербурга за один день

Приглашаем вас посетить два блистательных пригорода Петербурга — Царское Село и Павловск. Вы исследуете монаршие резиденции с абсолютно разными характерами, историей и архитектурой.

Осмотрите императорские покои и Янтарную комнату во дворцах, скульптуры 18 века и романтичные беседки в парках. А истории о прежних хозяевах этих мест наполнят увиденное глубиной.
Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом
Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом
Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом
Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом
Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом
Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом
Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом
Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом
Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом
Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом
Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом
Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом
Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом
Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом
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Описание

Что вас ожидает

Царское Село: роскошь барокко и пушкинские места

В Царском Селе мы осмотрим Египетские ворота и Александровский дворец, Лицейский сад с памятником Пушкину и Царскосельский лицей. Вы узнаете, как выстраивался здесь учебный процесс и кто еще, кроме великого поэта, был воспитанником лицея.

В Екатерининском дворце вы сможете посетить парадные интерьеры, представить императорский быт и открыть историю Янтарной комнаты. А после мы отправимся исследовать роскошный Екатерининский парк — его регулярную «французскую» часть и пейзажную «английскую». Вы увидите скульптуры 18 века, Большой пруд, Грот и «Девушку с кувшином», Мраморный мост, гранитную террасу и Камеронову галерею. Осмотрим павильоны, которые помнят императрицу Елизавету, Екатерину II, Александра I и других монархов. И обсудим, что каждый из них привнес в это живописное место.

Уютный и уединенный Павловск

После Екатерининского дворца и парка Павловск покажется вам тихим и даже безлюдным. Вы услышите о хозяйке усадьбы, великой княгини Марии Фёдоровны, которую часто сравнивали с Екатериной II: мы разберемся, в чем их сходства и различия.

Посетим Павловский дворец, образец сдержанного классицизма: осмотрим монаршие покои, приемные и гостиные, заглянем в библиотеку. А снаружи оценим знаменитую галерею Гонзаго — сочетание архитектуры и фресок, которое создает причудливый 3D-эффект.

Затем отдадим должное Павловскому парку — шедевру ландшафтного дизайна. Охватить все его уголки за день невозможно, но мы осмотрим самую живописную часть парка с Итальянской лестницей, мостом Кентавров, колоннадой Апполона, павильоном «Храм Дружбы» и тройной липовой аллеей. Вы удивитесь, насколько органично и со вкусом архитектурные элементы вплетаются в поразительные пейзажи.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-краевед из нашей команды. Во дворцах экскурсии проводят только штатные гиды.
  • Трансфер на комфортабельном автомобиле включен в стоимость экскурсии
  • После экскурсии по Екатерининскому парку мы остановимся на обед в ресторане (оплачивается отдельно)
  • Дополнительные расходы: билет в Екатерининский дворец — 750 рублей с человека, билет в Павловский дворец — 550 рублей с человека. С мая по октябрь включительно оплачивается также вход в парки.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от отеля, вокзала, аэропорта или квартиры по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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