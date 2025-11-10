Мои заказы

Имперский Петербург

Побывайте в самом сердце столицы Российской империи, отправившись на экскурсию «Имперский Петербург»! Во время этой прогулки все главные достопримечательности Санкт-Петербурга будут прямо у вас на ладони: Петропавловская крепость, Стрелка Васильевского острова, Эрмитаж и другие.
Имперский Петербург
Имперский Петербург
Имперский Петербург
Ближайшие даты:
10
ноя
Время начала: 11:50, 12:00, 13:00, 13:10, 14:10, 14:20, 15:20, 15:30, 16:30, 16:40, 17:40, 17:50, 18:50, 19:00, 20:00, 20:10, 20:50, 21:50, 22:00

Описание водной прогулки

Присоединяйтесь к водной прогулке по удивительному Петербургу! С борта теплохода откроется лучший вид на пролёты центральных городских мостов, вы увидите и узнаете то, как менялся и застраивался Петербург с царских времен до двадцать первого столетия. Прогулка осуществляется в сопровождении аудиогида на комфортабельном двухпалубном теплоходе с отапливаемым салоном и панорамными окнами. При желании вы можете приобрести пледы в баре на борту! Важная информация:
  • Для детей до 5 лет — бесплатно. Без предоставления отдельного посадочного места. Необходимо получить бесплатный посадочный билет в кассе причала.
  • Проносить на борт судна свою еду и напитки не разрешается. Для пассажиров работает бар с напитками и лёгкими закусками.
  • Маршрут движения теплохода может быть изменён в связи с ухудшением погодных условий и перекрытием акваторий.
  • Расписанием предусмотрены непродолжительные стоянки на причалах для посадки и высадки пассажиров.
  • В продаже на борту теплохода доступны пледы. Стоимость уточняйте в баре.
  • На борту работает фотограф, у которого можно приобрести сувенир с фотографией из путешествия.

Ежедневно, каждый час

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+)от 9 999 999 999 999 ₽
Льготный (студенты, школьники РФ, пенсионеры РФ, инвалиды РФ)от 9 999 999 999 999 ₽
Детский (до 12 лет)от 9 999 999 999 999 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Эрмитаж
  • Стрелку Васильевского острова
  • Кунсткамеру
  • Петропавловскую крепость
  • Мраморный дворец
  • Современные промышленные городские районы
  • Кресты
  • Смольный собор
  • Благовещенский, Дворцовый, Троицкий, Литейный, Большеохтинский мосты
Что включено
  • Прогулка на двухпалубном теплоходе
  • Аудиогид на борту
Что не входит в цену
  • Еда и напитки в баре
Место начала и завершения?
Дворцовая наб., д. 36
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, каждый час
Экскурсия длится около 1 часа 10 минут 1 секунды
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Для детей до 5 лет - бесплатно. Без предоставления отдельного посадочного места. Необходимо получить бесплатный посадочный билет в кассе причала
  • Проносить на борт судна свою еду и напитки не разрешается. Для пассажиров работает бар с напитками и лёгкими закусками
  • Маршрут движения теплохода может быть изменён в связи с ухудшением погодных условий и перекрытием акваторий
  • Расписанием предусмотрены непродолжительные стоянки на причалах для посадки и высадки пассажиров
  • В продаже на борту теплохода доступны пледы. Стоимость уточняйте в баре
  • На борту работает фотограф, у которого можно приобрести сувенир с фотографией из путешествия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Квест «Влюбись в Петербург, если осмелишься»
Пешая
4 часа
1338 отзывов
Квест
до 5 чел.
Квест-экскурсия «Влюбись в Петербург, если осмелишься»: тайны города
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, разгадывая загадки и открывая неизведанные уголки города в увлекательном квесте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Петербург - отдельный мир
На машине
На микроавтобусе
3 часа
194 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Петербург - отдельный мир
Автопешеходная экскурсия-впечатление по удивительным мирам Петербурга
23 ноя в 08:30
24 ноя в 08:30
13 350 ₽ за всё до 5 чел.
Самостоятельная квест-прогулка «В самом сердце Санкт-Петербурга»
Пешая
3 часа
5 отзывов
Квест
до 10 чел.
Самостоятельная квест-прогулка «В самом сердце Санкт-Петербурга»
Начало: Дворцовый мост
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1490 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге