Побывайте в самом сердце столицы Российской империи, отправившись на экскурсию «Имперский Петербург»! Во время этой прогулки все главные достопримечательности Санкт-Петербурга будут прямо у вас на ладони: Петропавловская крепость, Стрелка Васильевского острова, Эрмитаж и другие.
Ближайшие даты:10
ноя
Время начала: 11:50, 12:00, 13:00, 13:10, 14:10, 14:20, 15:20, 15:30, 16:30, 16:40, 17:40, 17:50, 18:50, 19:00, 20:00, 20:10, 20:50, 21:50, 22:00
Описание водной прогулкиПрисоединяйтесь к водной прогулке по удивительному Петербургу! С борта теплохода откроется лучший вид на пролёты центральных городских мостов, вы увидите и узнаете то, как менялся и застраивался Петербург с царских времен до двадцать первого столетия. Прогулка осуществляется в сопровождении аудиогида на комфортабельном двухпалубном теплоходе с отапливаемым салоном и панорамными окнами. При желании вы можете приобрести пледы в баре на борту! Важная информация:
- Для детей до 5 лет — бесплатно. Без предоставления отдельного посадочного места. Необходимо получить бесплатный посадочный билет в кассе причала.
- Проносить на борт судна свою еду и напитки не разрешается. Для пассажиров работает бар с напитками и лёгкими закусками.
- Маршрут движения теплохода может быть изменён в связи с ухудшением погодных условий и перекрытием акваторий.
- Расписанием предусмотрены непродолжительные стоянки на причалах для посадки и высадки пассажиров.
- В продаже на борту теплохода доступны пледы. Стоимость уточняйте в баре.
- На борту работает фотограф, у которого можно приобрести сувенир с фотографией из путешествия.
Ежедневно, каждый час
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|от 9 999 999 999 999 ₽
|Льготный (студенты, школьники РФ, пенсионеры РФ, инвалиды РФ)
|от 9 999 999 999 999 ₽
|Детский (до 12 лет)
|от 9 999 999 999 999 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Эрмитаж
- Стрелку Васильевского острова
- Кунсткамеру
- Петропавловскую крепость
- Мраморный дворец
- Современные промышленные городские районы
- Кресты
- Смольный собор
- Благовещенский, Дворцовый, Троицкий, Литейный, Большеохтинский мосты
Что включено
- Прогулка на двухпалубном теплоходе
- Аудиогид на борту
Что не входит в цену
- Еда и напитки в баре
Место начала и завершения?
Дворцовая наб., д. 36
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, каждый час
Экскурсия длится около 1 часа 10 минут 1 секунды
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
