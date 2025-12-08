Гений света и цвета — откройте мир Куинджи в удобном вам темпе.
Вы наденете наушники и отправитесь в самостоятельное путешествие по выставке, где каждая картина зазвучит для вас по-новому.
Узнаете истории картин, проследите путь одного из самых успешных живописцев эпохи и откроете секреты его уникальной техники.
Описание аудиогида
- Биография Куинджи: вы узнаете историю мальчика-грека из Мариуполя, прошедшего путь от ретушёра фотографий до профессора Императорской Академии художеств
- Эволюция художника — от первых работ в селении Дубки к социальным полотнам «серого периода» передвижников
- История и секреты шедевров. Почему «Украинская ночь» шокировала публику, из-за чего Крамской и Третьяков задержали открытие выставки, почему зрители не верили, что это просто холст и краски, как Куинджи использовал битум и почему астрономы хвалили его звёзды
- Характер Архипа Ивановича: вы услышите о его щедрой благотворительности, дружбе с Менделеевым, трогательной заботе о природе и болезненном уходе из Академии
Картины, о которых вы узнаете:
«Лунная ночь на Днепре» — «Бурьян» — «На острове Валааме» — «Осенняя распутица» — «Забытая деревня» — «Чумацкий тракт в Мариуполе» — «Украинская ночь» — «Христос в Гефсиманском саду» — «Берёзовая роща» — «Вечер на Украине» — «Ночное» — «Гора Ай-Петри» — «Эльбрус» — «Лунная ночь» — «Этюды к Красному закату»
Организационные детали
- Это аудиоэкскурсия без гида. Вам понадобится гаджет с доступом в интернет и наушники
- После бронирования мы пришлём вам ссылку для доплаты. А затем ссылку на Telegram-бот (доступ откроется на один аккаунт)
- Билеты на выставку не включены в стоимость, вам нужно купить их самостоятельно (взрослые — 600 ₽, дети 7–14 лет — 350 ₽, дети до 7 лет бесплатно, есть льготы)
- Выставка продлится до 30 марта 2026 года
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Русского музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 13288 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области.
