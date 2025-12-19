Мои заказы

«Искусство портрета. Личность и эпоха»: выставка в Эрмитаже (билеты включены)

Проследить развитие портретного искусства от истоков до современности во всем его многообразии
Выставка «Искусство портрета.

Личность и эпоха» — это диалог с прошлым, возможность прикоснуться к жизни людей, которые когда-то любили, творили и меняли мир.

Через работы великих мастеров мы увидим, как менялись стили, техники и представления о том, что значит быть личностью в разные исторические периоды.
Описание билета

Выставка продлится до 29 марта 2026 г.

Что вас ожидает

Погребальные маски и камея Гонзага, статуя Клеопатры и портрет иранского шаха, полотна Тициана, Рембрандта, Ван Гога, Сезана, Пикассо. Энди Уорхол, Стив Маккари и Нестор Энгельке… Это лишь немногое, что вас ждёт.

Мы поговорим о знаменитых художниках, чьи портреты стали настоящими шедеврами мирового искусства.

Сравним искусство портрета Запада и Востока, Европы и Азии и познакомиться с творчеством великих мастеров на примере известнейших их работ.

Увидим, как в разные эпохи менялись идеалы красоты, социальные роли и даже политические взгляды — от Древнего Египта до современности.

Будем внимательно рассматривать выражения лиц, жесты, позы, пытаясь разгадать тайны, которые скрывают эти образы.

Проследим эволюцию портрета: погребальные маски, чеканные монеты, скульптура, живописные полотна, топоропись, фотография — и не только.

И постараемся понять, чем же так притягивает искусство портрета…

Организационные детали

  • Билеты в музей включены в стоимость, но мы выкупаем их заранее, поэтому после подтверждения бронирования мы пришлём вам реквизиты для оплаты билетов. При отмене экскурсии с вашей стороны деньги за билеты не возвращаются
  • После экскурсии вы можете осмотреть залы Эрмитажа самостоятельно, по желанию за доплату можно продолжить экскурсию с гидом, детали в переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

во вторник в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00, в среду, четверг и воскресенье в 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00, в пятницу в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 17:30 и 18:00, в субботу в 12:00, 13:00, 14:00, 17:00, 17:30 и 18:00

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный3000 ₽
Пенсионеры2800 ₽
Студенты2800 ₽
Дети от 14 до 182800 ₽
Дети до 142500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и как рано покупать?
Когда: во вторник в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00, в среду, четверг и воскресенье в 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00, в пятницу в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 17:30 и 18:00, в субботу в 12:00, 13:00, 14:00, 17:00, 17:30 и 18:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 527 туристов
Я и мои коллеги — гиды с аккредитацией. Наше призвание — делиться знаниями и страстью к истории и культуре Санкт-Петербурга. С большим энтузиазмом проводим экскурсии по достопримечательностям, рассказываем увлекательные истории, раскрываем секреты искусства и великих личностей. На наших экскурсиях вы погружаетесь в историю легендарных и уникальных мест, чтобы получить незабываемый опыт от своего путешествия.

