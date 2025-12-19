Выставка «Искусство портрета. Личность и эпоха» — это диалог с прошлым, возможность прикоснуться к жизни людей, которые когда-то любили, творили и меняли мир. Через работы великих мастеров мы увидим, как менялись стили, техники и представления о том, что значит быть личностью в разные исторические периоды.

Выставка продлится до 29 марта 2026 г.

Что вас ожидает

Погребальные маски и камея Гонзага, статуя Клеопатры и портрет иранского шаха, полотна Тициана, Рембрандта, Ван Гога, Сезана, Пикассо. Энди Уорхол, Стив Маккари и Нестор Энгельке… Это лишь немногое, что вас ждёт.

Мы поговорим о знаменитых художниках, чьи портреты стали настоящими шедеврами мирового искусства.

Сравним искусство портрета Запада и Востока, Европы и Азии и познакомиться с творчеством великих мастеров на примере известнейших их работ.

Увидим, как в разные эпохи менялись идеалы красоты, социальные роли и даже политические взгляды — от Древнего Египта до современности.

Будем внимательно рассматривать выражения лиц, жесты, позы, пытаясь разгадать тайны, которые скрывают эти образы.

Проследим эволюцию портрета: погребальные маски, чеканные монеты, скульптура, живописные полотна, топоропись, фотография — и не только.

И постараемся понять, чем же так притягивает искусство портрета…

