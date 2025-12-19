«Искусство портрета. Личность и эпоха»: выставка в Эрмитаже (билеты включены)
Проследить развитие портретного искусства от истоков до современности во всем его многообразии
Выставка «Искусство портрета.
Личность и эпоха» — это диалог с прошлым, возможность прикоснуться к жизни людей, которые когда-то любили, творили и меняли мир.
Через работы великих мастеров мы увидим, как менялись стили, техники и представления о том, что значит быть личностью в разные исторические периоды.
Описание билета
Выставка продлится до 29 марта 2026 г.
Что вас ожидает
Погребальные маски и камея Гонзага, статуя Клеопатры и портрет иранского шаха, полотна Тициана, Рембрандта, Ван Гога, Сезана, Пикассо. Энди Уорхол, Стив Маккари и Нестор Энгельке… Это лишь немногое, что вас ждёт.
Мы поговорим о знаменитых художниках, чьи портреты стали настоящими шедеврами мирового искусства.
Сравним искусство портрета Запада и Востока, Европы и Азии и познакомиться с творчеством великих мастеров на примере известнейших их работ.
Увидим, как в разные эпохи менялись идеалы красоты, социальные роли и даже политические взгляды — от Древнего Египта до современности.
Будем внимательно рассматривать выражения лиц, жесты, позы, пытаясь разгадать тайны, которые скрывают эти образы.
Проследим эволюцию портрета: погребальные маски, чеканные монеты, скульптура, живописные полотна, топоропись, фотография — и не только.
И постараемся понять, чем же так притягивает искусство портрета…
Организационные детали
Билеты в музей включены в стоимость, но мы выкупаем их заранее, поэтому после подтверждения бронирования мы пришлём вам реквизиты для оплаты билетов. При отмене экскурсии с вашей стороны деньги за билеты не возвращаются
После экскурсии вы можете осмотреть залы Эрмитажа самостоятельно, по желанию за доплату можно продолжить экскурсию с гидом, детали в переписке
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
во вторник в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00, в среду, четверг и воскресенье в 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00, в пятницу в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 17:30 и 18:00, в субботу в 12:00, 13:00, 14:00, 17:00, 17:30 и 18:00
