Готические руины, пещеры и водопад — вот зачем обычно едут в Саблино. Но местные дачи хранят не меньше тайн, чем резиденции знати в Царском Селе или Ораниембауме. Вы представите, как жил некогда самый модный курорт с парком, театром и даже трамваем. И узнаете, почему сюда бежали от столичной суеты Ульяновы, Прокофьев и десятки других гениев.

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Каким было Саблино 100 лет назад

Ещё в начале 20 века зимой здесь жили 4 000 человек, а летом — целых 10 000! И центром притяжения было имение графа Альфреда Кейзерлинга. Представьте: вы приезжаете на поезде из Петербурга, садитесь на конно-железную дорогу (трамвай), которую провёл предприимчивый граф, и отправляетесь в его парк. В нём были:

аллеи, беседки и рискованные мостики через каньон

ресторан и отель у водопада с летней музыкой

собственный театр на 300 мест — культурный центр всего района

Эти и другие секреты «забытого курорта» обычно ускользают от внимания гостей — и это стоит исправить!

Что вас ожидает

Сегодня посёлок Саблино уже не курорт, а настоящий архитектурный заповедник. На его улочках встречается замысловатый резной декор в стиле модерн, эклектичные дореволюционные дома и даже готические руины. Для местных жителей это всё еще синоним прекрасной жизни — и вы в этом убедитесь!

Я проведу вас по старой части посёлка и раскрою его славное прошлое. Вы узнаете:

куда исчезла дачная империя Кейзерлинга и как на его землях выросли уникальные особняки

зачем Сергей Прокофьев скрывался здесь от столичной славы и называл Саблино загадочной буквой «зет»

как семья Ульяновых проводила здесь лето

какая дача стала местом, где принимали в пионеры Владимира Путина

что построил в этих краях знаменитый архитектор Василий Косяков

какую операцию провели революционеры, чтобы уговорить фабриканта Рихтера отдать новую фабрику под госпиталь

Организационные детали