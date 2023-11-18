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Забытый курорт близ Петербурга: знаменитые дачи и дачники Саблино

Прогуляться по следам изобретателей, композиторов и русской аристократии
Готические руины, пещеры и водопад — вот зачем обычно едут в Саблино. Но местные дачи хранят не меньше тайн, чем резиденции знати в Царском Селе или Ораниембауме. Вы представите, как жил некогда самый модный курорт с парком, театром и даже трамваем. И узнаете, почему сюда бежали от столичной суеты Ульяновы, Прокофьев и десятки других гениев.
5
1 отзыв
Забытый курорт близ Петербурга: знаменитые дачи и дачники Саблино
Забытый курорт близ Петербурга: знаменитые дачи и дачники Саблино
Забытый курорт близ Петербурга: знаменитые дачи и дачники Саблино

Описание экскурсии

Каким было Саблино 100 лет назад

Ещё в начале 20 века зимой здесь жили 4 000 человек, а летом — целых 10 000! И центром притяжения было имение графа Альфреда Кейзерлинга. Представьте: вы приезжаете на поезде из Петербурга, садитесь на конно-железную дорогу (трамвай), которую провёл предприимчивый граф, и отправляетесь в его парк. В нём были:

  • аллеи, беседки и рискованные мостики через каньон
  • ресторан и отель у водопада с летней музыкой
  • собственный театр на 300 мест — культурный центр всего района

Эти и другие секреты «забытого курорта» обычно ускользают от внимания гостей — и это стоит исправить!

Что вас ожидает

Сегодня посёлок Саблино уже не курорт, а настоящий архитектурный заповедник. На его улочках встречается замысловатый резной декор в стиле модерн, эклектичные дореволюционные дома и даже готические руины. Для местных жителей это всё еще синоним прекрасной жизни — и вы в этом убедитесь!

Я проведу вас по старой части посёлка и раскрою его славное прошлое. Вы узнаете:

  • куда исчезла дачная империя Кейзерлинга и как на его землях выросли уникальные особняки
  • зачем Сергей Прокофьев скрывался здесь от столичной славы и называл Саблино загадочной буквой «зет»
  • как семья Ульяновых проводила здесь лето
  • какая дача стала местом, где принимали в пионеры Владимира Путина
  • что построил в этих краях знаменитый архитектор Василий Косяков
  • какую операцию провели революционеры, чтобы уговорить фабриканта Рихтера отдать новую фабрику под госпиталь

Организационные детали

  • Начало экскурсии — в посёлке Саблино. Туда легко добраться на электричке из Петербурга (время в пути с Московского вокзала 35-40 минут). Заодно представите себя дореволюционными дачниками — они тоже выбирали железную дорогу
  • После завершения экскурсии вы можете самостоятельно продолжить знакомство с достопримечательностями посёлка:
    — Саблинскими водопадами
    — Саблинскими пещерами (билеты бронируются заранее)
    — Музеем забытых ремёсел и крестьянского быта (работает по записи)
    — Частной железной дорогой Павла Чилина (только по воскресеньям с апреля по октябрь)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ж/д станции «Саблино»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 28 туристов
Я родилась и выросла в Петербурге. Много лет работала гидом в Государственном музее-заповеднике «Гатчина», поэтому императорские резиденции, дворцы, сады, парки и царская семья — темы, ставшие родными. Но в какой-то момент
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захотелось выйти за пределы Гатчинского парка и отправиться в самостоятельное плавание. Неожиданно оказалось, что и за стенами дворцов тоже кипела жизнь. Обо всём этом и рассказываю на своих прогулках по Петербургу, Пушкину и посёлку Саблино, в котором сейчас живу. Стараюсь выбирать неисхоженные маршруты и небанальные истории.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Здравствуйте, хочу сказать большое спасибо Евгении за интересную экскурсию по посёлку Саблино(Ульяновка). Было очень интересно, увлекательно и познавательно. Евгения представила много фотографий исторических зданий, из которых многие сохранились. Услышали воспоминания
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дачников - известных людей, которые жили в этих красивейших местах. Побывали в интерактивном музее Павла Чилина, полюбовались на его изобретения. . Почувствовали любовь саблинцев к своему посёлку, к родной земле. Люди увлеченные, готовые поделиться своей любовью, своими знаниями. С погодой нам тоже повезло, был небольшой морозец, выглядывало солнышко. Огромное спасибо организаторам!!! (Попова Елена, 17 ноября 2023 года)

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