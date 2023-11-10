Услышать рассказы о необычных дореволюционных домах и их знаменитых жильцах
Саблино — это не только пещеры и водопады! Рядом с небольшой станцией по пути к Москве скрывается целый мир.
Изобретатели, инженеры, композиторы, революционеры и хранители старины — о них мы поговорим, гуляя по улицам посёлка.
Вы услышите истории и цитаты из воспоминаний знаменитых дачников и представите красоту и величие дореволюционных построек.
Изобретатели, инженеры, композиторы, революционеры и хранители старины — о них мы поговорим, гуляя по улицам посёлка.
Вы услышите истории и цитаты из воспоминаний знаменитых дачников и представите красоту и величие дореволюционных построек.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Когда-то самое модное дачное место по Николаевской железной дороге, сегодня посёлок Саблино стал настоящим архитектурным заповедником! На его улочках встречается замысловатый резной декор в стиле модерн, эклектичные дореволюционные дома и даже готические руины! Мы погуляем по старой части поселка и вспомним его славное прошлое. Вы узнаете:
- как проводила на даче время семья Ульяновых,
- где принимали в пионеры Владимира Путина,
- чем Саблино покорило Сергея Прокофьева и почему он называл его «Зет»,
- что построил здесь Василий Косяков,
- как богатого немецкого промышленника Рихтера «уговорили» отдать свою новую прекрасную фабрику под военный госпиталь.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
- После завершения экскурсии вы можете самостоятельно продолжить знакомство с достопримечательностями посёлка:
— Саблинские водопады
— Саблинские пещеры (билеты бронируются заранее)
— музей забытых ремёсел и крестьянского быта (работает по записи)
— частную железную дорогу Павла Чилина (только по воскресеньям с апреля по октябрь)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ж/д станции «Саблино»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Санкт-Петербурге
Добрый день! Меня зовут Евгения. Я живу в Ленинградской области, в посёлке Саблино. Нежно люблю Петербург, его пригороды, историю, люблю людей и интересные истории про людей. Работаю экскурсоводом в Гатчинском дворце. Также провожу экскурсии по Саблино, городу Пушкину и Карельскому перешейку. Буду очень рада знакомству!
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