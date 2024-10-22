Это аудиопрогулка по одному из самых загадочных и забытых районов Петербурга — Ротам.
В своём темпе, слушая мой рассказ в наушниках, вы погрузитесь в историю, прочувствуете дух этой части города и узнаете её тайны. На вашем пути будут доходные дома, храмы, старинные склады и мастерские. Перед глазами вырисуются образы людей из прошлого, их судьбы.
В своём темпе, слушая мой рассказ в наушниках, вы погрузитесь в историю, прочувствуете дух этой части города и узнаете её тайны. На вашем пути будут доходные дома, храмы, старинные склады и мастерские. Перед глазами вырисуются образы людей из прошлого, их судьбы.
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание аудиогида
Точки маршрута
- Храм Воскресения Христова. Почему в народных устах он превратился в «церковь с бутылочкой»?
- Обводный канал — петербургский Стикс, он же первый городской КАД. Самая мрачная и трагичная артерия Петербурга.
- Варшавский вокзал — ворота в Петербург, наш Сен-Лазар, храм сэкономленного времени. Именно сюда до революции прибывали все иностранцы. Что же они видели?
- Провиантские магазины (склады) — шедевр эпохи классицизма в зеркале промышленного канала. И при чём тут Лермонтов?
- «Сын полка» — самый маленький дом Обводного канала. Дом-вопрос: что же там было, что сейчас, кто владел?
- Дом товарищества «Помещик» — готический собор молочного капитала. Мефистофель, жница, герб Эстляндской губернии, лабиринты подвалов — символы этого доходного дома.
- Бильярдные мастерские Н. Г. Фрейберга — фабрика в кирпичном стиле по производству русского бильярда.
- «Потёмкинский дом» — аристократическая усадьба, превратившаяся в психбольницу.
- Троицкий собор — собор Измайловского полка, который дважды терял голову.
- И другие места.
Вам предстоит:
- узнать, какую специфику имела окраина, и увидеть воплощённые в архитектуре контрасты пограничной жизни, когда в одном месте встречаются храм, вокзал, водочный завод, угольный склад, казармы и шикарные доходные дома.
- побродить по уютным переулкам, где затаилась тихая буржуазная жизнь, с восторгом взирающая на голубой купол Троицкого собора и не верящая своему счастью.
- услышать истории людей, которые ковали капиталы, множили семьи, продавали и покупали дома.
- почувствовать дух, феноменологию района — драматургию улиц, запахи, перспективы, лубочное творчество, легенды.
Также вы узнаете:
- почему на доходный дом товарищества «Помещик» архитектор водрузил женщину с серпом.
- почему на одном из этапов строительства Троицкого собора городские власти мыли улицы Рот в радиусе 200 метров.
- что внутри Колонны славы.
- за что Николай I дважды отправлял Василия Стасова на гауптвахту.
- почему племянник архитектора Славянского продал семейный дом.
Организационные детали
- Экскурсия проходит без сопровождения гида, в Телеграм-боте. Я открою вам доступ после бронирования.
- Понадобятся наушники.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Варшавского вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 91 туриста
Меня зовут Виктор. Я, как никто другой, могу рассказать о любимом городе. Моя цель — поделиться с людьми своим взглядом на Петербург, выработанным за годы работы гидом. На экскурсиях яЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария
22 окт 2024
Большое спасибо за чудесную экскурсию. Живу недалеко и совсем ничего не знала о районе «Роты». Виктора очень приятно слушать, как-будто гуляешь с другом, который делится интересными историями о своих любимых местах. Действительно захотелось остаться жить в этом уютном и самобытном районе Красноармейских улочек. Обязательно буду рекомендовать друзьям, и точно пойду на другие экскурсии Виктора.
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