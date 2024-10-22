Виктор — ваш гид в Санкт-Петербурге

Провёл экскурсии для 91 туриста

читать дальше превращаю город в метафору, экспериментирую с разными подходами к восприятию. Кроме того, я историк по образованию. Однако убеждён, что о городе лучше говорят поэты, они очень метко видят его суть. Город для меня — живой организм с его развитием, культурными слоями, характером и историями.

Меня зовут Виктор. Я, как никто другой, могу рассказать о любимом городе. Моя цель — поделиться с людьми своим взглядом на Петербург, выработанным за годы работы гидом. На экскурсиях я