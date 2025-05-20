Модерн Петроградской стороны

Разобраться на наглядных примерах, что такое модерн и свобода творчества архитекторов
Петроградка — отличное место для знакомства с северным модерном. Здесь собраны примечательные образцы этого стиля. На экскурсии мы погрузимся в атмосферу начала прошлого века. Обсудим направления в архитектуре. Заглянем во дворы за шикарными фасадами. И конечно, поговорим о тех замечательных людях, которые здесь жили.
Модерн Петроградской стороны
Модерн Петроградской стороны
Модерн Петроградской стороны
Ближайшие даты:
19
мая20
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мая22
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мая
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Мы охватим яркие образцы северного модерна:

дом М. Горького — мечеть — дом Лидваль — дом работников Ленфильма — ресторан «Аквариум» — дом Петрова-Водкина — Австрийская площадь — дом Эйлерса — дом Кавоса — дом трёх Бенуа — дом Колобова — дом Путиловой

Вы узнаете:

  • где и когда родился северный модерн
  • почему соборная мечеть построена именно в этом районе
  • чем прославился ресторан «Аквариум»
  • как брат великого архитектора подмочил его репутацию
  • что скрывают фасады великолепных домов
  • и многое другое

Кому подойдёт экскурсия

Эта экскурсия для тех, кто уже изучил главные достопримечательности Петербурга и готов к новым открытиям. Программу рекомендуем взрослой аудитории и подросткам от 14 лет, кому интересна история и архитектура.

Организационные детали

  • Протяженность маршрута — 3–4 км
  • По пути нам будут встречаться кафе, где можно передохнуть
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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