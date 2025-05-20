Петроградка — отличное место для знакомства с северным модерном. Здесь собраны примечательные образцы этого стиля. На экскурсии мы погрузимся в атмосферу начала прошлого века. Обсудим направления в архитектуре. Заглянем во дворы за шикарными фасадами. И конечно, поговорим о тех замечательных людях, которые здесь жили.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Мы охватим яркие образцы северного модерна:
дом М. Горького — мечеть — дом Лидваль — дом работников Ленфильма — ресторан «Аквариум» — дом Петрова-Водкина — Австрийская площадь — дом Эйлерса — дом Кавоса — дом трёх Бенуа — дом Колобова — дом Путиловой
Вы узнаете:
- где и когда родился северный модерн
- почему соборная мечеть построена именно в этом районе
- чем прославился ресторан «Аквариум»
- как брат великого архитектора подмочил его репутацию
- что скрывают фасады великолепных домов
- и многое другое
Кому подойдёт экскурсия
Эта экскурсия для тех, кто уже изучил главные достопримечательности Петербурга и готов к новым открытиям. Программу рекомендуем взрослой аудитории и подросткам от 14 лет, кому интересна история и архитектура.
Организационные детали
- Протяженность маршрута — 3–4 км
- По пути нам будут встречаться кафе, где можно передохнуть
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Меня зовут Алексей, я провожу экскурсии в Петербурге и его окрестностях более 10 лет на трёх языках. Я вижу своей главной задачей доставить эстетическое и интеллектуальное удовольствие гостям и жителямЗадать вопрос
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