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Петроградка — отличное место для знакомства с северным модерном. Здесь собраны примечательные образцы этого стиля. На экскурсии мы погрузимся в атмосферу начала прошлого века. Обсудим направления в архитектуре. Заглянем во дворы за шикарными фасадами. И конечно, поговорим о тех замечательных людях, которые здесь жили.