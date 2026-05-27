Среди художников Шишкин имел разные прозвища — «лесной богатырь», «поэт природы», «певец русского леса», «фотограф кисточки». Но были и жуткие, о которых вы узнаете на экскурсии.
А также рассмотрите более 150 работ и послушаете о любви Ивана Ивановича к природе, синдроме самозванца и личных трагедиях.
Описание экскурсии
Эта экскурсия для любителей русского реалистического искусства и творчества передвижников. В программе:
- «Утро в сосновом лесу»
- «Зима»
- «Корабельная роща»
- «Рожь»
- и ещё более 150 картин и гравюр мастера
Вы узнаете:
- как история с мишками на картине «Утро в сосновом лесу» привела к потере друга
- за что Шишкин критиковал Репина
- какими работами Шишкина дорожили немецкие антиквары
- где на картине «Рожь» Шишкин изобразил свой автопортрет
А также:
- о любви Ивана Ивановича к природе, которую он с фотографической точностью изображал на картинах, наполняя их воздухом и светом
- личных трагедиях Шишкина
- невероятной силе художника, с помощью которой он смог защитить Россию от нападок и оскорблений
- синдроме самозванца
- музыке карандаша
Организационные детали
Билеты на выставку, в том числе для гида, оплачиваются отдельно. Необходимо заранее приобрести их на сайте Русского музея — для взрослых 700 ₽, для детей — 500 ₽.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В корпусе Бенуа
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я коренная жительница Санкт-Петербурга, окончила Восточный и Филологический факультеты СПбГУ. В 2007 году окончила курсы гидов в «Интурист», в 2008 стала аккредитованным экскурсоводом на русском и китайских языках, с 2024 года
