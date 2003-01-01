Юлия проводит ещё 2 экскурсии

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Из Петербурга — в Александро-Свирский монастырь

Познакомиться с историей края и древнего духовного центра, разместившегося у «ворот на Север»

Юлия
Юлия – Гид из Санкт-Петербурга
Вы отправитесь к границе Ленинградской области и Карелии, где находится одна из старейших обителей региона.

Узнаете о ее основателе, Александре Свирском, и поймете, почему преподобного называют Новозаветным Авраамом.

Посетите целебный источник и увидите деревню, где родился святой.

А по пути я расскажу о Старой Ладоге, Ингерманландии, крепости Орешек и других знаковых местах края.
Задать вопросОбычно отвечает за 28 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 1800016 200 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Из Петербурга — в Александро-Свирский монастырь
Из Петербурга — в Александро-Свирский монастырь

Что вас ожидает

Об истории 📖 края по дороге в обитель
Вы отправитесь по Мурманскому шоссе и пересечете несколько рек: Неву, Волхов, Сясь, Аять и Свирь. Проедете через Старую Ладогу, куда, по некоторым летописям, призвали на княжение Рюрика. Я расскажу о первой столице Древней Руси; могиле, где, по легенде, похоронен Вещий Олег; Свято-Никольском и Успенском монастырях и древней крепости с храмом в честь Георгия Победоносца, где сохранились уникальные фресковые росписи 12 века. Поговорим об исторической области Ингерманландии и личности Александра Невского. Также вы увидите крепость Орешек, Невский пятачок, услышите об обороне Ленинграда и знаменитой Дороге жизни.

Знакомство с северной лаврой
Подъехав к территории монастыря, вы окажетесь в красивом и тихом месте на берегу озера — одном из тех, где люди ощущают многовековую атмосферу духовности и уединения. Я расскажу об основателе обители — Александре Свирском — и объясню, почему его называют Новозаветным Авраамом. Вы узнаете, какой непростой путь прошел монастырь с основания на рубеже 15-16 вв. до наших дней. Побываете на легендарном месте, где, по преданию, преподобный увидел явление Святой Троицы. И познакомитесь с памятниками архитектуры 16-17 вв.

Кроме того, вы посетите Введено-Оятский монастырь, где сможете окунуться в целебный источник. А неподалеку я покажу место, где родился Александр Свирский.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на автомобиле 🚘 бизнес-класса. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Протяженность маршрута составляет 500 км
  • Вы можете взять перекус с собой или пообедать на территории монастыря
Начало и место завершения
🚩 в Санкт-Петербурге по договоренности
Из Петербурга — в Александро-Свирский монастырь
Из Петербурга — в Александро-Свирский монастырь
Из Петербурга — в Александро-Свирский монастырь
Из Петербурга — в Александро-Свирский монастырь
Из Петербурга — в Александро-Свирский монастырь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юлия
Юлия
Меня зовут Юлия. Очень дружелюбная, общительная и много знаю о Петербурге. Получила знания и в системе высшего образования, и из книг путем самообразования, и из практики жизни, из рассказов старших... С удовольствием поделюсь с вами!
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Юлия проводит ещё 2 экскурсии

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