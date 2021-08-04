Юлия проводит ещё 2 экскурсии

Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться комфортной поездкой, изучить исторические места и насладиться природой в полной мере.

Экскурсия начинается в Санкт-Петербурге и ведет к Александро-Свирскому монастырю, одной из старейших обителей региона. Участники узнают о жизни Александра Свирского, посетят целебный источник и увидят деревню, где родился святой. По пути можно будет услышать истории о Старой Ладоге, Ингерманландии и крепости Орешек. Это путешествие на автомобиле бизнес-класса позволит погрузиться в атмосферу духовности и уединения на берегу живописного озера

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Об истории края по дороге в обитель

Вы отправитесь по Мурманскому шоссе и пересечете несколько рек: Неву, Волхов, Сясь, Аять и Свирь. Проедете через Старую Ладогу, куда, по некоторым летописям, призвали на княжение Рюрика. Я расскажу о первой столице Древней Руси; могиле, где, по легенде, похоронен Вещий Олег; Свято-Никольском и Успенском монастырях и древней крепости с храмом в честь Георгия Победоносца, где сохранились уникальные фресковые росписи 12 века. Поговорим об исторической области Ингерманландии и личности Александра Невского. Также вы увидите крепость Орешек, Невский пятачок, услышите об обороне Ленинграда и знаменитой Дороге жизни.

Знакомство с северной лаврой

Подъехав к территории монастыря, вы окажетесь в красивом и тихом месте на берегу озера — одном из тех, где люди ощущают многовековую атмосферу духовности и уединения. Я расскажу об основателе обители — Александре Свирском — и объясню, почему его называют Новозаветным Авраамом. Вы узнаете, какой непростой путь прошел монастырь с основания на рубеже 15-16 вв. до наших дней. Побываете на легендарном месте, где, по преданию, преподобный увидел явление Святой Троицы. И познакомитесь с памятниками архитектуры 16-17 вв.

Кроме того, вы посетите Введено-Оятский монастырь, где сможете окунуться в целебный источник. А неподалеку я покажу место, где родился Александр Свирский.

Организационные детали