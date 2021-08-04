Юлия проводит ещё 2 экскурсии

🚗 Комфортное путешествие на автомобиле бизнес-класса
🕊️ Духовное погружение в старейшую обитель региона
🌊 Посещение целебного источника
🏰 Истории о крепости Орешек и Старой Ладоге
📜 Узнайте о жизни Александра Свирского
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться комфортной поездкой, изучить исторические места и насладиться природой в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Александро-Свирский монастырь
Старая Ладога
Крепость Орешек
Введено-Оятский монастырь
Описание экскурсии
Об истории края по дороге в обитель
Вы отправитесь по Мурманскому шоссе и пересечете несколько рек: Неву, Волхов, Сясь, Аять и Свирь. Проедете через Старую Ладогу, куда, по некоторым летописям, призвали на княжение Рюрика. Я расскажу о первой столице Древней Руси; могиле, где, по легенде, похоронен Вещий Олег; Свято-Никольском и Успенском монастырях и древней крепости с храмом в честь Георгия Победоносца, где сохранились уникальные фресковые росписи 12 века. Поговорим об исторической области Ингерманландии и личности Александра Невского. Также вы увидите крепость Орешек, Невский пятачок, услышите об обороне Ленинграда и знаменитой Дороге жизни.
Знакомство с северной лаврой
Подъехав к территории монастыря, вы окажетесь в красивом и тихом месте на берегу озера — одном из тех, где люди ощущают многовековую атмосферу духовности и уединения. Я расскажу об основателе обители — Александре Свирском — и объясню, почему его называют Новозаветным Авраамом. Вы узнаете, какой непростой путь прошел монастырь с основания на рубеже 15-16 вв. до наших дней. Побываете на легендарном месте, где, по преданию, преподобный увидел явление Святой Троицы. И познакомитесь с памятниками архитектуры 16-17 вв.
Кроме того, вы посетите Введено-Оятский монастырь, где сможете окунуться в целебный источник. А неподалеку я покажу место, где родился Александр Свирский.
Организационные детали
Экскурсия проводится на автомобиле бизнес-класса. Транспортные расходы включены в стоимость.
Протяженность маршрута составляет 500 км
Вы можете взять перекус с собой или пообедать на территории монастыря
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Санкт-Петербурге по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 6680 туристов
Я дружелюбная, общительная и много знаю о Петербурге. Получила знания и в системе высшего образования, и из книг путём самообразования, и из практики жизни, и из рассказов старших. С удовольствием поделюсь своими знаниями с вами! Экскурсии провожу в команде с коллегами-гидами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Закончился наш отпуск – поездка в Санкт-Петербург, и, оглядываясь назад, хочется признаться, что самой удивительной была экскурсия-паломничество в Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь с Юлией Лебединской. И огромная благодарность Ирине читать дальшеуменьшить
Лебединской за очень познавательные рассказы и с душой, не формально обо всём, что попадалось в поле зрения по пути в монастырь, о жизни Александра Свирского, о его родителях, о монастыре, об удивительных самовосстанавливающихся фресках в Троицком соборе, о Преображенском соборе. Спасибо за правильный духовный настрой, чтобы приложиться к нетленным мощам (им почти 500 лет!) и другим святыням монастыря. Великолепная часовня, где Александру было явление Святой Троицы (это второй человек после Авраама). Здесь очень спокойно и благодатно. Посетили церковную лавку, заказали требы, попили чайку в трапезной. На обратном пути заехали в Введено- Оятский монастырь, где упокоились родители Александра Свирского, искупались в источнике и набрали воды с собой. Юлия и Ирина, СПАСИБО за приятное общение и комфортную поездку. Здоровья вам и Божьей помощи! Рекомендуем всем!
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Ю
Юлия
Экскурсия - паломничество в Свято- Троицкий Александра Свирского мужской монастырь с Ириной и Владиславом была самым удивительным и не забываемым нашим путешествием. Прекрасные гиды с душой и теплотой рассказали нам читать дальшеуменьшить
о жизни Александра Свирского и его родителях. Отличное, красивейшее место, где очень спокойно и благодатно. Очень позавательные рассказы, посещение дополнительных интересных мест по пути - все это в прекрасной теплой, душевной атмосфере. Огромное спасибо за приятное общение и комфортную поездку. Молодцы! Рекомендуем всем.
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Н
Наталия
Экскурсия очень понравилось. Замечательное изложение, чётко продуман маршрут. Продуманы решения возникающих в процессе экскурсии бытовых ситуаций. Спасибо.
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Н
Наталья
Отличная паломническая экскурсия! Большое спасибо за впечатления и эмоции! Очень рекомендую для воцерковленных людей.
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А
Александр
Молодцы! И гид и профессиональный водитель. Спасибо.
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А
Алексей
Очень понравилось
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