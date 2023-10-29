К монастырям отправимся по Мурманскому шоссе — вы полюбуетесь лесами, реками и услышите хроники этих мест. В Александро-Свирском узнаете, почему святого называют Новозаветным Авраамом, и побываете в часовне, где произошло явление Святой Троицы. В Введено-Оятском услышите, у каких святых просить о семейном счастье, и по желанию совершите омовение в купели.

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Описание

Что вас ожидает

Экскурсия в пути — невероятная природа и рассказы о прошлом

Ранним утром вы отправитесь по Мурманскому шоссе в путешествие. Пересечёте несколько могучих рек — Неву, Волхов, Сясь, Оять и Свирь, и полюбуетесь величественными северными лесами.

Мы расскажем об Ингерманландии, Шлиссельбурге и крепости Орешек, Старой Ладоге — первой столице Древней Руси. Вы узнаете о войнах, которые вели на приневских землях святой князь Александр Невский и Пётр I. Услышите об обороне Ленинграда и знаменитой Дороге жизни.

Александро-Свирский монастырь — Рощинское озеро, Святая Троица и древние фрески

Вы полюбуетесь берегами Рощинского озера, на котором стоит монастырь. В выходные дни в монастыре можно принять участие в литургии. По желанию вы исповедуетесь и причаститесь.

После — экскурсия по монастырю. Вы узнаете о преподобном Александре Свирском, побываете в часовне, где произошло явление Святой Троицы. Увидите памятники архитектуры 16–19 веков и фрески Троицкого собора.

Введено-Оятский монастырь — святая вода и семейное благополучие

По желанию вы совершите омовение в купели и наберёте святой воды из радоново-минерального источника. Помолитесь у мощей святых преподобных Сергия и Варвары о семейном благополучии, даровании чадородия и послушании чад.

В Санкт-Петербург вы вернётесь не позже 20:00.

Организационные детали