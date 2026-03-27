Экскурсия в пути — невероятная природа и рассказы о прошлом
Ранним утром вы отправитесь по Мурманскому шоссе в путешествие. Пересечёте несколько могучих рек — Неву, Волхов, Сясь, Оять и Свирь, и полюбуетесь величественными северными лесами.
Мы расскажем об Ингерманландии, Шлиссельбурге и крепости Орешек, Старой Ладоге — первой столице Древней Руси. Вы узнаете о войнах, которые вели на приневских землях святой князь Александр Невский и Пётр I. Услышите об обороне Ленинграда и знаменитой Дороге жизни.
Александро-Свирский монастырь — Рощинское озеро, Святая Троица и древние фрески
Вы полюбуетесь берегами Рощинского озера, на котором стоит монастырь. Предполагается экскурсия по монастырю. Узнаете о преподобном Александре Свирском, побываете в часовне, где произошло явление Святой Троицы. Увидите памятники архитектуры 16–19 веков и фрески Троицкого собора. В выходные дни в монастыре можно принять участие в литургии.
Введено-Оятский монастырь — святая вода и семейное благополучие
По желанию вы совершите омовение в купели и наберёте святой воды из радоново-минерального источника. Помолитесь у мощей святых преподобных Сергия и Варвары о семейном благополучии, даровании чадородия и послушании чад.
Организационные детали
Дополнительные расходы: экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с местным гидом — 200 ₽ за чел., обед на территории монастыря или по пути на остановках — по желанию
Возможно посещение Старой Ладоги — уточните детали у гида заранее
Протяжённость маршрута в обе стороны — около 520 км. По пути предусмотрены бытовые остановки
По желанию можно остаться на ночлег в монастыре Александра Свирского — детали уточняйте у организатора
Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — подробности уточняйте в переписке с организатором
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Улица Дыбенко»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 11443 туристов
Я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует уже достаточно давно, средний стаж работы — читать дальшеуменьшить
10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами. Наши экскурсии лёгкие для восприятия — будут и легенды, и шутки.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дима
Очень понравилась экскурсия к древним монастырям! Было здорово вырваться из города и оказаться там, где тихо и красиво. Место силы, колыбель русской цивилизации. После экскурсии долго не хотелось покидать эти читать дальшеуменьшить
места и возвращаться обратно в реальную жизнь. Казалось, что здесь время течёт иначе — медленнее, осмысленнее. Уезжал с лёгким сердцем и тёплым чувством благодарности и надеждой вернуться обратно, как можно скорее! По стоимости - с организаторами легко договорились. И ещё в подарок сделали скидку. Большое Спасибо. Всем рекомендуем!
Элеонора
Ответ организатора:
Спасибо!!!
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Э
Эвелина
Монастыри впечатлили — такие старинные, намоленные.! Особенно запомнился Троицкий Храм в монастыре Александра Свирского - храм с красивыми росписями на стенах. Гид Наталья рассказывала очень интересно, без сложных терминов — читать дальшеуменьшить
все было понятно и детям, и взрослым. Гуляли, слушали, любовались видами. Чувствовалось, что здесь особая атмосфера — спокойная, добрая. Уезжала с хорошим настроением и мыслью: надо будет приехать ещё раз! Организаторы всех предупреждают, что сразу делают огромную скидку если больше 2-х человек поедет. Очень и очень понравилось! Однозначно стоит поехать 👍
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Мария
Конечно, такие красивые, такие намоленные места посетили - это не передать словами! Но также и история! Интересные факты о разных эпохах, великолепная подача, очень грамотная Русская речь. Элеонора настоящий профессионал. Обязательно отправимся в другие места в ее сопровождении всей семьей! Очень рекомендую! С Огромной благодарностью и приятными впечатлениями к Вашей компании! Экскурсоводы и организаторы выше всех похвал.
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И
Иван
Это было незабываемое путешествие! Все прошло на одном дыхании! Элеонора приятный и отзывчивый не только гид, но и собеседник. К тому же, она интуитивно чувствовала что именно мне интересно, и уделяла этим моментам особое внимание. В общем, однозначно рекомендую и с удовольствием еще не раз обращусь к организатору!
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Э
Эвелина
Волшебная экскурсия. Огромное спасибо. Замечательно всё с самого начала и до конца. Комфортно, дружелюбно, отношение - как к лучшим друзьям! Увидела и узнала столько всего интересного, море информации. Однозначно рекомендую.
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