К монастырям отправимся по Мурманскому шоссе — вы полюбуетесь лесами, реками и услышите хроники этих мест. В Александро-Свирском узнаете, почему святого называют Новозаветным Авраамом, и побываете в часовне, где произошло явление Святой Троицы. В Введено-Оятском услышите, у каких святых просить о семейном счастье, и по желанию совершите омовение в купели. А ещё увидите Старую Ладогу и познакомитесь с её основными достопримечательностями.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Экскурсия в пути — невероятная природа и рассказы о прошлом

Ранним утром вы отправитесь по Мурманскому шоссе в путешествие. Пересечёте несколько могучих рек — Неву, Волхов, Сясь, Оять и Свирь, и полюбуетесь величественными северными лесами.

Мы расскажем об Ингерманландии, Шлиссельбурге и крепости Орешек, Старой Ладоге — первой столице Древней Руси. Вы узнаете о войнах, которые вели на приневских землях святой князь Александр Невский и Пётр I. Услышите об обороне Ленинграда и знаменитой Дороге жизни.

Александро-Свирский монастырь — Рощинское озеро, Святая Троица и древние фрески

Вы полюбуетесь берегами Рощинского озера, на котором стоит монастырь. Предполагается экскурсия по монастырю. Узнаете о преподобном Александре Свирском, побываете в часовне, где произошло явление Святой Троицы. Увидите памятники архитектуры 16–19 веков и фрески Троицкого собора. В выходные дни в монастыре можно принять участие в литургии.

Введено-Оятский монастырь — святая вода и семейное благополучие

По желанию вы совершите омовение в купели и наберёте святой воды из радоново-минерального источника. Помолитесь у мощей святых преподобных Сергия и Варвары о семейном благополучии, даровании чадородия и послушании чад.

Организационные детали