Групповая автобусная экскурсия из Петербурга к древним монастырям

За 1 день посетить Александро-Свирский и Введено-Оятский монастыри и ощутить атмосферу духовности

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Ответы на вопросы
К монастырям отправимся по Мурманскому шоссе — вы полюбуетесь лесами, реками и услышите хроники этих мест.

В Александро-Свирском узнаете, почему святого называют Новозаветным Авраамом, и побываете в часовне, где произошло явление Святой Троицы.

В Введено-Оятском услышите, у каких святых просить о семейном счастье, и по желанию совершите омовение в купели.
Групповая автобусная экскурсия из Петербурга к древним монастырям
Групповая автобусная экскурсия из Петербурга к древним монастырям
Групповая автобусная экскурсия из Петербурга к древним монастырям
Групповая автобусная экскурсия из Петербурга к древним монастырям
Групповая автобусная экскурсия из Петербурга к древним монастырям
Групповая автобусная экскурсия из Петербурга к древним монастырям
Групповая автобусная экскурсия из Петербурга к древним монастырям
Групповая автобусная экскурсия из Петербурга к древним монастырям
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Экскурсия в пути — невероятная природа и рассказы о прошлом

Ранним утром вы отправитесь по Мурманскому шоссе в путешествие. Пересечёте несколько могучих рек — Неву, Волхов, Сясь, Оять и Свирь, и полюбуетесь величественными северными лесами.

Мы расскажем об Ингерманландии, Шлиссельбурге и крепости Орешек, Старой Ладоге — первой столице Древней Руси. Вы узнаете о войнах, которые вели на приневских землях святой князь Александр Невский и Пётр I. Услышите об обороне Ленинграда и знаменитой Дороге жизни.

Александро-Свирский монастырь — Рощинское озеро, Святая Троица и древние фрески

Вы полюбуетесь берегами Рощинского озера, на котором стоит монастырь. В выходные дни в монастыре можно принять участие в литургии. По желанию вы исповедуетесь и причаститесь.

После — экскурсия по монастырю. Вы узнаете о преподобном Александре Свирском, побываете в часовне, где произошло явление Святой Троицы. Увидите памятники архитектуры 16–19 веков и фрески Троицкого собора.

Введено-Оятский монастырь — святая вода и семейное благополучие

По желанию вы совершите омовение в купели и наберёте святой воды из радоново-минерального источника. Помолитесь у мощей святых преподобных Сергия и Варвары о семейном благополучии, даровании чадородия и послушании чад.

В Санкт-Петербург вы вернётесь не позже 20:00.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с местным гидом — 200 руб. /чел., обед на территории монастыря или по пути на остановках — по желанию.
  • Протяжённость маршрута в обе стороны — около 520 км. По пути предусмотрены бытовые остановки.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

в воскресенье в 06:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Улица Дыбенко»
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 06:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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