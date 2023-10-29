За 1 день посетить Александро-Свирский и Введено-Оятский монастыри и ощутить атмосферу духовности
В Александро-Свирском узнаете, почему святого называют Новозаветным Авраамом, и побываете в часовне, где произошло явление Святой Троицы.
В Введено-Оятском услышите, у каких святых просить о семейном счастье, и по желанию совершите омовение в купели.
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Описание
Что вас ожидает
Экскурсия в пути — невероятная природа и рассказы о прошлом
Ранним утром вы отправитесь по Мурманскому шоссе в путешествие. Пересечёте несколько могучих рек — Неву, Волхов, Сясь, Оять и Свирь, и полюбуетесь величественными северными лесами.
Мы расскажем об Ингерманландии, Шлиссельбурге и крепости Орешек, Старой Ладоге — первой столице Древней Руси. Вы узнаете о войнах, которые вели на приневских землях святой князь Александр Невский и Пётр I. Услышите об обороне Ленинграда и знаменитой Дороге жизни.
Александро-Свирский монастырь — Рощинское озеро, Святая Троица и древние фрески
Вы полюбуетесь берегами Рощинского озера, на котором стоит монастырь. В выходные дни в монастыре можно принять участие в литургии. По желанию вы исповедуетесь и причаститесь.
После — экскурсия по монастырю. Вы узнаете о преподобном Александре Свирском, побываете в часовне, где произошло явление Святой Троицы. Увидите памятники архитектуры 16–19 веков и фрески Троицкого собора.
Введено-Оятский монастырь — святая вода и семейное благополучие
По желанию вы совершите омовение в купели и наберёте святой воды из радоново-минерального источника. Помолитесь у мощей святых преподобных Сергия и Варвары о семейном благополучии, даровании чадородия и послушании чад.
В Санкт-Петербург вы вернётесь не позже 20:00.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с местным гидом — 200 руб. /чел., обед на территории монастыря или по пути на остановках — по желанию.
- Протяжённость маршрута в обе стороны — около 520 км. По пути предусмотрены бытовые остановки.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в воскресенье в 06:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Улица Дыбенко»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в воскресенье в 06:30Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.