Мы посетим самые интересные пивные Выборга, где вы отведаете пенный напиток и насладитесь культурной атмосферой старого европейско-русского городка.
Прогуляетесь по мощёным улочкам, увидите Чёртову церковь, Ведьмин дом и старейший жилой дом в России. Будет уютно, тепло и вкусно в любую погоду!
Описание экскурсии
Вы увидите:
- необычные и стилизованные пивные Выборга
- исторический центр — дом Бюргера, дом на скале, рыцарский дом, гильдейский дом, Ратушную и Часовую башни
- Выборгский замок
- смотровую площадку на Петровой горе
Мы обсудим:
- истории и причины пития алкоголя в России и Европе, как с этим боролись или не боролись в разные времена
- пивоварение в мире и в нашей стране
- историю Выборга — а особенно её алкогольные и гастрономические моменты. Вспомним пиво, глёг и крендель
- Петра I и других исторических личностей
Примерный тайминг
10:00 — выезд из Петербурга
12:10 — прибытие в Выборг, прогулка по городу, посещение пивной в скале
12:30 — Старый город, посиделки в подвальной пивной у фальшивых монахов-францисканцев
13:00 — выезд в усадьбу Киискиля, дегустация пива и кальвадоса, прогулка по парку, экскурсия по усадебному дому
15:00 — возвращение в Выборг, перерыв на обед (я порекомендую гастропаб и ресторан)
16:00 — продолжение экскурсии по старому Выборгу, посиделки на сеновале старого каретника
16:45 — посещение бывшего пивного завода в составе групповой экскурсии «Подземный Выборг» с дегустацией пива (в случае недоступности возможна замена на иммерсивную программу «Ганзейский двор»)
17:50–20:00 — отправление и прибытие в Петербург
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Hyundai Solaris. Если будет больше четырёх участников, я арендую минивэн с водителем
- Для проезда на территорию усадьбы Киискиля возьмите российские паспорта, усадьба находится на приграничной территории
- Тайминг примерный, возможна перестановка блоков в зависимости от доступности локаций и времени года. По согласованию с участниками можем продлить экскурсию и посетить парк «Монрепо» и другие локации (за доплату)
Дополнительные расходы
- Экскурсия в «Подземный Выборг» с дегустацией — 1800 ₽ с чел.
- Индивидуальная экскурсия по усадьбе Киискиля (дегустация в подарок при покупке экскурсии) — 800 ₽ с человека (вторник — выходной)
- Кружка пива — от 300 ₽ за 0,5 л
- Посещение музеев (по желанию): Выборгский замок — 100 ₽, парк Монрепо — 400 ₽
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Светлана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 69 туристов
Лёгкий и бодрый профессиональный гид высшей категории с лицензиями на проведение экскурсий во всевозможных музеях. Весело провожу интересные и в то же время информативные экскурсии.
