Из Петербурга в пивной Выборг - с экскурсией, дегустациями и посиделками

Культурно отдохнуть и выпить вкуснейшего пива в подвале и старом каретнике
Мы посетим самые интересные пивные Выборга, где вы отведаете пенный напиток и насладитесь культурной атмосферой старого европейско-русского городка.

Прогуляетесь по мощёным улочкам, увидите Чёртову церковь, Ведьмин дом и старейший жилой дом в России. Будет уютно, тепло и вкусно в любую погоду!
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • необычные и стилизованные пивные Выборга
  • исторический центр — дом Бюргера, дом на скале, рыцарский дом, гильдейский дом, Ратушную и Часовую башни
  • Выборгский замок
  • смотровую площадку на Петровой горе

Мы обсудим:

  • истории и причины пития алкоголя в России и Европе, как с этим боролись или не боролись в разные времена
  • пивоварение в мире и в нашей стране
  • историю Выборга — а особенно её алкогольные и гастрономические моменты. Вспомним пиво, глёг и крендель
  • Петра I и других исторических личностей

Примерный тайминг

10:00 — выезд из Петербурга

12:10 — прибытие в Выборг, прогулка по городу, посещение пивной в скале

12:30 — Старый город, посиделки в подвальной пивной у фальшивых монахов-францисканцев

13:00 — выезд в усадьбу Киискиля, дегустация пива и кальвадоса, прогулка по парку, экскурсия по усадебному дому

15:00 — возвращение в Выборг, перерыв на обед (я порекомендую гастропаб и ресторан)

16:00 — продолжение экскурсии по старому Выборгу, посиделки на сеновале старого каретника

16:45 — посещение бывшего пивного завода в составе групповой экскурсии «Подземный Выборг» с дегустацией пива (в случае недоступности возможна замена на иммерсивную программу «Ганзейский двор»)

17:50–20:00 — отправление и прибытие в Петербург

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Hyundai Solaris. Если будет больше четырёх участников, я арендую минивэн с водителем
  • Для проезда на территорию усадьбы Киискиля возьмите российские паспорта, усадьба находится на приграничной территории
  • Тайминг примерный, возможна перестановка блоков в зависимости от доступности локаций и времени года. По согласованию с участниками можем продлить экскурсию и посетить парк «Монрепо» и другие локации (за доплату)

Дополнительные расходы

  • Экскурсия в «Подземный Выборг» с дегустацией — 1800 ₽ с чел.
  • Индивидуальная экскурсия по усадьбе Киискиля (дегустация в подарок при покупке экскурсии) — 800 ₽ с человека (вторник — выходной)
  • Кружка пива — от 300 ₽ за 0,5 л
  • Посещение музеев (по желанию): Выборгский замок — 100 ₽, парк Монрепо — 400 ₽

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 69 туристов
Лёгкий и бодрый профессиональный гид высшей категории с лицензиями на проведение экскурсий во всевозможных музеях. Весело провожу интересные и в то же время информативные экскурсии. Гарантирую, что обладание фундаментальными знаниями
читать дальше

не мешает мне шутить. Всё началось, когда мне было 10 лет: я стала экскурсоводом, членом совета школьного музея и даже красным следопытом! А теперь я лицензированный (с 2009 года) экскурсовод по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и Европе. Краевед и заядлый путешественник по России и Европе на автомобиле. Преподаватель с высшим филологическим образованием (ни один ребёнок от меня не пострадал). Неумолимый фотолюбитель и опытный водитель.

