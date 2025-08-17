На левом берегу Нарвы величественно стоит мощная Ивангородская крепость, с высоты которой вы рассмотрите соседнее государство. Едем туда! А заодно исследуем старинную крепость Копорье, целебные источники и руины усадьбы-заброшки. Побываем в шести населённых пунктах, поговорим о призраках и попробуем найти окаменелости, которым больше 400 млн лет.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Наше путешествие будет ярким, насыщенным и интересным. Вот лишь некоторые локации на нашем пути:

Огромная Ивангородская крепость. Её построил Иван III в конце 15 — начале 16 века. И из её окошка видна Европа

Мистическое Чёртово озеро, у которого прохладно даже в самый жаркий день

Загадочная крепость Копорье, где живут минимум три призрака

Руины старинной усадьбы и остатки потешной крепости в деревне Гостилицы

Кингисепп — город сапожника и разбитого сердца

За день, проведённый вместе, я:

Открою вам тайны фортификационных укреплений и ловушек

Покажу, какие туалеты обустроили итальянские архитекторы в Ивангородской крепости

Расскажу о Карле XII, Билибине, Штиглице, Пушкине и других людях, связанных с этими местами

Объясню, что общего у иван-чая и художника Ореста Кипренского

Выдам отвёртки, молоточки и плоскогубцы, чтобы вы провели палеонтологические раскопки на берегах речки Лопухинки

А ещё мы испьём водицы из святого источника Почаевской Божией Матери (по желанию можете искупаться в купели), проедем по местам прорыва блокады Ленинграда, поговорим о жизни в усадьбах и многое-многое другое.

Поездка пройдёт на автомобиле Hyundai Solaris (есть детское кресло). По желанию можем поехать на вашем авто или арендованном. Детали уточняйте в переписке

Мы проедем без остановок первые 50 минут, а затем будем останавливаться в интересных локациях каждые 15–20 минут

Дополнительные расходы: билеты в Ивангородскую крепость — 300 ₽ для взрослых, 150 ₽ для детей и пенсионеров; билеты в крепость Копорье — 200 ₽ за чел.; пропуск в Ивангород — 2400 ₽ за всех

В низкий сезон Копорская крепость закрыта по понедельникам — осмотрим её снаружи

По запросу забронирую для вас столик в ресторане в Кингисеппе

Как оформить пропуск в Ивангород и зачем он нужен

Ивангород — приграничная территория, и посетить её можно только с официальным разрешением. Я оформлю его для нас. Для создания пропуска наличие гражданства России обязательно. Оплатить разрешение нужно будет в Ивангородской крепости.

Оформление занимает от 2 до 5 дней. Пожалуйста, заказывайте экскурсию заранее.

Без пропуска проехать могут люди с гражданством ЕС, действующей шенгенской визой, регистрацией в Кингисеппе и Кингисеппском районе, Сланцах и Сланцевском районе, Выборге и Выборгском районе, Сосновом Бору и в Ломоносовском районе Ленинградской области.