Наше путешествие будет ярким, насыщенным и интересным. Вот лишь некоторые локации на нашем пути:
Огромная Ивангородская крепость. Её построил Иван III в конце 15 — начале 16 века. И из её окошка видна Европа
Мистическое Чёртово озеро, у которого прохладно даже в самый жаркий день
Загадочная крепость Копорье, где живут минимум три призрака
Руины старинной усадьбы и остатки потешной крепости в деревне Гостилицы
Кингисепп — город сапожника и разбитого сердца
За день, проведённый вместе, я:
Открою вам тайны фортификационных укреплений и ловушек
Покажу, какие туалеты обустроили итальянские архитекторы в Ивангородской крепости
Расскажу о Карле XII, Билибине, Штиглице, Пушкине и других людях, связанных с этими местами
Объясню, что общего у иван-чая и художника Ореста Кипренского
Выдам отвёртки, молоточки и плоскогубцы, чтобы вы провели палеонтологические раскопки на берегах речки Лопухинки
А ещё мы испьём водицы из святого источника Почаевской Божией Матери (по желанию можете искупаться в купели), проедем по местам прорыва блокады Ленинграда, поговорим о жизни в усадьбах и многое-многое другое.
Организационные детали
Поездка пройдёт на автомобиле Hyundai Solaris (есть детское кресло). По желанию можем поехать на вашем авто или арендованном. Детали уточняйте в переписке
Мы проедем без остановок первые 50 минут, а затем будем останавливаться в интересных локациях каждые 15–20 минут
Дополнительные расходы: билеты в Ивангородскую крепость — 300 ₽ для взрослых, 150 ₽ для детей и пенсионеров; билеты в крепость Копорье — 200 ₽ за чел.; пропуск в Ивангород — 2400 ₽ за всех
В низкий сезон Копорская крепость закрыта по понедельникам — осмотрим её снаружи
По запросу забронирую для вас столик в ресторане в Кингисеппе
Как оформить пропуск в Ивангород и зачем он нужен
Ивангород — приграничная территория, и посетить её можно только с официальным разрешением. Я оформлю его для нас. Для создания пропуска наличие гражданства России обязательно. Оплатить разрешение нужно будет в Ивангородской крепости.
Оформление занимает от 2 до 5 дней. Пожалуйста, заказывайте экскурсию заранее.
Без пропуска проехать могут люди с гражданством ЕС, действующей шенгенской визой, регистрацией в Кингисеппе и Кингисеппском районе, Сланцах и Сланцевском районе, Выборге и Выборгском районе, Сосновом Бору и в Ломоносовском районе Ленинградской области.
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 67 туристов
Лёгкий и бодрый профессиональный гид высшей категории с лицензиями на проведение экскурсий во всевозможных музеях. Весело провожу интересные и в то же время информативные экскурсии. Гарантирую, что обладание фундаментальными знаниями читать дальше
не мешает мне шутить. Всё началось, когда мне было 10 лет: я стала экскурсоводом, членом совета школьного музея и даже красным следопытом! А теперь я лицензированный (с 2009 года) экскурсовод по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и Европе. Краевед и заядлый путешественник по России и Европе на автомобиле. Преподаватель с высшим филологическим образованием (ни один ребёнок от меня не пострадал). Неумолимый фотолюбитель и опытный водитель.
Елена
17 авг 2025
Экскурсия очень насыщенная. Сначала мы посетили заброшенную усадьбу Миниха / Разумовского (походили внутри, посмотрели планировку). Далее - крепости: Копорье, Ивангородская (из которой мы могли видеть Нарвскую крепость). Светлана - прекрасный гид, эрудированный, подстраивала под наши возможности всю экскурсию
Юлия
30 июл 2025
Интересный маршрут, крепости, в буквальном смысле слова Европа вида через окошки в стене,подземные источники с водой, необычное озеро с радоновой водой,скала с древнейшими окаменелостями. Достаточное количество остановок, предусмотрено время для обеда в очень необычном ресторане "THE COLLECTION" в городе Кингисепп. Удобная машина с кондиционером, а гид Светлана одновременно и отличный рассказчик и водитель. Необычный маршрут, рекомендую!
Екатерина
18 июл 2025
Все было замечательно. Обязательно порекомендую
Алина
2 июл 2025
Поездка в Ивангород - уникальное предложение, так как оказалось непросто найти гида, который проводит индивидуальные экскурсии из Петербурга в этом направлении. К счастью, у Светланы как-раз есть именно то, что читать дальше
нам было нужнo👍🏻: • Насыщенная программа экскурсии, включающая в себя не только Ивангород, но и другие интересные места; • Потрясающая подача Светланы, увлекательный рассказ, ответы на все возникающие вопросы - мы получили удовольствие и ничуть не устали, приобрели море новых знаний и впечатлений; • Комфортный транспорт; • Полезные рекомендации по подготовке к экскурсии; • Внимание к нашим пожеланиям; • И, конечно же, залог хорошей экскурсии - приятная атмосфера на протяжении всего пути❤️
Обязательно рекомендую эту увлекательную, интересную и насыщенную экскурсию😍 А к Светлане, безусловно, хочется попасть еще и на остальные экскурсии, большое спасибо! ✨
Мария
19 июн 2025
Великолепно прошла поездка. Светлана замечательный гид. Все рассказала, показала, подстроилась под наш ритм. Всем друзьям рекомендую Светлану, показываю фотографии. Многие загорелись этим направлением Ивангород, так как даже не слышали о нем. Светлана, спасибо Вам большое!
Елена
21 мар 2025
Экскурсия супер, спасибо Светлане, рассказала и показала много интересного, время пролетело не заметно. Очень понравилось, программа насыщенная и неординарная.