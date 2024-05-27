Едем в Псков из Санкт-Петербурга на экскурсию

Найдено 3 экскурсии в категории «Псков» в Санкт-Петербурге, цены от 2 690 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Печоры - Изборск - Псков: автобусная экскурсия из Петербурга
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
13 часов
23 отзыва
Печоры - Изборск - Псков: автобусная экскурсия из Петербурга
Легендарные крепости, древние храмы и потрясающее прошлое трёх старинных городов псковской земли
Начало: У СТ.М. Московская
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
53802 690 за человека
Групповая экскурсия в Псков, Изборск и Печоры
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия в Псков, Изборск и Печоры
Отправиться из Петербурга на автобусе в древние русские города и увидеть памятники былых времен
Начало: От Гостиного двора
15 июня в 08:00
19 июня в 08:00
3 700 за человека
Псковский экспресс: в Древнюю Русь из Петербурга
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Псковский экспресс: в Древнюю Русь из Петербурга
Увидеть настоящую русскую деревню, испечь пряник и побродить по улицам Пскова (в группе)
Начало: На вокзале Пскова
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
5 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Псков»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Набережная
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  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Псков" можно забронировать 3 экскурсии от 2 690 до 5 700 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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