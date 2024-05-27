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Групповая
13 часов
Печоры - Изборск - Псков: автобусная экскурсия из Петербурга
Легендарные крепости, древние храмы и потрясающее прошлое трёх старинных городов псковской земли
Начало: У СТ.М. Московская
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
53802 690₽ за человека
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия в Псков, Изборск и Печоры
Отправиться из Петербурга на автобусе в древние русские города и увидеть памятники былых времен
Начало: От Гостиного двора
15 июня в 08:00
19 июня в 08:00
3 700₽ за человека
Групповая
13 часов
Псковский экспресс: в Древнюю Русь из Петербурга
Увидеть настоящую русскую деревню, испечь пряник и побродить по улицам Пскова (в группе)
Начало: На вокзале Пскова
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
5 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККарташенкова27 мая 2024Отдельное спасибо водителю. Он настоящий асс. Все прошло очень хорошо. Во всюда попали, все посмотрели.
- ГГалина6 мая 2024Очень классная экскурсия и гид Александр. Маршрут хороший,остановок достаточно. Времени на все хватает. Единственный минус это автобус. Кресла некоторые сломаны,не поднимаются,не опускаются. Так же сломаны обдувы кондиционера,на себя не направить,да и не дуют вообще,хотя соседний работал.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Псков»
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