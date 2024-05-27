Отдельное спасибо водителю. Он настоящий асс. Все прошло очень хорошо. Во всюда попали, все посмотрели.

Г Галина

Очень классная экскурсия и гид Александр. Маршрут хороший,остановок достаточно. Времени на все хватает. Единственный минус это автобус. Кресла некоторые сломаны,не поднимаются,не опускаются. Так же сломаны обдувы кондиционера,на себя не направить,да и не дуют вообще,хотя соседний работал.