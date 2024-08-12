Крепость Копорье – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Крепость Копорье» в Санкт-Петербурге, цены от 2 140 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Экскурсия из Петербурга в Ивангород: крепость, нарвская рыба и маяк
На автобусе
48 отзывов
12 часов
Групповая
Экскурсия из Петербурга в Ивангород: крепость, нарвская рыба и маяк
Побывать на границе двух государств, полюбоваться видами и разобраться в хитросплетениях истории
Начало: В районе метро Московская
7 сен в 07:30
14 сен в 07:30
2 140 за человека
Крепости и усадьбы Северо-Запада
На автобусе
278 отзывов
12 часов
Групповая
Крепости и усадьбы Северо-Запада
28 авг в 08:00
31 авг в 08:00
от 2 650 за человека
По Ленинградской области на мотоцикле: Лопухинка, Копорье, Ратчино
На мотоцикле
3 отзыва
7 часов
Индивидуальная
По Ленинградской области на мотоцикле: Лопухинка, Копорье, Ратчино
Начало: Пл. Александра Невского
Расписание: пн-вс до 12
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
12 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    12 августа 2024
    Крепости и усадьбы Северо-Запада
    Поездка на комфортом Мерседес мини автобусе на 19 пассажиров (состояние идеальное). Организация отличная. Крепость Копорье- экскурсия замечательная (экскурсовод Дарья!!!). Крепость
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    Ивангород экскурсовод Валерия: очень интересно рассказала. Минусы: водитель не в настроении: на проливной дождь на экскурсии пожалел выдать зонт, к нам пассажирам/клиентам отношение не приветливое. Экскурсовод Роман - оставил неприятное ощущение, с аудиогидом было бы приятнее, чем с ним, скучно, шаблонно, общение надменное, не там работает человек, работу свою нужно любить. Обратную дорогу ехали молча, когда не хочется работать - это чувствуется. В целом поездка экскурсия понравилась. Не было предупреждения, что на обед нужно было подготовить наличные 500 руб, в итоге переводом оплачивали, хотя можно было оплатить прямо в кафе по карте. В целом поездка экскурсия понравилась. Организаторам 5 звезд, но персонал из Санкт-Петербурга нужно подкорректировать

  • А
    Анастасия
    8 августа 2024
    Крепости и усадьбы Северо-Запада
    Экскурсия очень понравилась. Гид Инна очень интересно обо всём рассказала. Не забудьте взять с собой наличные деньги, если планируете обедать
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    организованно (550₽- очень вкусно) и 300₽ входной билет в крепость Ивангорода. Крепость Копорье оплачивали на кассе самостоятельно 200₽(но внутри нечего делать, территория маленькая и всё огорожено, т. к. разрушается от времени. Экскурсовод Светлана в крепости Ивангорода замезамечательно всё рассказала и показала. Крепость Ивангорода очень впечатлила своими размерами, видами, высотой, близостью к Эстонии (другой берег реки Нарва). Замечательная, неутомительная и исторически познавательная экскурсия. Вот только, где именно будет ждать автобус лучше указать более подробно, т к. Яндекс карты указывают другое место. А удобнее было бы указать гостиницу Октябрьская, возле которой происходит посадка, там же можно и туалет посетить перед отъездом.

  • А
    Андрей
    5 августа 2024
    Крепости и усадьбы Северо-Запада
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Рекомендую
  • Н
    Нина
    6 августа 2023
    По Ленинградской области на мотоцикле: Лопухинка, Копорье, Ратчино
    Жаль, что звёзд только 5! Александру большая благодарность и мой восторг! По всем пунктам самые высокие оценки: комфорт, скорость, безопасность
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    (не смотря на скорость)) и любимые мной заброшки. Если хотите "Эрмитажную" экскурсию- вам не сюда. Но если скучную офисную жизнь необходимо разбавить адреналином и яркими эмоциями, не тяните, лето скоро закончится!!!

  • В
    Валерия
    23 июля 2023
    По Ленинградской области на мотоцикле: Лопухинка, Копорье, Ратчино
    Прошли сутки с нашей поездки, но я до сих под впечатлением. Обожаю мотоциклы, езда оказалась выше всяких похвал! Сначала записалась
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    к Александру, но именно к нему время было уже занято, он предложил своих коллег - Дмитрия и Романа. Классные, общительные и внимательные ребята, прекрасные байкеры, повозили по красивейшим местам, даже не знала, что под Питером есть такие классные места. Диме отдельная благодарность за быструю езду, музыку что надо и приятное общение. Если что - только к ним 🖤🖤🖤

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Крепость Копорье»

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  1. Экскурсия из Петербурга в Ивангород: крепость, нарвская рыба и маяк
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  3. По Ленинградской области на мотоцикле: Лопухинка, Копорье, Ратчино
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  1. Самое главное
  2. Набережная
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  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Исаакиевский собор
  9. Петропавловская крепость
  10. Зимний дворец
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Крепость Копорье" можно забронировать 3 экскурсии от 2 140 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 329 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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