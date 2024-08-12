12 часов
Групповая
Экскурсия из Петербурга в Ивангород: крепость, нарвская рыба и маяк
Побывать на границе двух государств, полюбоваться видами и разобраться в хитросплетениях истории
Начало: В районе метро Московская
7 сен в 07:30
14 сен в 07:30
2 140₽ за человека
12 часов
Групповая
28 авг в 08:00
31 авг в 08:00
от 2 650₽ за человека
7 часов
Индивидуальная
По Ленинградской области на мотоцикле: Лопухинка, Копорье, Ратчино
Начало: Пл. Александра Невского
Расписание: пн-вс до 12
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина12 августа 2024Поездка на комфортом Мерседес мини автобусе на 19 пассажиров (состояние идеальное). Организация отличная. Крепость Копорье- экскурсия замечательная (экскурсовод Дарья!!!). Крепость
- ААнастасия8 августа 2024Экскурсия очень понравилась. Гид Инна очень интересно обо всём рассказала. Не забудьте взять с собой наличные деньги, если планируете обедать
- ААндрей5 августа 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Рекомендую
- ННина6 августа 2023Жаль, что звёзд только 5! Александру большая благодарность и мой восторг! По всем пунктам самые высокие оценки: комфорт, скорость, безопасность
- ВВалерия23 июля 2023Прошли сутки с нашей поездки, но я до сих под впечатлением. Обожаю мотоциклы, езда оказалась выше всяких похвал! Сначала записалась
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Крепость Копорье»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Крепость Копорье" можно забронировать 3 экскурсии от 2 140 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 329 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Крепость Копорье», 329 ⭐ отзывов, цены от 2140₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь