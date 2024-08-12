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Ивангород экскурсовод Валерия: очень интересно рассказала. Минусы: водитель не в настроении: на проливной дождь на экскурсии пожалел выдать зонт, к нам пассажирам/клиентам отношение не приветливое. Экскурсовод Роман - оставил неприятное ощущение, с аудиогидом было бы приятнее, чем с ним, скучно, шаблонно, общение надменное, не там работает человек, работу свою нужно любить. Обратную дорогу ехали молча, когда не хочется работать - это чувствуется. В целом поездка экскурсия понравилась. Не было предупреждения, что на обед нужно было подготовить наличные 500 руб, в итоге переводом оплачивали, хотя можно было оплатить прямо в кафе по карте. В целом поездка экскурсия понравилась. Организаторам 5 звезд, но персонал из Санкт-Петербурга нужно подкорректировать