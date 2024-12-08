12 часов
Групповая
Экскурсия из Петербурга в Ивангород: крепость, нарвская рыба и маяк
Побывать на границе двух государств и разобраться в их истории на автобусной однодневной экскурсии
Начало: В районе метро Московская
«Ивангородская крепость с видами на Эстонию»
29 дек в 07:30
2 янв в 07:30
2580₽ за человека
12 часов
Групповая
Ивангородская крепость, Парусинка, нарвская рыба и Шепелёвский маяк
Начало: Московский пр-т, 189 (СТ.М. Московская)
«Древняя история Ивангорода Прибыв в этот уникальный город, мы поднимемся в его крепость, очень интересную с точки зрения фортификации и чрезвычайно любопытную с точки зрения истории»
29 дек в 07:30
2 янв в 07:30
2580₽ за человека
10 часов
Групповая
до 25 чел.
Крепости Северо-Запада: путешествие в Ивангород и Копорье
Познакомиться с древнерусской фортификацией - из Санкт-Петербурга
Начало: У метро «Гостиный двор»
«16:00 — горячий обед в кафе ИвангородаСвободное время — 40–45 минут»
Расписание: в среду и воскресенье в 08:30
18 дек в 08:30
22 дек в 08:30
2800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия8 декабря 2024Завораживает история Ивангородской крепости(ради этого и ехали) и крепости Копорье; гиды в крепостях профессионально и с любовью рассказали истрию.
- ККсения8 декабря 2024Дорогая Елена!! Огромная благодарность вам и вашей команде туроператоров за потрясающее путешествие в Ивангород 07.12.2024 г!! Я много объездила крепостных и храмовых
- ООльга26 ноября 2024все понравилось, очень насыщенная экскурсия, замечательный экскурсовод Глеб, но - опасно в крепости Ивангорода спускаться по лестнице с крепостной стены,
- ЕЕвгений25 ноября 2024Отличная экскурсия, замечательный гид. Все прошло супер!!!
- ООльга20 ноября 2024Очень насыщенная экскурсия, интересная. Всё понравилось. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Ивангород»
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