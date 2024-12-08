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сооружений в Ленинградской области, в Белоруссии. Это всегда погружает с головой в смыслы и содержание. Но Ивангород и Копорье - это что - то особенное и очень сакральное. Вся история между русскими войсками, ливонским орденом и шведами пронеслась перед глазами. В других местах я таких ощущений не испытывала. Вы - большая молодец! Благодарность вам за глубокие знания и искреннюю заинтересованность, за настоящую любовь к своему благородному делу!!! Обязательно съездим с вами ещё раз!! Это 100%