Ивангород – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Ивангород» в Санкт-Петербурге, цены от 2580 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Экскурсия из Петербурга в Ивангород: крепость, нарвская рыба и маяк
На автобусе
73 отзыва
12 часов
Групповая
Экскурсия из Петербурга в Ивангород: крепость, нарвская рыба и маяк
Побывать на границе двух государств и разобраться в их истории на автобусной однодневной экскурсии
Начало: В районе метро Московская
«Ивангородская крепость с видами на Эстонию»
29 дек в 07:30
2 янв в 07:30
2580 за человека
Ивангородская крепость, Парусинка, нарвская рыба и Шепелёвский маяк
На автобусе
129 отзывов
12 часов
Групповая
Ивангородская крепость, Парусинка, нарвская рыба и Шепелёвский маяк
Начало: Московский пр-т, 189 (СТ.М. Московская)
«Древняя история Ивангорода Прибыв в этот уникальный город, мы поднимемся в его крепость, очень интересную с точки зрения фортификации и чрезвычайно любопытную с точки зрения истории»
29 дек в 07:30
2 янв в 07:30
2580 за человека
Крепости Северо-Запада: путешествие в Ивангород и Копорье
На автобусе
10 часов
Групповая
до 25 чел.
Крепости Северо-Запада: путешествие в Ивангород и Копорье
Познакомиться с древнерусской фортификацией - из Санкт-Петербурга
Начало: У метро «Гостиный двор»
«16:00 — горячий обед в кафе ИвангородаСвободное время — 40–45 минут»
Расписание: в среду и воскресенье в 08:30
18 дек в 08:30
22 дек в 08:30
2800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    8 декабря 2024
    Экскурсия из Петербурга в Ивангород: крепость, нарвская рыба и маяк
    Завораживает история Ивангородской крепости(ради этого и ехали) и крепости Копорье; гиды в крепостях профессионально и с любовью рассказали истрию.
  • К
    Ксения
    8 декабря 2024
    Ивангородская крепость, Парусинка, нарвская рыба и Шепелёвский маяк
    Дорогая Елена!! Огромная благодарность вам и вашей команде туроператоров за потрясающее путешествие в Ивангород 07.12.2024 г!! Я много объездила крепостных и храмовых
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    сооружений в Ленинградской области, в Белоруссии. Это всегда погружает с головой в смыслы и содержание. Но Ивангород и Копорье - это что - то особенное и очень сакральное. Вся история между русскими войсками, ливонским орденом и шведами пронеслась перед глазами. В других местах я таких ощущений не испытывала. Вы - большая молодец! Благодарность вам за глубокие знания и искреннюю заинтересованность, за настоящую любовь к своему благородному делу!!! Обязательно съездим с вами ещё раз!! Это 100%

  • О
    Ольга
    26 ноября 2024
    Ивангородская крепость, Парусинка, нарвская рыба и Шепелёвский маяк
    все понравилось, очень насыщенная экскурсия, замечательный экскурсовод Глеб, но - опасно в крепости Ивангорода спускаться по лестнице с крепостной стены,
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    нет поручней, скользкие ступени, был снег. И еще - к маяку пусть неблизкий, но особенно страшно идти по пляжу, по снегу и камням…

  • Е
    Евгений
    25 ноября 2024
    Экскурсия из Петербурга в Ивангород: крепость, нарвская рыба и маяк
    Отличная экскурсия, замечательный гид. Все прошло супер!!!
  • О
    Ольга
    20 ноября 2024
    Экскурсия из Петербурга в Ивангород: крепость, нарвская рыба и маяк
    Очень насыщенная экскурсия, интересная. Всё понравилось. Спасибо.
    Очень насыщенная экскурсия, интересная. Всё понравилось. СпасибоОчень насыщенная экскурсия, интересная. Всё понравилось. СпасибоОчень насыщенная экскурсия, интересная. Всё понравилось. СпасибоОчень насыщенная экскурсия, интересная. Всё понравилось. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Ивангород»

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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в декабре 2024
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