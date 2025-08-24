Отправляемся в путешествие по уютному Выборгу — городу с богатой историей и атмосферой прошлых веков. Вы увидите Ратушу, средневековый замок и Толстую Екатерину, прогуляетесь по скальному парку Монрепо и ощутите неповторимый колорит этих мест.

Описание экскурсии

Прогулка по Выборгу

Вы пройдёте по Ратушной площади и узким каменным улочкам Старого города, увидите купеческие дома и узнаете о жизни в средневековом городе.

Круглая башня

Она же Толстая Екатерина, символ Выборга. В разные годы она служила и оборонительной башней, и оружейной, и даже скотным двором.

Ратуша

Нарядное историческое здание в центре города — отреставрированное и внесённое в культурное наследие.

Часовая башня

Одна из главных достопримечательностей с уникальным часовым механизмом 18 века, который до сих пор работает.

Выборгский замок (внешний осмотр)

Выдающийся памятник европейской военной архитектуры 13 века с башней Святого Олафа.

Парк Монрепо

Вы прогуляетесь по живописному скальному парку на берегу Выборгского залива, который так любили многие известные художники и поэты, российские императоры и члены королевских семей Швеции и Пруссии.

«Лавка вкусностей» (покупки по желанию)

Здесь — крендели, марципан, варенье из шишек и морошки и много других лакомств

Библиотека Алвара Аалто (внешний осмотр)

Шедевр финского модернизма с нестандартными для нас архитектурными решениями.

Тайминг

7:30 — отправление из Санкт-Петербурга

10:00 — обзорная экскурсия по Выборгу

12:00 — Выборгский замок

13:00 — обед (по желанию)

14:00 — парк Монрепо

16:00 — «Лавка вкусностей»

17:30 — библиотека Алвара Аалто

18:00 — отправление в Санкт-Петербург

Организационные детали