Вы увидите Ратушу, средневековый замок и Толстую Екатерину, прогуляетесь по скальному парку Монрепо и ощутите неповторимый колорит этих мест.
Описание экскурсии
Прогулка по Выборгу
Вы пройдёте по Ратушной площади и узким каменным улочкам Старого города, увидите купеческие дома и узнаете о жизни в средневековом городе.
Круглая башня
Она же Толстая Екатерина, символ Выборга. В разные годы она служила и оборонительной башней, и оружейной, и даже скотным двором.
Ратуша
Нарядное историческое здание в центре города — отреставрированное и внесённое в культурное наследие.
Часовая башня
Одна из главных достопримечательностей с уникальным часовым механизмом 18 века, который до сих пор работает.
Выборгский замок (внешний осмотр)
Выдающийся памятник европейской военной архитектуры 13 века с башней Святого Олафа.
Парк Монрепо
Вы прогуляетесь по живописному скальному парку на берегу Выборгского залива, который так любили многие известные художники и поэты, российские императоры и члены королевских семей Швеции и Пруссии.
«Лавка вкусностей» (покупки по желанию)
Здесь — крендели, марципан, варенье из шишек и морошки и много других лакомств
Библиотека Алвара Аалто (внешний осмотр)
Шедевр финского модернизма с нестандартными для нас архитектурными решениями.
Тайминг
7:30 — отправление из Санкт-Петербурга
10:00 — обзорная экскурсия по Выборгу
12:00 — Выборгский замок
13:00 — обед (по желанию)
14:00 — парк Монрепо
16:00 — «Лавка вкусностей»
17:30 — библиотека Алвара Аалто
18:00 — отправление в Санкт-Петербург
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в парк Монрепо — 400 ₽ за чел., обед — от 650-750 ₽ за чел. (по желанию)
- Едем на комфортабельном автобусе
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в субботу в 07:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3190 ₽
|Пенсионеры
|2690 ₽
|Дети 5–11 лет
|2690 ₽