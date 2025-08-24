Мои заказы

Из Петербурга - в старинный Выборг

По мощёным улочкам - мимо купеческих домов, древних башен и отголосков прошлого
Отправляемся в путешествие по уютному Выборгу — городу с богатой историей и атмосферой прошлых веков.

Вы увидите Ратушу, средневековый замок и Толстую Екатерину, прогуляетесь по скальному парку Монрепо и ощутите неповторимый колорит этих мест.
Описание экскурсии

Прогулка по Выборгу

Вы пройдёте по Ратушной площади и узким каменным улочкам Старого города, увидите купеческие дома и узнаете о жизни в средневековом городе.

Круглая башня

Она же Толстая Екатерина, символ Выборга. В разные годы она служила и оборонительной башней, и оружейной, и даже скотным двором.

Ратуша

Нарядное историческое здание в центре города — отреставрированное и внесённое в культурное наследие.

Часовая башня

Одна из главных достопримечательностей с уникальным часовым механизмом 18 века, который до сих пор работает.

Выборгский замок (внешний осмотр)
Выдающийся памятник европейской военной архитектуры 13 века с башней Святого Олафа.

Парк Монрепо

Вы прогуляетесь по живописному скальному парку на берегу Выборгского залива, который так любили многие известные художники и поэты, российские императоры и члены королевских семей Швеции и Пруссии.

«Лавка вкусностей» (покупки по желанию)
Здесь — крендели, марципан, варенье из шишек и морошки и много других лакомств

Библиотека Алвара Аалто (внешний осмотр)
Шедевр финского модернизма с нестандартными для нас архитектурными решениями.

Тайминг

7:30 — отправление из Санкт-Петербурга
10:00 — обзорная экскурсия по Выборгу
12:00 — Выборгский замок
13:00 — обед (по желанию)
14:00 — парк Монрепо
16:00 — «Лавка вкусностей»
17:30 — библиотека Алвара Аалто
18:00 — отправление в Санкт-Петербург

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет в парк Монрепо — 400 ₽ за чел., обед — от 650-750 ₽ за чел. (по желанию)
  • Едем на комфортабельном автобусе
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

в субботу в 07:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3190 ₽
Пенсионеры2690 ₽
Дети 5–11 лет2690 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 07:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 2744 туристов
Мы разделяем идею о том, что путешествия по России должны быть популярны и доступны каждому. Наша родина для нас — источник нескончаемого вдохновения. Поэтому, пока другие возят людей туда, где
читать дальше

прошли уже миллионы, мы развиваем туризм там, где в северной красоте черпал вдохновение Николай Рерих, где из-под пера Гавриила Державина вышла непревзойдённая ода водопаду, где Пётр Первый создал первый российский курорт — в Карелии. В 2015 году, благодаря нашим достижениям, мы стали первыми официальными представителями Горного парка Рускеала в г. Санкт-Петербург, и наши туры в Карелию были признаны лучшими.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
1
2
1
Л
Любовь
24 авг 2025
Информация о месте посадки и гиде оказалась ложной. Тур начался с нервотрепки. Накануне мне прислали письмо на электронную почту, где было написано, что "дополнительная остановка автобуса у метро "Чёрная речка"
читать дальше

(ориентир - остановка общественного транспорта)". Я заранее попросила записать меня в список на доп. остановку. Еще на всякий случай написала гиду Анастасии, контакты, которой прислали в письме, но потом оказалось, что гида заменили. В сообщении в Ватсапе мне написали -"доп. остановка - ул. Савушкина, 11". Я еще уточнила о времени посадки на обеих остановках (7 и 8 утра), потому что моя подруга, садилась у Лавры. Причем, последнюю информацию тоже сообщили, потому что я уточнила, а так бы она поехала к Казанскому собору. Короче, к назначенному времени я пришла на Савушкина 11, и тут мне звонит подруга и сообщает, что мне нужно идти к Ушаковскому мосту к какой-то развязке… Я перезваниваю гиду Евгении, и говорю, что я жду на Савушкина, что так меня проинформировали, и где этот мост я не знаю. Она:"Вы можете со мно препираться, но мы туда не поедем… Нас тут 50 человек, а вы одна, так что идите под мост…" Хорошо, что я приехала заранее, и хорошо, что вообще-то местная, но район этот знаю не очень, в общем я помчалась под этот мост по наитию. А теперь представсьте, что это был бы иногородний человек, он бы провел свою экскурсию, видимо, на Савушкина. В общем, организация тура непродуманная, гид - дерзкая. Выборг прекрасный, там прошло все более или менее нормально, обедом довольны, но многие остались недовольны экскурсией - гида слишком слышно в автобусе (очень громко, потому что динамики над каждым креслом), и совсем не слышно в городе, потому что нет наушников для синхронного прослушивания. Гид хоть и говорила в микрофон, но слышно ее было только близ стоящим и идущим - лучше бы были наушники, какие мы заметили у других групп. Компанию "Карелия Гид" советовать не стану.

