Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Что вас ожидает

Русь: начало

Это путешествие — машина времени к истокам нашей истории 📖. Мы ступим на землю, куда сошел Рюрик, и обсудим разные версии о призыве варяг на княжение. Прогуляемся по каменной крепости Вещего Олега — если захотите, вы сможете посетить здесь краеведческий музей 🖼.

После нас ждут памятники, связанные с именем Александра Невского: Никольский монастырь, основанный им, и белоснежная церковь ⛪ 12 века, которую князь часто посещал. И затем мы поднимемся на Малышеву гору, вид с которой Николай Рерих назвал «одним из лучших русских пейзажей».

Тихвинские сюжеты

На обзорной прогулке 👣 я познакомлю вас с этим старинным городом. Вы узнаете о его уникальной системе водоснабжения и увидите дамбы. Посетите Успенский мужской монастырь построенный по велению Ивана Грозного, и сможете приложиться к знаменитой Тихвинской иконе Божией Матери. Она трижды пережила пожары, побывала в Латвии, Чехии, Германии и США и вернулась на Родину в восстановленную обитель. При желании осмотрите музей 🖼 Римского-Корсакова. А подкрепиться я предлагаю в монастырской трапезе: за дубовыми столами отведать пряники-коврижки и испить квасу и медовухи.

Организационные детали