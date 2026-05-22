Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Посетите цитадель на Ореховом острове, узнаете о беспрецедентной осаде крепости, знаменитых узниках, «русской железной маске» и многом другом.
Описание экскурсии
Путевая экскурсия
За 1 час пути из Петербурга до Орехового острова гид расскажет о локациях, которые вы будете проезжать. А рассказать есть что! Например, о князе Александре Ярославовиче, который на берегах Невы одержал знаменитую победу над шведами, за что и получил прозвище «Невский».
Крепость Орешек
Эту крепость, считавшуюся неприступной, Пётр I захватил, применив необычную стратегию. На экскурсии вы узнаете об именитых арестантах и их судьбах, дворцовых переворотах и интригах. Увидите мощные стены и ключевые постройки крепости. В тёплое время года подниметесь на смотровую площадку Головиной башни, откуда откроется вид на Ладожское озеро и Неву. В холодный сезон, когда переправа на остров Орешек закрыта, вы посмотрите на крепость с берега, а также посетите музей-диораму у Ладожского моста и Невский пятачок.
Старая Ладога
В селе вы осмотрите Никольский мужской монастырь, Староладожскую крепость, Варяжскую улицу, памятник Олегу и Рюрику, Успенский девичий монастырь, храм Святого Георгия, археологический музей, святой источник Параскевы Пятницы с оборудованной купелью, где можно совершить омовение. Гид расскажет об истории древних монастырей, великомученице Параскеве, кургане Вещего Олега, который считают магическим, и многом другом.
Организационные детали
- Предоставим скидку компании от 2-х человек
- В стоимость экскурсии включены услуги профессионального гида и трансфер на автомобиле Nissan Qashqai, Renault Captur, Mitsubishi Outlander, Hyundai Cretа, Audi Q5, Mercedes Sprinter или подобные
- Вы сможете самостоятельно посетить Староладожскую крепость, для этого выделим свободное время. О женском и мужском монастыре мы рассказываем вне их стен: внутри экскурсии проводят только местные служители
- Навигация на остров Орешек заканчивается в конце октября и начинается в конце апреля. Уточните точные даты перед заказом экскурсии.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
- Переправа в обе стороны: взрослый – 570 ₽, льготный – 475 ₽, дети 1-6 лет – 300 ₽, дети до 1 года, дети-инвалиды, инвалиды 1 группы – бесплатно
- Взрослый билет в Крепость Орешек — 350 ₽, для школьников и студентов вузов РФ, а также пенсионеров — 200 ₽.
- Вы можете присоединиться к экскурсии на территории крепости (входит в стоимость билета), либо погулять с вашим гидом, который покажет вам основные достопримечательности, но без экскурсии (по правилам музея).
- Индивидуальная экскурсия на территории крепости от гида — 2000 ₽ за экскурсионную путёвку
- Вход на территорию Староладожской крепости — единый билет (кроме храма Святого Георгия 12 века): взрослые граждане РФ — 600 ₽, льготники — 300 ₽. за чел.
- Вход в храм Святого Георгия — 200 ₽ за чел., льготники — 100 ₽
в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|15 000 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
И вот вправду говорят, у кого чего много тот, тем и делится. Ирина делилась знаниями, комфортным передвижением, отличной логистикой, заботой о каждом пассажире.
Мы устали, а она в еще большем напряжении отработала целый день на высоте.
Спасибо огромное🙏🙏🙏 С Ириной в любом направлении!