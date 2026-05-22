Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Это экскурсия в дружеской атмосфере без беготни и суеты — с историческими деталями и глубоким погружением в прошлое. Вы увидите древние места, откуда в 9 веке Рюрик начал своё правление на Руси. Посетите цитадель на Ореховом острове, узнаете о беспрецедентной осаде крепости, знаменитых узниках, «русской железной маске» и многом другом.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Путевая экскурсия

За 1 час пути из Петербурга до Орехового острова гид расскажет о локациях, которые вы будете проезжать. А рассказать есть что! Например, о князе Александре Ярославовиче, который на берегах Невы одержал знаменитую победу над шведами, за что и получил прозвище «Невский».

Крепость Орешек

Эту крепость, считавшуюся неприступной, Пётр I захватил, применив необычную стратегию. На экскурсии вы узнаете об именитых арестантах и их судьбах, дворцовых переворотах и интригах. Увидите мощные стены и ключевые постройки крепости. В тёплое время года подниметесь на смотровую площадку Головиной башни, откуда откроется вид на Ладожское озеро и Неву. В холодный сезон, когда переправа на остров Орешек закрыта, вы посмотрите на крепость с берега, а также посетите музей-диораму у Ладожского моста и Невский пятачок.

Старая Ладога

В селе вы осмотрите Никольский мужской монастырь, Староладожскую крепость, Варяжскую улицу, памятник Олегу и Рюрику, Успенский девичий монастырь, храм Святого Георгия, археологический музей, святой источник Параскевы Пятницы с оборудованной купелью, где можно совершить омовение. Гид расскажет об истории древних монастырей, великомученице Параскеве, кургане Вещего Олега, который считают магическим, и многом другом.

Организационные детали

Предоставим скидку компании от 2-х человек

В стоимость экскурсии включены услуги профессионального гида и трансфер на автомобиле Nissan Qashqai, Renault Captur, Mitsubishi Outlander, Hyundai Cretа, Audi Q5, Mercedes Sprinter или подобные

Вы сможете самостоятельно посетить Староладожскую крепость, для этого выделим свободное время. О женском и мужском монастыре мы рассказываем вне их стен: внутри экскурсии проводят только местные служители

Навигация на остров Орешек заканчивается в конце октября и начинается в конце апреля. Уточните точные даты перед заказом экскурсии.

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы: