Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

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Из Петербурга — в Старую Ладогу и Тихвин

Поменять гранитные набережные северной столицы на белокаменные церкви и ощутить дух старины

Екатерина
Екатерина – Гид из Санкт-Петербурга
Из Северной столицы ⭐️ мы отправимся туда, где зарождалась Русь.

В Старой Ладоге вы исследуете территорию кремля, полюбуетесь церквями с историей 📖 и панорамой с горы ⛰️.

В Тихвине прогуляетесь 👣 по улицам и услышите о знаменитой иконе в Успенском монастыре.

А я расскажу о важных событиях в судьбе двух городов и о всех личностях, которые связаны с памятниками на нашем маршруте.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Из Петербурга — в Старую Ладогу и Тихвин
Из Петербурга — в Старую Ладогу и Тихвин

Что вас ожидает

Русь: начало
Это путешествие — машина времени к истокам нашей истории 📖. Мы ступим на землю, куда сошел Рюрик, и обсудим разные версии о призыве варяг на княжение. Прогуляемся по каменной крепости Вещего Олега — если захотите, вы сможете посетить здесь краеведческий музей 🖼.
После нас ждут памятники, связанные с именем Александра Невского: Никольский монастырь, основанный им, и белоснежная церковь ⛪ 12 века, которую князь часто посещал. И затем мы поднимемся на Малышеву гору, вид с которой Николай Рерих назвал «одним из лучших русских пейзажей».

Тихвинские сюжеты
На обзорной прогулке 👣 я познакомлю вас с этим старинным городом. Вы узнаете о его уникальной системе водоснабжения и увидите дамбы. Посетите Успенский мужской монастырь построенный по велению Ивана Грозного, и сможете приложиться к знаменитой Тихвинской иконе Божией Матери. Она трижды пережила пожары, побывала в Латвии, Чехии, Германии и США и вернулась на Родину в восстановленную обитель. При желании осмотрите музей 🖼 Римского-Корсакова. А подкрепиться я предлагаю в монастырской трапезе: за дубовыми столами отведать пряники-коврижки и испить квасу и медовухи.

Организационные детали

  • Трансфер на моем автомобиле 🚘 входит в стоимость. В пути мы проведем около 6 часов.
  • Дополнительно оплачивается посещение музеев (по желанию, билеты 🎫 по 100-200 рублей), а также обед и личные расходы
  • С собой я возьму горячий чай и сладкий перекус в качестве приятного бонуса
Из Петербурга — в Старую Ладогу и Тихвин
Из Петербурга — в Старую Ладогу и Тихвин
Из Петербурга — в Старую Ладогу и Тихвин
Из Петербурга — в Старую Ладогу и Тихвин
Из Петербурга — в Старую Ладогу и Тихвин
Из Петербурга — в Старую Ладогу и Тихвин
Из Петербурга — в Старую Ладогу и Тихвин
Из Петербурга — в Старую Ладогу и Тихвин

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Давайте знакомиться. Меня зовут Екатерина. Я люблю путешествовать и уверена, что вы тоже. Живу в Санкт-Петербурге более 15 лет, изъездила его и всю Ленинградскую область вдоль и поперек и даже дальше. Я посетила и увидела все самое интересное, что есть в Санкт-Петербурге и в области, теперь пришло время поделиться этим с вами. Максимально комфортным наше путешествие станет благодаря kia ceed. Питерская непогода не застанет врасплох;) Стаж моего вождения — 8 лет. До встречи!
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