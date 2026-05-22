Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

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Из Петербурга - в Старую Ладогу и знаменитую крепость Орешек

Побывать в первой столице Руси и прикоснуться к эпохам шведских сражений и петровских завоеваний
Это экскурсия в дружеской атмосфере без беготни и суеты — с историческими деталями и глубоким погружением в прошлое. Вы увидите древние места, откуда в 9 веке Рюрик начал своё правление на Руси.

Посетите цитадель на Ореховом острове, узнаете о беспрецедентной осаде крепости, знаменитых узниках, «русской железной маске» и многом другом.
5
2 отзыва
Из Петербурга - в Старую Ладогу и знаменитую крепость Орешек
Из Петербурга - в Старую Ладогу и знаменитую крепость Орешек
Из Петербурга - в Старую Ладогу и знаменитую крепость Орешек

Описание экскурсии

Путевая экскурсия

За 1 час пути из Петербурга до Орехового острова гид расскажет о локациях, которые вы будете проезжать. А рассказать есть что! Например, о князе Александре Ярославовиче, который на берегах Невы одержал знаменитую победу над шведами, за что и получил прозвище «Невский».

Крепость Орешек

Эту крепость, считавшуюся неприступной, Пётр I захватил, применив необычную стратегию. На экскурсии вы узнаете об именитых арестантах и их судьбах, дворцовых переворотах и интригах. Увидите мощные стены и ключевые постройки крепости. В тёплое время года подниметесь на смотровую площадку Головиной башни, откуда откроется вид на Ладожское озеро и Неву. В холодный сезон, когда переправа на остров Орешек закрыта, вы посмотрите на крепость с берега, а также посетите музей-диораму у Ладожского моста и Невский пятачок.

Старая Ладога

В селе вы осмотрите Никольский мужской монастырь, Староладожскую крепость, Варяжскую улицу, памятник Олегу и Рюрику, Успенский девичий монастырь, храм Святого Георгия, археологический музей, святой источник Параскевы Пятницы с оборудованной купелью, где можно совершить омовение. Гид расскажет об истории древних монастырей, великомученице Параскеве, кургане Вещего Олега, который считают магическим, и многом другом.

Организационные детали

  • Предоставим скидку компании от 2-х человек
  • В стоимость экскурсии включены услуги профессионального гида и трансфер на автомобиле Nissan Qashqai, Renault Captur, Mitsubishi Outlander, Hyundai Cretа, Audi Q5, Mercedes Sprinter или подобные
  • Вы сможете самостоятельно посетить Староладожскую крепость, для этого выделим свободное время. О женском и мужском монастыре мы рассказываем вне их стен: внутри экскурсии проводят только местные служители
  • Навигация на остров Орешек заканчивается в конце октября и начинается в конце апреля. Уточните точные даты перед заказом экскурсии.
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы:

  • Переправа в обе стороны: взрослый – 570 ₽, льготный – 475 ₽, дети 1-6 лет – 300 ₽, дети до 1 года, дети-инвалиды, инвалиды 1 группы – бесплатно
  • Взрослый билет в Крепость Орешек — 350 ₽, для школьников и студентов вузов РФ, а также пенсионеров — 200 ₽.
  • Вы можете присоединиться к экскурсии на территории крепости (входит в стоимость билета), либо погулять с вашим гидом, который покажет вам основные достопримечательности, но без экскурсии (по правилам музея).
  • Индивидуальная экскурсия на территории крепости от гида — 2000 ₽ за экскурсионную путёвку
  • Вход на территорию Староладожской крепости — единый билет (кроме храма Святого Георгия 12 века): взрослые граждане РФ — 600 ₽, льготники — 300 ₽. за чел.
  • Вход в храм Святого Георгия — 200 ₽ за чел., льготники — 100 ₽

в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции метро «Улица Дыбенко»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 11343 туристов
Я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует уже достаточно давно, средний стаж работы —
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10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами. Наши экскурсии лёгкие для восприятия — будут и легенды, и шутки.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ю
Была на экскурсии 22.05.2026 с гидом Татьяной. Экскурсия очень понравилась: было интересно, познавательно и комфортно. Спасибо большое.
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Светлана
Ездили на экскурсию с Ириной👍👍👍 Четко, понятно, интересно. Голос великолепный.
И вот вправду говорят, у кого чего много тот, тем и делится. Ирина делилась знаниями, комфортным передвижением, отличной логистикой, заботой о каждом пассажире.
Мы устали, а она в еще большем напряжении отработала целый день на высоте.
Спасибо огромное🙏🙏🙏 С Ириной в любом направлении!
Ездили на экскурсию с Ириной👍👍👍 Четко, понятно, интересно. Голос великолепный.
Ездили на экскурсию с Ириной👍👍👍 Четко, понятно, интересно. Голос великолепный.
Ездили на экскурсию с Ириной👍👍👍 Четко, понятно, интересно. Голос великолепный.
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