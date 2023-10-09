В крепость Орешек - на автомобиле

Поездка к одной из древнейших крепостей в окрестностях Петербурга

5
1 отзыв
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Всего час дороги из Северной столицы — и комфортабельный автомобиль домчит вас в Шлиссельбург, к маленькому острову у истока Невы.

Там вы осмотрите легендарную крепость Орешек: прикоснётесь к эпохе петровских завоеваний, узнаете о громких битвах со шведами и послушаете истории о знаменитых узниках крепости.
В крепость Орешек - на автомобиле
В крепость Орешек - на автомобиле
В крепость Орешек - на автомобиле
В крепость Орешек - на автомобиле
В крепость Орешек - на автомобиле
В крепость Орешек - на автомобиле
В крепость Орешек - на автомобиле
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Описание

Что вас ожидает

Прогулка по Шлиссельбургу

Вы посетите старинный город и узнаете, какие важнейшие события происходили здесь в 18-19 вв. О временах расцвета города напоминают Староладожский и Новоладожский каналы, Фабричный остров с корпусами судоремонтного и судостроительного завода. Мы расскажем, как Пётр I брал город во время Северной войны и какое значение ему придавал. Вы увидите памятник императору и вспомните, в каких городах установлен такой же.

Крепость Орешек

На катере вы переправитесь на Ореховый остров — и перед вами откроет ворота важнейший форт Российской империи. Мы поговорим об истории сооружения и средневековой борьбе со шведами. Вспомним те времена, когда Орешек был политической тюрьмой, и самых его знаменитых узников: членов царской семьи, опальных фаворитов, декабристов. Вы узнаете, какие хитросплетения дворцовых интриг привели сюда первую жену Петра I и императора Иоанна VI.

Музей-панорама «Прорыв блокады Ленинграда»

По дополнительному согласованию с гидом вы можете посетить музей-панораму «Прорыв блокады Ленинграда», который находится по маршруту следования. Экспозиция посвящена прорыву блокады Ленинграда в январе 1943 года во время операции «Искра». Вход на территорию музейного комплекса свободный. На площади перед музеем и позади него выставлена боевая техника времён ВОВ.

Организационные детали

  • Переправа к крепости на катере занимает 7 мин. в одну сторону. Отправление с 10:00 до 17:00 (по мере наполнения).
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость включены:

  • Услуги профессионального гида
  • Трансфер из отеля и обратно в заранее указанное место
  • Транспортное обслуживание группы до 4 человек. Возможно большее количество участников с доплатой за минивэн или автобус.

Дополнительные расходы

  • Билет на катер: взрослый — 400 руб. (380 руб. при покупке онлайн), льготный — 300 руб. (285 руб. при покупке онлайн), детский (1-6 лет) — 200 руб. (190 руб. при покупке онлайн), дети до 1 года и ветераны ВОВ — бесплатно
  • Входной билет в крепость Орешек: взрослый — 300 руб., льготный — 150 руб., детям до 7 лет вход бесплатный. Льготный билет — для школьников, студентов, инвалидов, пенсионеров (при предъявлении подтверждающих документов). Стоимость экскурсии в крепости включена в стоимость входного билета.
  • Обед (по желанию)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
из вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Дмитрий
9 окт 2023
Милая и очень приятная автопрогулка. Очень повезло с гидом Ларисой и с погодой. В понедельник очень немного народа на самом объекте, Было интересно посмотреть и проследить историю крепости шаг за шагом, чему замечательно поспособствовали экспозиции. Ну и, конечно, потрясающие ощущения, когда стоишь у самого истока Невы. Очень рекомендую жителям и гостям города!

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