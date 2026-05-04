Всего час дороги из Северной столицы — и комфортабельный автомобиль домчит вас в Шлиссельбург, к маленькому острову у истока Невы. Там вы осмотрите легендарную крепость Орешек: прикоснётесь к эпохе петровских завоеваний, узнаете о громких битвах со шведами и послушаете истории о знаменитых узниках крепости.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прогулка по Шлиссельбургу

Вы посетите старинный город и узнаете, какие важнейшие события происходили здесь в 18-19 вв. О временах расцвета города напоминают Староладожский и Новоладожский каналы, Фабричный остров с корпусами судоремонтного и судостроительного завода. Мы расскажем, как Пётр I брал город во время Северной войны и какое значение ему придавал. Вы увидите памятник императору и вспомните, в каких городах установлен такой же.

Крепость Орешек

На катере вы переправитесь на Ореховый остров — и перед вами откроет ворота важнейший форт Российской империи. Мы поговорим об истории сооружения и средневековой борьбе со шведами. Вспомним те времена, когда Орешек был политической тюрьмой, и самых его знаменитых узников: членов царской семьи, опальных фаворитов, декабристов. Вы узнаете, какие хитросплетения дворцовых интриг привели сюда первую жену Петра I и императора Иоанна VI.

Музей-панорама «Прорыв блокады Ленинграда» (закрыт по понедельникам)

По дополнительному согласованию с гидом вы можете посетить музей-панораму «Прорыв блокады Ленинграда», который находится по маршруту следования. Экспозиция посвящена прорыву блокады Ленинграда в январе 1943 года во время операции «Искра». Вход на территорию музейного комплекса свободный. На площади перед музеем и позади него выставлена боевая техника времён ВОВ.

Организационные детали

Переправа к крепости на катере занимает 7 мин. в одну сторону. Отправление с 10:00 до 17:00 (по мере наполнения).

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость включены:

Услуги профессионального гида

Экскурсия в крепости Орешек (проводится сотрудником крепости)

Трансфер из отеля и обратно в заранее указанное место

Транспортное обслуживание группы до 4 человек. Возможно большее количество участников с доплатой за минивэн или автобус

Групповая экскурсия, которую проводят местные гиды

Дополнительные расходы