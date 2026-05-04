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В крепость Орешек - на автомобиле

Поездка к одной из древнейших крепостей в окрестностях Петербурга
Всего час дороги из Северной столицы — и комфортабельный автомобиль домчит вас в Шлиссельбург, к маленькому острову у истока Невы.

Там вы осмотрите легендарную крепость Орешек: прикоснётесь к эпохе петровских завоеваний, узнаете о громких битвах со шведами и послушаете истории о знаменитых узниках крепости.
4.7
20 отзывов
В крепость Орешек - на автомобиле
В крепость Орешек - на автомобиле
В крепость Орешек - на автомобиле

Описание экскурсии

Прогулка по Шлиссельбургу

Вы посетите старинный город и узнаете, какие важнейшие события происходили здесь в 18-19 вв. О временах расцвета города напоминают Староладожский и Новоладожский каналы, Фабричный остров с корпусами судоремонтного и судостроительного завода. Мы расскажем, как Пётр I брал город во время Северной войны и какое значение ему придавал. Вы увидите памятник императору и вспомните, в каких городах установлен такой же.

Крепость Орешек

На катере вы переправитесь на Ореховый остров — и перед вами откроет ворота важнейший форт Российской империи. Мы поговорим об истории сооружения и средневековой борьбе со шведами. Вспомним те времена, когда Орешек был политической тюрьмой, и самых его знаменитых узников: членов царской семьи, опальных фаворитов, декабристов. Вы узнаете, какие хитросплетения дворцовых интриг привели сюда первую жену Петра I и императора Иоанна VI.

Музей-панорама «Прорыв блокады Ленинграда» (закрыт по понедельникам)
По дополнительному согласованию с гидом вы можете посетить музей-панораму «Прорыв блокады Ленинграда», который находится по маршруту следования. Экспозиция посвящена прорыву блокады Ленинграда в январе 1943 года во время операции «Искра». Вход на территорию музейного комплекса свободный. На площади перед музеем и позади него выставлена боевая техника времён ВОВ.

Организационные детали

  • Переправа к крепости на катере занимает 7 мин. в одну сторону. Отправление с 10:00 до 17:00 (по мере наполнения).
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость включены:

  • Услуги профессионального гида
  • Экскурсия в крепости Орешек (проводится сотрудником крепости)
  • Трансфер из отеля и обратно в заранее указанное место
  • Транспортное обслуживание группы до 4 человек. Возможно большее количество участников с доплатой за минивэн или автобус
  • Групповая экскурсия, которую проводят местные гиды

Дополнительные расходы

  • Билет на переправу: взрослый — 500 ₽ (475 ₽ при покупке онлайн), льготный — 400 ₽ (380 ₽ при покупке онлайн), детский (1-6 лет) — 300 ₽ (285 ₽ при покупке онлайн), дети до 1 года и ветераны ВОВ — бесплатно
  • Входной билет в крепость Орешек: взрослый — 350 ₽, льготный — 200 ₽, детям до 7 лет вход бесплатный. Льготный билет — для школьников, студентов, инвалидов, пенсионеров (при предъявлении подтверждающих документов). Стоимость экскурсии в крепости включена в стоимость входного билета.
  • Обед (по желанию)
  • При вашем желании гид может провести индивидуальную экскурсию по территории крепости Орешек. Доплата — 2500₽ с группы за экскурсионное обслуживание (музейный сбор). Обсудите этот вопрос с гидом, когда он свяжется с вами после внесения предоплаты

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Из вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 11343 туристов
Я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует уже достаточно давно, средний стаж работы —
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10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами. Наши экскурсии лёгкие для восприятия — будут и легенды, и шутки.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
У нас была супер-экскурсовод Светлана, ехали весело, смотрели что нам было интересно + без занудности, то о чем не знали (например, памятник моли) нам показали в интересной форме. Остались довольны
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друг другом. Мы были с детьми 14 и 10 лет, дети не ныли, задавали вопросы, что само по себе говорит о качестве экскурсии. По пути в Шлиссельбург по совету Светланы заехали на панораму "Прорыв" и она была совершенно права - всем нам было интересно. Экскурсовод не перегружает информацией, дает пояснения, спрашивает, что интереснее - отличная, можно сказать интерактивная экскурсия, большое спасибо команде!
P.S. Отдельное спасибо за то, что такую экскурсию организовали в кратчайшие сроки- у нас была спонтанная поездка, заказывали за день, но вы не учитесь у нас, нам просто повезло со всем, - с командой, с погодой.

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Д
Гид Евгений замечательно провел экскурсию, очень интересно, захотелось углубиться в тему. Не душно, в меру серьезно, в меру весело:)
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Елена
Большое спасибо за замечательно организованное путешествие! Отдельное спасибо Евгению - очень интересно провел экскурсию. От поездки остались только положительные впечатления.
Большое спасибо за замечательно организованное путешествие! Отдельное спасибо Евгению - очень интересно провел экскурсию. От поездки
Большое спасибо за замечательно организованное путешествие! Отдельное спасибо Евгению - очень интересно провел экскурсию. От поездки
Большое спасибо за замечательно организованное путешествие! Отдельное спасибо Евгению - очень интересно провел экскурсию. От поездки
Большое спасибо за замечательно организованное путешествие! Отдельное спасибо Евгению - очень интересно провел экскурсию. От поездки
Большое спасибо за замечательно организованное путешествие! Отдельное спасибо Евгению - очень интересно провел экскурсию. От поездки
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Жанна
Спасибо гиду Ирине за отлично проведенную экскурсию в Крепость Орешек! Незакрытый гештальт и давняя мечта попасть в это место осуществлена!) Там ооооочень интересно, но важен сопровождающий, который расскажет историю этого
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места и проведет подробный экскурс. У нас это была Ирина - чудесный гид, которая с первой минуты очаровала нас своим обаянием и расположила к совершенно легкой и даже дружеской обстановке!))) Отлично водит автомобиль, что важно ☝🏻, так как до Шлиссельбурга именно Ирина нас везла и оттуда домой конечно же))) Встретила прямо у дома и довезла так же до дома) Рассказывала о всех важных и значимых местах по дороге до Шлиссельбурга, коснулись темы Великой Отечественной войны конечно же - там места таких тяжелых воспоминаний и событий 🙏 Очень интересно провела экскурсию по крепости - несомненно это гораздо интереснее и познавательнее групповых экскурсий на месте. Провела в подвала крепости, башни, тюрьмы и по территории. Дала возможность перекусить в кафе, прокатиться вокруг Крепости на катере даже)))! То есть человек абсолютно на миллион процентов сделал эту поездку для нас интереснейшей!!! Спасибо большое организатору и отдельная благодарность Ирине за её работу и внимание! Будем рады встретиться вновь 🌷

Спасибо гиду Ирине за отлично проведенную экскурсию в Крепость Орешек! Незакрытый гештальт и давняя мечта попасть
Спасибо гиду Ирине за отлично проведенную экскурсию в Крепость Орешек! Незакрытый гештальт и давняя мечта попасть
Спасибо гиду Ирине за отлично проведенную экскурсию в Крепость Орешек! Незакрытый гештальт и давняя мечта попасть
Спасибо гиду Ирине за отлично проведенную экскурсию в Крепость Орешек! Незакрытый гештальт и давняя мечта попасть
Спасибо гиду Ирине за отлично проведенную экскурсию в Крепость Орешек! Незакрытый гештальт и давняя мечта попасть
Спасибо гиду Ирине за отлично проведенную экскурсию в Крепость Орешек! Незакрытый гештальт и давняя мечта попасть
Спасибо гиду Ирине за отлично проведенную экскурсию в Крепость Орешек! Незакрытый гештальт и давняя мечта попасть
Спасибо гиду Ирине за отлично проведенную экскурсию в Крепость Орешек! Незакрытый гештальт и давняя мечта попасть+2
Спасибо гиду Ирине за отлично проведенную экскурсию в Крепость Орешек! Незакрытый гештальт и давняя мечта попасть
Спасибо гиду Ирине за отлично проведенную экскурсию в Крепость Орешек! Незакрытый гештальт и давняя мечта попасть
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А
Добрый день, любители путешествий!
31октября состоялась наша замечательная экскурсия с Гидом Ириной к крепости,,Орешек,,. По дорогое к Шлиссербургу, порядка полутора часов, произошло плавное погружение к времени постройки этой уникальной крепости. К
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её стратегическому значению, к событиям,а их за 700 лет произошло очень много. Переправа на остров к крепости,,Орешек,, занимает совсем не много времени, но открытая палуба судна с пронизывающим ветром и температурой 0-1 уже дала понять о суровости климата в зимнее время в этих местах. Сама крепость не большого размера, но её история и насыщенность событий произошедших за многовековую историю могли сделать экскурсию бесконечно долгой, но Ирина смогла за несколько часов век за веком, выбрав самые яркие события донести информацию по уникальности этого места.
Сознаюсь,к окончанию экскурсии прилично замёрзли и Ирина любезно угостила вкуснейшим горячим чаем с травами, у стен крепости,,Орешек,,,что восстановил силы и согрел для дальнейшего продолжения экскурсии. Не большой экскурс по Шлиссербургу дополнил общую картину восприятия. По финалу: прекрасные воспоминания, ещё один недостающий пазл в познании истории России. Большая благодарность Ирине за увлекательную и познавательную экскурсию, ведь благодаря её эрудиции, позитиву, лёгкости в общении экскурсия запомнится на многие годы! Нам очень понравилось и конечно же в следующий приезд будем обращаться за новыми яркими впечатлениями!!!

Добрый день, любители путешествий!
Добрый день, любители путешествий!
Добрый день, любители путешествий!
Добрый день, любители путешествий!
Добрый день, любители путешествий!
Добрый день, любители путешествий!
Добрый день, любители путешествий!
Добрый день, любители путешествий!+1
Добрый день, любители путешествий!
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Е
Были в Орешке с гидом Еленой, получили большое удовольствие от рассказа по истории Питера, о возникновении самой крепости. Обошли крепость снаружи и внутри. Отдельно хочется отметить отличную организацию поездки, подбор
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транспорта (нас было пятеро), заранее выкупленые билеты на переправу и в крепость. Огромная благодарность! Ещё и с погодой повезло! В части рекомендаций: по моему мнению посещать Орешек с детьми младше 10 лет не стоит. Историческая информация на такой возраст не рассчитана, в крепости экскурсия проходит не менее часа, есть места с относительно сложным подъёмом и спуском, с ограничениями по проходу.

Были в Орешке с гидом Еленой, получили большое удовольствие от рассказа по истории Питера, о возникновении
Были в Орешке с гидом Еленой, получили большое удовольствие от рассказа по истории Питера, о возникновении
Были в Орешке с гидом Еленой, получили большое удовольствие от рассказа по истории Питера, о возникновении
Были в Орешке с гидом Еленой, получили большое удовольствие от рассказа по истории Питера, о возникновении
Были в Орешке с гидом Еленой, получили большое удовольствие от рассказа по истории Питера, о возникновении
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