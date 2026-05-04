Там вы осмотрите легендарную крепость Орешек: прикоснётесь к эпохе петровских завоеваний, узнаете о громких битвах со шведами и послушаете истории о знаменитых узниках крепости.
Описание экскурсии
Прогулка по Шлиссельбургу
Вы посетите старинный город и узнаете, какие важнейшие события происходили здесь в 18-19 вв. О временах расцвета города напоминают Староладожский и Новоладожский каналы, Фабричный остров с корпусами судоремонтного и судостроительного завода. Мы расскажем, как Пётр I брал город во время Северной войны и какое значение ему придавал. Вы увидите памятник императору и вспомните, в каких городах установлен такой же.
Крепость Орешек
На катере вы переправитесь на Ореховый остров — и перед вами откроет ворота важнейший форт Российской империи. Мы поговорим об истории сооружения и средневековой борьбе со шведами. Вспомним те времена, когда Орешек был политической тюрьмой, и самых его знаменитых узников: членов царской семьи, опальных фаворитов, декабристов. Вы узнаете, какие хитросплетения дворцовых интриг привели сюда первую жену Петра I и императора Иоанна VI.
Музей-панорама «Прорыв блокады Ленинграда» (закрыт по понедельникам)
По дополнительному согласованию с гидом вы можете посетить музей-панораму «Прорыв блокады Ленинграда», который находится по маршруту следования. Экспозиция посвящена прорыву блокады Ленинграда в январе 1943 года во время операции «Искра». Вход на территорию музейного комплекса свободный. На площади перед музеем и позади него выставлена боевая техника времён ВОВ.
Организационные детали
- Переправа к крепости на катере занимает 7 мин. в одну сторону. Отправление с 10:00 до 17:00 (по мере наполнения).
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
В стоимость включены:
- Услуги профессионального гида
- Экскурсия в крепости Орешек (проводится сотрудником крепости)
- Трансфер из отеля и обратно в заранее указанное место
- Транспортное обслуживание группы до 4 человек. Возможно большее количество участников с доплатой за минивэн или автобус
- Групповая экскурсия, которую проводят местные гиды
Дополнительные расходы
- Билет на переправу: взрослый — 500 ₽ (475 ₽ при покупке онлайн), льготный — 400 ₽ (380 ₽ при покупке онлайн), детский (1-6 лет) — 300 ₽ (285 ₽ при покупке онлайн), дети до 1 года и ветераны ВОВ — бесплатно
- Входной билет в крепость Орешек: взрослый — 350 ₽, льготный — 200 ₽, детям до 7 лет вход бесплатный. Льготный билет — для школьников, студентов, инвалидов, пенсионеров (при предъявлении подтверждающих документов). Стоимость экскурсии в крепости включена в стоимость входного билета.
- Обед (по желанию)
- При вашем желании гид может провести индивидуальную экскурсию по территории крепости Орешек. Доплата — 2500₽ с группы за экскурсионное обслуживание (музейный сбор). Обсудите этот вопрос с гидом, когда он свяжется с вами после внесения предоплаты
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
31октября состоялась наша замечательная экскурсия с Гидом Ириной к крепости,,Орешек,,. По дорогое к Шлиссербургу, порядка полутора часов, произошло плавное погружение к времени постройки этой уникальной крепости. К