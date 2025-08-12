Выборг удивляет своим колоритом и богатой историей. Уникальный средневековый замок, работы финских архитекторов и парк Монрепо создают незабываемую атмосферу. Экскурсия предлагает глубокое погружение в прошлое, обсуждение ключевых исторических событий и возможность насладиться современными видами. Это путешествие подходит для всех, кто ценит историю и архитектуру, и станет отличным выбором для выходного дня

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Во время трассовой экскурсии погрузимся в историю развития земель Карельского перешейка. Поговорим о «Господине Великом Новгороде» и противостоянии со шведами, трёх войнах 18 века, опрометчивом решении Александра I и трёх войнах века 20-го. В город вы приедете, уже прекрасно разбираясь в истории Выборга.

У железнодорожного вокзала выясним, что произошло со зданием в годы Великой Отечественной войны.

Остановимся у гостиницы «Дружба», чтобы не только обсудить более современную архитектуру, но и выпить кофе с видом на Уклейковый залив и замок.

Увидим работы таких мастеров, как Уно Ульберг, Юхан Аренберг, Карл Сегерштадт, Алваро Аалто и других архитекторов финского и шведского происхождения.

Доедем до Замкового острова и вспомним пять крепостей, которые были построены на этих землях.

Пройдём вдоль крепостных стен к башне Святого Олафа и по возможности поднимемся наверх.

Погуляем по Старому городу: вас будут ждать рынок, Круглая башня, Соборная площадь, самый старый жилой дом 16 века, Прогонная улица, руины Старого кафедрального собора и Часовая башня.

Отведаем крендель, выпьем глёг и поймаем настоящий вайб Средневековья.

При наличии времени и вашего желания заедем в Монрепо — пейзажно-скальный парк, расцвет которого связывают с Людвигом Николаи.

Организационные детали

Автомобиль — Exeed LX, Huyndai Creta или другие комфортабельные автомобили

Дорога в Выборг из центра Петербурга занимает не менее 2 часов. При желании возможен проезд по платной трассе (ЗСД). Стоимость проезда в один конец — 500 ₽, экономия времени — не менее 30 мин. Проезд по ЗСД оплачивается вами

Старт программы в пределах центра. Удалённые районы города и область — по согласованию, за доплату

Важно: при желании посетить библиотеку Алвара Аалто сообщите об этом сразу после бронирования, так как её можно посетить только в составе группы по предварительной записи. Продолжительность экскурсии 1–1,5 часа. Стоимость — 350 ₽ за чел.

По желанию время экскурсии может быть продлено: 1 час — 2500 ₽

Дополнительные расходы (вы также оплачиваете билеты гиду)