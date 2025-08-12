Мои заказы

Из Петербурга в Выборг на авто: первое знакомство

Откройте для себя Выборг с его замком и парком Монрепо. Погрузитесь в историю и архитектуру на комфортабельной автоэкскурсии
Выборг удивляет своим колоритом и богатой историей.

Уникальный средневековый замок, работы финских архитекторов и парк Монрепо создают незабываемую атмосферу.

Экскурсия предлагает глубокое погружение в прошлое, обсуждение ключевых исторических событий и возможность насладиться современными видами.

Это путешествие подходит для всех, кто ценит историю и архитектуру, и станет отличным выбором для выходного дня
5
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальный средневековый замок
  • 🗺️ Историческое погружение
  • 🌳 Природный парк Монрепо
  • 🚗 Комфортабельная поездка
  • 🏛️ Архитектурные шедевры
Что можно увидеть

  • Выборгский замок
  • Старый город
  • Монрепо
  • Башня Святого Олафа
  • Круглая башня

Описание экскурсии

Во время трассовой экскурсии погрузимся в историю развития земель Карельского перешейка. Поговорим о «Господине Великом Новгороде» и противостоянии со шведами, трёх войнах 18 века, опрометчивом решении Александра I и трёх войнах века 20-го. В город вы приедете, уже прекрасно разбираясь в истории Выборга.

У железнодорожного вокзала выясним, что произошло со зданием в годы Великой Отечественной войны.

Остановимся у гостиницы «Дружба», чтобы не только обсудить более современную архитектуру, но и выпить кофе с видом на Уклейковый залив и замок.

Увидим работы таких мастеров, как Уно Ульберг, Юхан Аренберг, Карл Сегерштадт, Алваро Аалто и других архитекторов финского и шведского происхождения.

Доедем до Замкового острова и вспомним пять крепостей, которые были построены на этих землях.

Пройдём вдоль крепостных стен к башне Святого Олафа и по возможности поднимемся наверх.

Погуляем по Старому городу: вас будут ждать рынок, Круглая башня, Соборная площадь, самый старый жилой дом 16 века, Прогонная улица, руины Старого кафедрального собора и Часовая башня.

Отведаем крендель, выпьем глёг и поймаем настоящий вайб Средневековья.

При наличии времени и вашего желания заедем в Монрепо — пейзажно-скальный парк, расцвет которого связывают с Людвигом Николаи.

Организационные детали

  • Автомобиль — Exeed LX, Huyndai Creta или другие комфортабельные автомобили
  • Дорога в Выборг из центра Петербурга занимает не менее 2 часов. При желании возможен проезд по платной трассе (ЗСД). Стоимость проезда в один конец — 500 ₽, экономия времени — не менее 30 мин. Проезд по ЗСД оплачивается вами
  • Старт программы в пределах центра. Удалённые районы города и область — по согласованию, за доплату
  • Важно: при желании посетить библиотеку Алвара Аалто сообщите об этом сразу после бронирования, так как её можно посетить только в составе группы по предварительной записи. Продолжительность экскурсии 1–1,5 часа. Стоимость — 350 ₽ за чел.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • По желанию время экскурсии может быть продлено: 1 час — 2500 ₽

Дополнительные расходы (вы также оплачиваете билеты гиду)

  • Проход на территорию Замкового острова — 100 ₽ за чел. Закрыт по понедельникам и в третью среду каждого месяца
  • Билет в парк «Монрепо»: полный — 400 ₽, льготный — 200 ₽

Ответы на вопросы

По указанию путешественника
Когда и сколько длится?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2440 туристов
Мы команда профессиональных гидов. Имеем многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Проводим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Т
Татьяна
12 авг 2025
Спасибо, Евгению за содержательную экскурсию и комфортные условия;)
Т
Татьяна
5 авг 2025
Очень понравилась экскурсия.
Буду рекомендовать знакомым и друзьям.
В
Владислав
30 июл 2025
Хотим выразить огромную благодарность экскурсоводу Елене за мастерски проведённую экскурсию. Этот человек, ходячая энциклопедия. Мы получили огромное удовольствие от этой поездки. Обязательно рекомендую провести это путешествие в компании с таким человеком, вы запомните это на всю жизнь! СПАСИБО!
Галина
Галина
27 июл 2025
Прекрасная поездка с Натальей!!! Интересный рассказ по пути, комфортный автомобиль, прекрасный Монрепо и Выборг! 💖
Б
Бастова
12 июл 2025
11 июля были на экскурсии в Выборге с гидом Евгением. Остались очень довольны и самой экскурсией, и манерой подачи большого объема информации) На все вопросы получали развернутые и очень интересные
ответы) Большое спасибо Евгению за прекрасную и интересную экскурсию, за чувство юмора и заботу о нас) Все было организовано с учетом наших пожеланий и физических возможностей))
Благодарим за потрясающие впечатления и приятные воспоминания об экскурсии и великолепном городе Выборг))

М
Марина
13 июн 2025
Всё прошло очень хорошо!
Н
Надежда
5 июн 2025
Большое спасибо Ларисе за незабываемое знакомство с Выборгом! Мы побывали в парке Мон репо, погуляли по улочкам Выборга и даже прокатились на катере, полюбовавшись великолепными видами! Все было организовано четко, идеально, с учетом наших пожеланий. А еще Лариса классный фотограф - сделала нам много очень красивых фото! 😍
Н
Надежда
23 мая 2025
В поездке в Выборг нас сопровождала гид Ирина. Профессионально и отлично подготовленый, интересный, разноплановый рассказ Ирины украшал и разнообразил многочасовую поездку. Было не скучно и утомительно, а интересно, увлекательно, живо, с хорошими примерами, с юмором и шуткой поданный материал. Мы очень благодарны Ирине, что помогла разглядеть и полюбить древний Выборг! Хотим приехать еще, чтобы провести в нем по-больше времени.

