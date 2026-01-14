К зимним красотам Карелии - на снегоходах, санях и ватрушках
Снежное путешествие с нотками адреналина и щедрой порцией горячей финской ухи (всё включено)
Зимой Карелия открывается по-особому тем, кто готов к настоящему приключению.
Хотите увидеть знаменитые водопады, погонять на снегоходах, послушать хруст снега под ногами в застывшем лесу, отведать рыбный суп Лохикейтто, согреться горячим чаем и познакомиться с бытом местных? Тогда поехали в зимнее путешествие. Эмоции, драйв и полную перезагрузку гарантирую!
Зимой Карелия превращается в ту самую снежную сказку, которую мы привыкли видеть на картинах и в фильмах. Стоит побывать здесь, и ты понимаешь, что эти пейзажи — не выдумка художников и режиссёров. Я покажу вам зимнюю долину водопадов.
Катание на снегоходах, санях и ватрушках
Маршрут начинается у залива Парлахти в посёлке Сорола и пройдёт по лесной зоне. Во время прогулки можно устроить пикник. Перед поездкой на снегоходе инструктор проведёт инструктаж по технике безопасности и правилам эксплуатации транспорта. Он же подберёт сложность трассы в зависимости от погодных условий и ваших предпочтений. Будет сопровождать вас на маршруте. Если вы не захотите кататься на снегоходе, можно выбрать прогулку на санях или ватрушке.
Согревающий ужин в Лахденпохья
А после мы отправимся в форелевое хозяйство, где вас будет ждать настоящая финская уха на сливках и ароматный чай.
Организационные детали
В стоимость включены трансфер на кроссовере Hyundai Creta 2022 года, услуги гида и инструктора, аренда снегоходов, саней, ватрушек, финская уха на сливках, пикник и горячий чай
Дорогу в одну сторону займёт 3 часа
Саму экскурсию проведу я. Во время прогулки на снегоходах вас будет сопровождать опытный лицензированный инструктор.
В поездку можно взять детей с 7 лет. Обязательно наденьте одежду по погоде и удобную обувь.
Важно:
К управлению снегоходами допускаются только путешественники с опытом вождения
Дети за снегоход садятся только в сопровождении инструктора
К вождению не допускаются люди по медицинским показаниям
Также мы не допустим к вождению людей в состоянии алкогольного опьянения
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро "Озерки" или "Василеостровская"
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 421 туриста
Я не представляю свою жизнь без путешествий. Почти 10 лет проработала в журналистике, но мне стало в ней тесно — и я последовала за своей страстью. Сейчас с огромным удовольствием работаю гидом: постоянно ищу новые маршруты и делюсь красотой окружающего мира.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Нина
Огромное спасибо Анастасии за прекрасное путешествие по красотам Карелии!!! Все прошло на высшем уровне!!! Природа удивительная, поездка на квадроциклах не забываемая!! И благодаря вниманию и интересным беседам с гидом, все прошло очень комфортно!! 😃
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М
Майя
Нам все понравилось, в том числе и наш гид Анастасия😍 Зимой своя красота, летом наверняка еще круче☺👍🏼
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