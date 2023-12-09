Снежное путешествие с нотками адреналина и щедрой порцией горячей финской ухи
Хотите увидеть знаменитые водопады, погонять на снегоходах, послушать хруст снега под ногами в застывшем лесу, отведать рыбный суп Лохикейтто, согреться горячим чаем и познакомиться с бытом местных? Тогда поехали в зимнее путешествие. Эмоции, драйв и полную перезагрузку гарантирую!
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|11 500 ₽
Описание
Что вас ожидает
Застывшие пейзажи и долина водопадов
Зимой Карелия превращается в ту самую снежную сказку, которую мы привыкли видеть на картинах и в фильмах. Стоит побывать здесь, и ты понимаешь, что эти пейзажи — не выдумка художников и режиссёров. Я покажу вам зимнюю долину водопадов. По пути расскажу о волшебной Карелии и её достопримечательностях.
Катание на снегоходах, санях и ватрушках
Маршрут начинается у залива Парлахти в посёлке Сорола и пройдёт по лесной зоне. Во время прогулки можно устроить пикник. Перед поездкой на снегоходе инструктор проведёт инструктаж по технике безопасности и правилам эксплуатации транспорта. Он же подберёт сложность трассы в зависимости от погодных условий и ваших предпочтений. Будет сопровождать вас на маршруте. Если вы не захотите кататься на снегоходе, можно выбрать прогулку на санях или ватрушке.
Согревающий ужин в Лахденпохья
А после мы отправимся в форелевое хозяйство, где вас будет ждать настоящая финская уха на сливках и ароматный чай.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на кроссовере Hyundai Creta 2022 года, услуги гида и инструктора, аренда снегоходов, саней, ватрушек, финская уха на сливках, пикник и горячий чай
- Дорогу в одну сторону займёт 3 часа
- Саму экскурсию проведу я, на снегоходе вас будет сопровождать опытный лицензированный инструктор
- В поездку можно взять детей с 7 лет. Обязательно наденьте одежду по погоде и удобную обувь.
Важно:
- К управлению снегоходами допускаются только путешественники с опытом вождения
- Дети за снегоход садятся только в сопровождении инструктора
- К вождению не допускаются люди по медицинским показаниям
- Также мы не допустим к вождению людей в состоянии алкогольного опьянения
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у станции метро "Озерки" или "Василеостровская"
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.