Зимой Карелия открывается по-особому тем, кто готов к настоящему приключению. Хотите увидеть знаменитые водопады, погонять на снегоходах, послушать хруст снега под ногами в застывшем лесу, отведать рыбный суп Лохикейтто, согреться горячим чаем и познакомиться с бытом местных? Тогда поехали в зимнее путешествие. Эмоции, драйв и полную перезагрузку гарантирую!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Застывшие пейзажи и долина водопадов

Зимой Карелия превращается в ту самую снежную сказку, которую мы привыкли видеть на картинах и в фильмах. Стоит побывать здесь, и ты понимаешь, что эти пейзажи — не выдумка художников и режиссёров. Я покажу вам зимнюю долину водопадов.

Катание на снегоходах, санях и ватрушках

Маршрут начинается у залива Парлахти в посёлке Сорола и пройдёт по лесной зоне. Во время прогулки можно устроить пикник. Перед поездкой на снегоходе инструктор проведёт инструктаж по технике безопасности и правилам эксплуатации транспорта. Он же подберёт сложность трассы в зависимости от погодных условий и ваших предпочтений. Будет сопровождать вас на маршруте. Если вы не захотите кататься на снегоходе, можно выбрать прогулку на санях или ватрушке.

Согревающий ужин в Лахденпохья

А после мы отправимся в форелевое хозяйство, где вас будет ждать настоящая финская уха на сливках и ароматный чай.

Организационные детали

В стоимость включены трансфер на кроссовере Hyundai Creta 2022 года, услуги гида и инструктора, аренда снегоходов, саней, ватрушек, финская уха на сливках, пикник и горячий чай

Дорогу в одну сторону займёт 3 часа

Саму экскурсию проведу я. Во время прогулки на снегоходах вас будет сопровождать опытный лицензированный инструктор.

В поездку можно взять детей с 7 лет. Обязательно наденьте одежду по погоде и удобную обувь.

Важно: