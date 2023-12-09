К зимним красотам Карелии - на снегоходах, санях и ватрушках

Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге

Снежное путешествие с нотками адреналина и щедрой порцией горячей финской ухи

Зимой Карелия открывается по-особому тем, кто готов к настоящему приключению.

Хотите увидеть знаменитые водопады, погонять на снегоходах, послушать хруст снега под ногами в застывшем лесу, отведать рыбный суп Лохикейтто, согреться горячим чаем и познакомиться с бытом местных? Тогда поехали в зимнее путешествие. Эмоции, драйв и полную перезагрузку гарантирую!
К зимним красотам Карелии - на снегоходах, санях и ватрушках
К зимним красотам Карелии - на снегоходах, санях и ватрушках
К зимним красотам Карелии - на снегоходах, санях и ватрушках
К зимним красотам Карелии - на снегоходах, санях и ватрушках
К зимним красотам Карелии - на снегоходах, санях и ватрушках
К зимним красотам Карелии - на снегоходах, санях и ватрушках
К зимним красотам Карелии - на снегоходах, санях и ватрушках
К зимним красотам Карелии - на снегоходах, санях и ватрушках
К зимним красотам Карелии - на снегоходах, санях и ватрушках
К зимним красотам Карелии - на снегоходах, санях и ватрушках
К зимним красотам Карелии - на снегоходах, санях и ватрушках
К зимним красотам Карелии - на снегоходах, санях и ватрушках

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет11 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Застывшие пейзажи и долина водопадов

Зимой Карелия превращается в ту самую снежную сказку, которую мы привыкли видеть на картинах и в фильмах. Стоит побывать здесь, и ты понимаешь, что эти пейзажи — не выдумка художников и режиссёров. Я покажу вам зимнюю долину водопадов. По пути расскажу о волшебной Карелии и её достопримечательностях.

Катание на снегоходах, санях и ватрушках

Маршрут начинается у залива Парлахти в посёлке Сорола и пройдёт по лесной зоне. Во время прогулки можно устроить пикник. Перед поездкой на снегоходе инструктор проведёт инструктаж по технике безопасности и правилам эксплуатации транспорта. Он же подберёт сложность трассы в зависимости от погодных условий и ваших предпочтений. Будет сопровождать вас на маршруте. Если вы не захотите кататься на снегоходе, можно выбрать прогулку на санях или ватрушке.

Согревающий ужин в Лахденпохья

А после мы отправимся в форелевое хозяйство, где вас будет ждать настоящая финская уха на сливках и ароматный чай.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на кроссовере Hyundai Creta 2022 года, услуги гида и инструктора, аренда снегоходов, саней, ватрушек, финская уха на сливках, пикник и горячий чай
  • Дорогу в одну сторону займёт 3 часа
  • Саму экскурсию проведу я, на снегоходе вас будет сопровождать опытный лицензированный инструктор
  • В поездку можно взять детей с 7 лет. Обязательно наденьте одежду по погоде и удобную обувь.

Важно:

  • К управлению снегоходами допускаются только путешественники с опытом вождения
  • Дети за снегоход садятся только в сопровождении инструктора
  • К вождению не допускаются люди по медицинским показаниям
  • Также мы не допустим к вождению людей в состоянии алкогольного опьянения

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро "Озерки" или "Василеостровская"
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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