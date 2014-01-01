Каждодневный, порой удивительный быт блокадного ЛенинградаО Блокаде Ленинграда слышал каждый. Это самая долгая осада города за всю историю 📖 человечества, унесшая жизни миллионов солдат и мирных жителей. Она изменила историю и стала символом стойкости и смелости ленинградцев. Однако мы забываем, что жизнь в окруженном городе не замирала, наравне с поджидающей за углом смертью в Ленинграде оставалось время для смеха, чтения книг и даже... оказания парикмахерских услуг!

Мы редко задумываемся, но ленинградцем его жизнь во время Блокады не воспринималась как подвиг. Она была наполнена каждодневной рутиной, к примеру, походом за водой или даже в парикмахерскую, поездкой на действующем трамвае на черный рынок или для того, чтобы заплатить.... налоги! Поразительно, но местные жители исправно платили налоги все 871 день Блокады. Непобедимый дух, воля к победе и непреодолимое желание житьС удивлением мы обнаружим, что в осажденном Ленинграде с аншлагом проходили театральные премьеры, а за новыми книгами выстраивались километровые очереди. Мы не только узнаем, но и прослушаем исторические записи звучавших из репродукторов на весь Ленинград музыкальных произведений и стихотворений, которые поддерживали дух и волю несломленного народа.

В Ленинграде работали ясли, детские сады, школы и даже развивающие кружки, с помощью исторических фотографий и воспоминаний мы окунемся в мир блокадного детства.

А как выживали животные во время Блокады? Статус «блокадника» заслуженно могли бы получить и бегемот, и обезьяны, за которыми всю Блокаду ухаживали сотрудники зоопарка и цирка. Важнейшую роль животных в выживании города трудно недооценить, ведь именно коты спасли город 🏙️ от эпидемий, о чем рассказывают незаметные свидетельства на улицах Санкт-Петербурга. Организационные детали:Мы проводим экскурсию ⛳ в любую погоду и даже для одного человека. Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.