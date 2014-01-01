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Как они выжили: быт блокадного Ленинграда

5
3 отзыва
ПЕШЕХОД Т.
ПЕШЕХОД Т. – Гид из Санкт-Петербурга
За 2 часа неспешной прогулки по самому центру Петербурга вы узнаете о распорядке дня маленьких и взрослых ленинградцев, об обязательных ритуалах и обычных для них условиях жизни.

Мы найдем малоизвестные памятники и свидетельства о Блокаде в историческом центре Петербурга, узнаем про создателей Дороги Жизни и о том, как сотрудники музеев спасали культурные ценности.

Мы откроем совсем другую Блокаду - с настоящими историями очевидцев, человеческими потребностями и удивительной тягой к жизни.

В экскурсии 🧭 мы будем использовать большое количество иллюстративного и аудио-материалов.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 700 ₽ за человека

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Как они выжили: быт блокадного Ленинграда
Как они выжили: быт блокадного Ленинграда

Что вы увидите

  • Площадь Искусств
  • Ленинградская Филармония имени Шостаковича
  • Театр МузКомедии
  • Театр имени Комиссаржевской
  • Дом В. Монахова, создателя Дороги Жизни
  • Дом Радио
  • Репродуктор на Невском проспекте
  • Памятник Коту Елисею
  • Книжная лавка писателей
  • Блокадная парикмахерская
  • Российская национальная библиотека
  • Кони Клодта на Аничковом мосту
  • Памятник женщине, берущей воду из проруби
  • Цирк на Фонтанке
  • Тяговая электроподстанция
  • Летний Сад
  • Спас-на-крови
Каждодневный, порой удивительный быт блокадного ЛенинградаО Блокаде Ленинграда слышал каждый. Это самая долгая осада города за всю историю 📖 человечества, унесшая жизни миллионов солдат и мирных жителей. Она изменила историю и стала символом стойкости и смелости ленинградцев. Однако мы забываем, что жизнь в окруженном городе не замирала, наравне с поджидающей за углом смертью в Ленинграде оставалось время для смеха, чтения книг и даже... оказания парикмахерских услуг!
Мы редко задумываемся, но ленинградцем его жизнь во время Блокады не воспринималась как подвиг. Она была наполнена каждодневной рутиной, к примеру, походом за водой или даже в парикмахерскую, поездкой на действующем трамвае на черный рынок или для того, чтобы заплатить.... налоги! Поразительно, но местные жители исправно платили налоги все 871 день Блокады. Непобедимый дух, воля к победе и непреодолимое желание житьС удивлением мы обнаружим, что в осажденном Ленинграде с аншлагом проходили театральные премьеры, а за новыми книгами выстраивались километровые очереди. Мы не только узнаем, но и прослушаем исторические записи звучавших из репродукторов на весь Ленинград музыкальных произведений и стихотворений, которые поддерживали дух и волю несломленного народа.
В Ленинграде работали ясли, детские сады, школы и даже развивающие кружки, с помощью исторических фотографий и воспоминаний мы окунемся в мир блокадного детства.
А как выживали животные во время Блокады? Статус «блокадника» заслуженно могли бы получить и бегемот, и обезьяны, за которыми всю Блокаду ухаживали сотрудники зоопарка и цирка. Важнейшую роль животных в выживании города трудно недооценить, ведь именно коты спасли город 🏙️ от эпидемий, о чем рассказывают незаметные свидетельства на улицах Санкт-Петербурга. Организационные детали:Мы проводим экскурсию ⛳ в любую погоду и даже для одного человека. Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Начало
🚩 Памятник А. Пушкину на пл. Искусств
Место завершения
🏁 Спас-на-крови
Как они выжили: быт блокадного Ленинграда
Как они выжили: быт блокадного Ленинграда
Как они выжили: быт блокадного Ленинграда
Как они выжили: быт блокадного Ленинграда

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ПЕШЕХОД Т.
ПЕШЕХОД Т.
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3 отзыва оставили туристы

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