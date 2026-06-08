На уютном катере в венецианском стиле вы пройдёте по акватории Большой Невы. Полюбуетесь Эрмитажем, Летним садом, Троицким мостом и стрелкой Васильевского острова.
Красивые панорамы, неспешная прогулка и город, что раскрывается через отражения дворцов, — всё для вас.
Красивые панорамы, неспешная прогулка и город, что раскрывается через отражения дворцов, — всё для вас.
Описание экскурсии
Маршрут: причал на канале Грибоедова → Мариинский театр → Синий мост → Эрмитаж → стрелка Васильевского острова → Летний сад → Троицкий мост → Михайловский замок → причал на канале Грибоедова.
На борту есть всё для комфортной прогулки: бокалы, питьевая воды, пледы для уюта и спасательные жилеты для безопасности. Если начнётся дождь, установим тент.
Организационные детали
- Можете взять с собой напитки и закуски. Но имейте в виду, что на борту нет санузла
- Маршрут можно изменить по вашему настроению
- В случае плохой погоды мы предложим перенести прогулку или скорректировать её
- С вами будет один из капитанов команды. Перед отправлением он проведёт инструктаж
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Римского-Корсакова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 14 туристов
Мы создаём романтические прогулки по воде для тех, кто хочет увидеть Петербург с новой стороны. Наш уютный катер в венецианском стиле рассчитан на двоих или троих и идеально подходит для свиданий, предложений, годовщин или просто особенных вечеров. Это не просто маршрут — это момент, который останется в сердце.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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