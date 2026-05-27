Это прогулка для тех, кто хочет увидеть Петербург сразу с нескольких сторон — от парадных набережных до просторов Финского залива. Вас ждут главные символы города, красивые виды с воды и комфортная атмосфера на борту. Под настроение можете послушать аудиоэкскурсию о городе или просто расслабиться под любимую музыку.
Описание экскурсии
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
- Нева, Мойка и Фонтанка — главные реки и каналы Петербурга
- Эрмитаж — один из символов города
- Михайловский замок — резиденция Павла I на берегу Фонтанки
- Петропавловская крепость — место основания Петербурга
- Мосты Петербурга и знаменитый Чижик-пыжик
- «Лахта-центр» — самое высокое здание в России и Европе высотой 462 метра
- «Газпром Арена» — современный стадион на берегу Финского залива
- Крейсер «Аврора» — легендарный корабль и символ эпохи
- Балтийское море и простор Финского залива
На борту вы сможете послушать обзорную аудиоэкскурсию об основных достопримечательностях Петербурга или поставить свою музыку — по настроению.
Организационные детали
- Прогулка пройдёт на катере вместимостью до 8 человек. На борту есть тёплые пледы, обогреватель, туалет, тент на случай плохой погоды
- Перед прогулкой проводим инструктаж по технике безопасности. Имеются спасательные жилеты
- Вы можете взять с собой напитки (кроме красного вина) и закуски
- На катере запрещено курить
- С вами будет один из капитанов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной реки Мойки
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Вячеслав — Организатор в Санкт-Петербурге
Мы занимаемся речными и морскими прогулками в Санкт-Петербурге уже более 20 лет. Организуем маршруты по рекам, каналам и Финскому заливу — от камерных поездок на катерах до прогулок для больших
