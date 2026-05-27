Финский залив, Нева и каналы Санкт-Петербурга - на катере

Любоваться городом, ловить свежий бриз и просто быть в моменте
Это прогулка для тех, кто хочет увидеть Петербург сразу с нескольких сторон — от парадных набережных до просторов Финского залива. Вас ждут главные символы города, красивые виды с воды и комфортная атмосфера на борту. Под настроение можете послушать аудиоэкскурсию о городе или просто расслабиться под любимую музыку.
Описание экскурсии

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.

  • Нева, Мойка и Фонтанка — главные реки и каналы Петербурга
  • Эрмитаж — один из символов города
  • Михайловский замок — резиденция Павла I на берегу Фонтанки
  • Петропавловская крепость — место основания Петербурга
  • Мосты Петербурга и знаменитый Чижик-пыжик
  • «Лахта-центр» — самое высокое здание в России и Европе высотой 462 метра
  • «Газпром Арена» — современный стадион на берегу Финского залива
  • Крейсер «Аврора» — легендарный корабль и символ эпохи
  • Балтийское море и простор Финского залива

На борту вы сможете послушать обзорную аудиоэкскурсию об основных достопримечательностях Петербурга или поставить свою музыку — по настроению.

Организационные детали

  • Прогулка пройдёт на катере вместимостью до 8 человек. На борту есть тёплые пледы, обогреватель, туалет, тент на случай плохой погоды
  • Перед прогулкой проводим инструктаж по технике безопасности. Имеются спасательные жилеты
  • Вы можете взять с собой напитки (кроме красного вина) и закуски
  • На катере запрещено курить
  • С вами будет один из капитанов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной реки Мойки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав
Вячеслав — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Мы занимаемся речными и морскими прогулками в Санкт-Петербурге уже более 20 лет. Организуем маршруты по рекам, каналам и Финскому заливу — от камерных поездок на катерах до прогулок для больших
компаний. В нашем флоте — современные быстроходные катера разных классов, а за безопасность и комфорт отвечают опытные капитаны и экипаж. Мы внимательно относимся к качеству сервиса, соблюдению сроков и комфорту гостей, чтобы каждая прогулка проходила спокойно и с удовольствием.

