с первых сообщений было понятно, что мы в надёжных руках. Несмотря на 28 градусный мороз, экскурсия была построена так, что ни один из нас троих не простыл, не остался голодным, подростки мои всё время внимательно слушали повествование на протяжении всей экскурсии, избалованные интернетом и путешествиями, впечатлялись и удивлялись увиденному. Музей маячной службы, его сотрудники, достойны отдельного восхищения - интереснейшее, душевное место. Завершением стал пикник - купажированный, не из пакетиков, специально приготовленный Анастасией чай, нежнейшие, воздушные и мягкие пышки с начинкой и без, пироги с капустой, пицца - столько и так вкусно даже наша искусная мама не готовит. Огромное спасибо Анастасии за ее информативный рассказ, за то, что она с осторожностью ехала, за ее непрерывное внимание к каждому, предупредительное отношения при выборе маршрутов в местах остановок с учётом погодных условий, за пунктуальность, доброжелательность и приятное общение! С глубоким уважением и самыми наилучшими пожеланиями!