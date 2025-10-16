Индивидуальная
до 4 чел.
Кронштадт и форт «Красная Горка»
Погрузитесь в историю Кронштадта и насладитесь видами острова Котлин. Откройте для себя форт «Красная Горка» и его секреты
Начало: У метро Беговая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
16 500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Ивангород: крепость, рыба и маяк
Погрузитесь в историю и культуру, посетив Ивангородскую крепость и Копорье. Насладитесь вкусом местной рыбы и романтикой Финского залива
Начало: В районе метро Московская
20 дек в 07:30
2 янв в 07:30
2580 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Петербурга - к заброшенным и действующим маякам
Оценить самые колоритные маяки Ленобласти и насладиться завораживающими панорамами
Начало: У м. Василеостровская
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Кронштадту и фортам
Погрузитесь в историю Кронштадта и осмотрите его знаковые места. Экскурсия включает посещение форта «Великий князь Константин» и Морского Никольского собора
Начало: У м. Нарвская
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина16 октября 2025Нашей семье экскурсия очень понравилась. Было интересно, красиво, вкусно. Анастасия очень приятная в общении. Спасибо огромнейшее.
- ААнтон21 августа 2025Одна из лучших экскурсий на моем опыте
- ТТатьяна6 октября 2024Большое спасибо Анастасии за чудесный атмосферный тур. Впечатлились видами Финского залива и маяка, получили огромное удовольствие не только от экскурсии, но и от общения. Однозначно рекомендуем.
- ЕЕвгения26 сентября 2024Анастасия - гид по призванию! Умная, эрудированная. Очень интересно рассказывает, отвечает на все вопросы. В её компании было легко и
- ООльга14 сентября 2024Отличная экскурсия. Экскурсовод Настя - выше всяких похвал. И рассказ интересный, и учла наши пожелания внимательно и заботливо. Получили огромное удовольствие от поездки. У нас осталось много впечатлений и красивых фотографий.
- ЕЕвгения26 июля 2024Отлично организованная, комфортная, продуманная, информативная экскурсия. Хорошо подходит для детей, ребёнок в восторге от маршрута, и, в особенности, от пикника на берегу. Интересны к посещению все точки, понравился музей маячной службы. Спасибо Анастасии!!! Наилучшие пожелания и рекомендации!!!
- ЮЮлия12 июля 2024Экскурсия с Анастасией понравилась всей семье. Анастасия хорошо эрудирована и имеет опыт путешествий поэтому может ответить на любые вопросы, так же может посоветовать интересующие маршруты. Экскурсия была комфортной и позновательной.
- ММария18 июня 2024Большое спасибо Анастасии за интересную экскурсию! Поездка на комфортной машине, дружеская, уютная обстановка, особая благодарность за внимательное отношение к участникам
- ЕЕлизавета8 июня 2024Анастасия - прекрасный, эрудированный организатор. Ездили с подругой, остались очень довольны. Все было очень комфортно и интересно.
- ААлексей17 мая 2024Только что вернулись и пишем отзыв. Поездка отличная!!! 🥰Мы услышали простой и понятный рассказ про маяки, Кронштадт, Санкт-Петербург, Ленобласть и
- ММарина3 апреля 2024Большое спасибо Анастасии за прекрасную экскурсию и уютную атмосферу 🙏
Всё было прекрасно) Маяки, музей, парк, залив, пикник… Ну в самое сердечко 💕
- ММария14 марта 2024Наш идеальный день состоялся благодаря Анастасии!
Экскурсия на комфортной машине, остались очень довольны и самой организацией и обширной информацией о маяках
- ММарина14 января 2024Не раз были на индивидуальных экскурсиях - есть, с чем сравнить. Эту будем вспоминать ещё очень долго! С первой минуты,
- ООльга3 ноября 2023Огромное спасибо Анастасии за эту экскурсию. Прекрасный «ламповый» музей маячной службы, фотогеничный Шепелевский маяк, пикник и лебеди на заливе -
- ЕЕлена1 ноября 2023Экскурсия понравилась, узнали много нового. Спасибо Анастасии!
- ССветлана21 сентября 2023Спасибо! Все очень-очень круто! Все понравилось. Прекрасный день!
- ННадежда20 сентября 2023Провели день в увлекательнейшей поездке!
Анастасия- очень увлеченный, знающий гид. Получили массу информации о маяках и вокруг них))) Маршрут замечательный.
- ООльга19 сентября 2023Безумно нам с мамой понравилось путешествие к маякам вместе с Настей: небанальный маршрут, Настя очень заботливый организатор. Очень было комфортно, спасибо! Обязательно присоединимся еще
- ЮЮнна18 сентября 2023Экскурсия ОЧЕНЬ понравилась! экскурсовод Анастасия Голубичная тоже! прекрасная организаци тура, учла наши пожелания по коррекции места и времени начала экскрсии.
- ВВладислав9 сентября 2023Большое спасибо Анастасии за профессионализм и очень интересную и познавательную экскурсию в приятной атмосфере!
