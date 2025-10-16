Мои заказы

Толбухин маяк – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Толбухин маяк» в Санкт-Петербурге, цены от 2580 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Остров Котлин, Кронштадт и форт «Красная Горка»
На машине
7 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кронштадт и форт «Красная Горка»
Погрузитесь в историю Кронштадта и насладитесь видами острова Котлин. Откройте для себя форт «Красная Горка» и его секреты
Начало: У метро Беговая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
16 500 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия из Петербурга в Ивангород: крепость, нарвская рыба и маяк
На автобусе
12 часов
154 отзыва
Групповая
Ивангород: крепость, рыба и маяк
Погрузитесь в историю и культуру, посетив Ивангородскую крепость и Копорье. Насладитесь вкусом местной рыбы и романтикой Финского залива
Начало: В районе метро Московская
20 дек в 07:30
2 янв в 07:30
2580 ₽ за человека
Из Петербурга - к заброшенным и действующим маякам
На машине
7 часов
43 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Петербурга - к заброшенным и действующим маякам
Оценить самые колоритные маяки Ленобласти и насладиться завораживающими панорамами
Начало: У м. Василеостровская
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Автомобильное путешествие из Петербурга в Кронштадт
На машине
6 часов
92 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Кронштадту и фортам
Погрузитесь в историю Кронштадта и осмотрите его знаковые места. Экскурсия включает посещение форта «Великий князь Константин» и Морского Никольского собора
Начало: У м. Нарвская
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    16 октября 2025
    Из Петербурга - к заброшенным и действующим маякам
    Нашей семье экскурсия очень понравилась. Было интересно, красиво, вкусно. Анастасия очень приятная в общении. Спасибо огромнейшее.
  • А
    Антон
    21 августа 2025
    Из Петербурга - к заброшенным и действующим маякам
    Одна из лучших экскурсий на моем опыте
  • Т
    Татьяна
    6 октября 2024
    Из Петербурга - к заброшенным и действующим маякам
    Большое спасибо Анастасии за чудесный атмосферный тур. Впечатлились видами Финского залива и маяка, получили огромное удовольствие не только от экскурсии, но и от общения. Однозначно рекомендуем.
  • Е
    Евгения
    26 сентября 2024
    Из Петербурга - к заброшенным и действующим маякам
    Анастасия - гид по призванию! Умная, эрудированная. Очень интересно рассказывает, отвечает на все вопросы. В её компании было легко и
    читать дальше

    непринуждённо. Пикник, который она организовала на берегу Финского залива прям вообще в самое сердечко. Уезжать не хотелось. Спасибо, Настя! Ты очень классная!!

  • О
    Ольга
    14 сентября 2024
    Из Петербурга - к заброшенным и действующим маякам
    Отличная экскурсия. Экскурсовод Настя - выше всяких похвал. И рассказ интересный, и учла наши пожелания внимательно и заботливо. Получили огромное удовольствие от поездки. У нас осталось много впечатлений и красивых фотографий.
    Отличная экскурсия. Экскурсовод Настя - выше всяких похвал. И рассказ интересный, и учла наши пожелания внимательно
  • Е
    Евгения
    26 июля 2024
    Из Петербурга - к заброшенным и действующим маякам
    Отлично организованная, комфортная, продуманная, информативная экскурсия. Хорошо подходит для детей, ребёнок в восторге от маршрута, и, в особенности, от пикника на берегу. Интересны к посещению все точки, понравился музей маячной службы. Спасибо Анастасии!!! Наилучшие пожелания и рекомендации!!!
  • Ю
    Юлия
    12 июля 2024
    Из Петербурга - к заброшенным и действующим маякам
    Экскурсия с Анастасией понравилась всей семье. Анастасия хорошо эрудирована и имеет опыт путешествий поэтому может ответить на любые вопросы, так же может посоветовать интересующие маршруты. Экскурсия была комфортной и позновательной.
    Экскурсия с Анастасией понравилась всей семье. Анастасия хорошо эрудирована и имеет опыт путешествий поэтому может ответитьЭкскурсия с Анастасией понравилась всей семье. Анастасия хорошо эрудирована и имеет опыт путешествий поэтому может ответитьЭкскурсия с Анастасией понравилась всей семье. Анастасия хорошо эрудирована и имеет опыт путешествий поэтому может ответитьЭкскурсия с Анастасией понравилась всей семье. Анастасия хорошо эрудирована и имеет опыт путешествий поэтому может ответить
  • М
    Мария
    18 июня 2024
    Из Петербурга - к заброшенным и действующим маякам
    Большое спасибо Анастасии за интересную экскурсию! Поездка на комфортной машине, дружеская, уютная обстановка, особая благодарность за внимательное отношение к участникам
    читать дальше

    экскурсии. Музей маячной службы, форт Константин, Шепелевский маяк…. Море эмоций и интересной информации! А пикник на берегу Финского залива был приятной неожиданностью.
    Всем буду рекомендовать экскурсию!
    Кроме этого, Анастасия дала много полезной информации для дальнейших самостоятельных путешествий.

  • Е
    Елизавета
    8 июня 2024
    Из Петербурга - к заброшенным и действующим маякам
    Анастасия - прекрасный, эрудированный организатор. Ездили с подругой, остались очень довольны. Все было очень комфортно и интересно.
  • А
    Алексей
    17 мая 2024
    Из Петербурга - к заброшенным и действующим маякам
    Только что вернулись и пишем отзыв. Поездка отличная!!! 🥰Мы услышали простой и понятный рассказ про маяки, Кронштадт, Санкт-Петербург, Ленобласть и
    читать дальше

    ещё многое многое. Большое спасибо Анастасии! 🙏Увезла от городской суеты: город фортов, музей, дамба, туннель, маяки, классные места для фото, а пикник на безлюдном пляже просто незабываем! Гид, который любит путешествовать, знает, о чем рассказать, да ещё и накормит и напоит восхитительным чаем😉 - просто находка! 🤗

    Только что вернулись и пишем отзыв. Поездка отличная!!! 🥰Мы услышали простой и понятный рассказ про маякиТолько что вернулись и пишем отзыв. Поездка отличная!!! 🥰Мы услышали простой и понятный рассказ про маякиТолько что вернулись и пишем отзыв. Поездка отличная!!! 🥰Мы услышали простой и понятный рассказ про маякиТолько что вернулись и пишем отзыв. Поездка отличная!!! 🥰Мы услышали простой и понятный рассказ про маяки
  • М
    Марина
    3 апреля 2024
    Из Петербурга - к заброшенным и действующим маякам
    Большое спасибо Анастасии за прекрасную экскурсию и уютную атмосферу 🙏
    Всё было прекрасно) Маяки, музей, парк, залив, пикник… Ну в самое сердечко 💕
    Большое спасибо Анастасии за прекрасную экскурсию и уютную атмосферу 🙏Большое спасибо Анастасии за прекрасную экскурсию и уютную атмосферу 🙏Большое спасибо Анастасии за прекрасную экскурсию и уютную атмосферу 🙏Большое спасибо Анастасии за прекрасную экскурсию и уютную атмосферу 🙏Большое спасибо Анастасии за прекрасную экскурсию и уютную атмосферу 🙏Большое спасибо Анастасии за прекрасную экскурсию и уютную атмосферу 🙏Большое спасибо Анастасии за прекрасную экскурсию и уютную атмосферу 🙏
  • М
    Мария
    14 марта 2024
    Из Петербурга - к заброшенным и действующим маякам
    Наш идеальный день состоялся благодаря Анастасии!
    Экскурсия на комфортной машине, остались очень довольны и самой организацией и обширной информацией о маяках
    читать дальше

    в округе и по миру. Посетили музей маяков с экскурсией внутри.
    Хотелось бы поблагодарить отдельно за ту дружескую и уютную обстановку, которую Анастасии удалось создать на протяжении всего экскурсионного маршрута. В пути были остановки и возможность погулять и пофоткаться, увлекательный рассказ об исторических и памятных местах и строениях, музыкальное сопровождение и даже подарок в виде пикника на финском заливе:) Еще раз спасибо! Рекомендую!
    P.S. Кроме обещанной экскурсионной программы, гид посоветовала и другие места и города, которые стоит посетить. Видно, что человек любит свою работу, поэтому и вся экскурсия была наполнена энергией и позитивом.

  • М
    Марина
    14 января 2024
    Из Петербурга - к заброшенным и действующим маякам
    Не раз были на индивидуальных экскурсиях - есть, с чем сравнить. Эту будем вспоминать ещё очень долго! С первой минуты,
    читать дальше

    с первых сообщений было понятно, что мы в надёжных руках. Несмотря на 28 градусный мороз, экскурсия была построена так, что ни один из нас троих не простыл, не остался голодным, подростки мои всё время внимательно слушали повествование на протяжении всей экскурсии, избалованные интернетом и путешествиями, впечатлялись и удивлялись увиденному. Музей маячной службы, его сотрудники, достойны отдельного восхищения - интереснейшее, душевное место. Завершением стал пикник - купажированный, не из пакетиков, специально приготовленный Анастасией чай, нежнейшие, воздушные и мягкие пышки с начинкой и без, пироги с капустой, пицца - столько и так вкусно даже наша искусная мама не готовит. Огромное спасибо Анастасии за ее информативный рассказ, за то, что она с осторожностью ехала, за ее непрерывное внимание к каждому, предупредительное отношения при выборе маршрутов в местах остановок с учётом погодных условий, за пунктуальность, доброжелательность и приятное общение! С глубоким уважением и самыми наилучшими пожеланиями!

    Не раз были на индивидуальных экскурсиях - есть, с чем сравнить. Эту будем вспоминать ещё оченьНе раз были на индивидуальных экскурсиях - есть, с чем сравнить. Эту будем вспоминать ещё оченьНе раз были на индивидуальных экскурсиях - есть, с чем сравнить. Эту будем вспоминать ещё оченьНе раз были на индивидуальных экскурсиях - есть, с чем сравнить. Эту будем вспоминать ещё очень
  • О
    Ольга
    3 ноября 2023
    Из Петербурга - к заброшенным и действующим маякам
    Огромное спасибо Анастасии за эту экскурсию. Прекрасный «ламповый» музей маячной службы, фотогеничный Шепелевский маяк, пикник и лебеди на заливе -
    читать дальше

    чудесно проведенный день, точно в копилочку. Даже «питерская аномалия» появилась))) Настя - отличный рассказчик, много новой информации о навигации, тема ранее неизвестная. От души рекомендую!

    Огромное спасибо Анастасии за эту экскурсию. Прекрасный «ламповый» музей маячной службы, фотогеничный Шепелевский маяк, пикник иОгромное спасибо Анастасии за эту экскурсию. Прекрасный «ламповый» музей маячной службы, фотогеничный Шепелевский маяк, пикник иОгромное спасибо Анастасии за эту экскурсию. Прекрасный «ламповый» музей маячной службы, фотогеничный Шепелевский маяк, пикник иОгромное спасибо Анастасии за эту экскурсию. Прекрасный «ламповый» музей маячной службы, фотогеничный Шепелевский маяк, пикник иОгромное спасибо Анастасии за эту экскурсию. Прекрасный «ламповый» музей маячной службы, фотогеничный Шепелевский маяк, пикник иОгромное спасибо Анастасии за эту экскурсию. Прекрасный «ламповый» музей маячной службы, фотогеничный Шепелевский маяк, пикник и
  • Е
    Елена
    1 ноября 2023
    Из Петербурга - к заброшенным и действующим маякам
    Экскурсия понравилась, узнали много нового. Спасибо Анастасии!
  • С
    Светлана
    21 сентября 2023
    Из Петербурга - к заброшенным и действующим маякам
    Спасибо! Все очень-очень круто! Все понравилось. Прекрасный день!
  • Н
    Надежда
    20 сентября 2023
    Из Петербурга - к заброшенным и действующим маякам
    Провели день в увлекательнейшей поездке!
    Анастасия- очень увлеченный, знающий гид. Получили массу информации о маяках и вокруг них))) Маршрут замечательный.
    читать дальше

    Посетили форт Константин, побывали в музее маячной службы. Интересные места, и завершающий аккорд - душевный пикник с видом на залив и маяк.

    Огромное спасибо Анастасии. Пожелание всего самого доброго.

    Конечно же, всем рекомендую экскурсию.

  • О
    Ольга
    19 сентября 2023
    Из Петербурга - к заброшенным и действующим маякам
    Безумно нам с мамой понравилось путешествие к маякам вместе с Настей: небанальный маршрут, Настя очень заботливый организатор. Очень было комфортно, спасибо! Обязательно присоединимся еще
  • Ю
    Юнна
    18 сентября 2023
    Из Петербурга - к заброшенным и действующим маякам
    Экскурсия ОЧЕНЬ понравилась! экскурсовод Анастасия Голубичная тоже! прекрасная организаци тура, учла наши пожелания по коррекции места и времени начала экскрсии.
    читать дальше

    много интерсной новой информации и интересных мест для видовых фотографий на Фин заливе. Очень доброжелательная, увлеченная своим делом!! мы уже посоветовали все знакомым эту экскурсию!! еще раз большое спасибо!

    Экскурсия ОЧЕНЬ понравилась! экскурсовод Анастасия Голубичная тоже! прекрасная организаци тура, учла наши пожелания по коррекции местаЭкскурсия ОЧЕНЬ понравилась! экскурсовод Анастасия Голубичная тоже! прекрасная организаци тура, учла наши пожелания по коррекции местаЭкскурсия ОЧЕНЬ понравилась! экскурсовод Анастасия Голубичная тоже! прекрасная организаци тура, учла наши пожелания по коррекции местаЭкскурсия ОЧЕНЬ понравилась! экскурсовод Анастасия Голубичная тоже! прекрасная организаци тура, учла наши пожелания по коррекции местаЭкскурсия ОЧЕНЬ понравилась! экскурсовод Анастасия Голубичная тоже! прекрасная организаци тура, учла наши пожелания по коррекции местаЭкскурсия ОЧЕНЬ понравилась! экскурсовод Анастасия Голубичная тоже! прекрасная организаци тура, учла наши пожелания по коррекции местаЭкскурсия ОЧЕНЬ понравилась! экскурсовод Анастасия Голубичная тоже! прекрасная организаци тура, учла наши пожелания по коррекции местаЭкскурсия ОЧЕНЬ понравилась! экскурсовод Анастасия Голубичная тоже! прекрасная организаци тура, учла наши пожелания по коррекции места
  • В
    Владислав
    9 сентября 2023
    Из Петербурга - к заброшенным и действующим маякам
    Большое спасибо Анастасии за профессионализм и очень интересную и познавательную экскурсию в приятной атмосфере!
    Большое спасибо Анастасии за профессионализм и очень интересную и познавательную экскурсию в приятной атмосфере!Большое спасибо Анастасии за профессионализм и очень интересную и познавательную экскурсию в приятной атмосфере!Большое спасибо Анастасии за профессионализм и очень интересную и познавательную экскурсию в приятной атмосфере!Большое спасибо Анастасии за профессионализм и очень интересную и познавательную экскурсию в приятной атмосфере!Большое спасибо Анастасии за профессионализм и очень интересную и познавательную экскурсию в приятной атмосфере!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Толбухин маяк»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Остров Котлин, Кронштадт и форт «Красная Горка»
  2. Экскурсия из Петербурга в Ивангород: крепость, нарвская рыба и маяк
  3. Из Петербурга - к заброшенным и действующим маякам
  4. Автомобильное путешествие из Петербурга в Кронштадт
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Невский проспект
  3. Дворцовая площадь
  4. Набережная
  5. Эрмитаж
  6. Зимний дворец
  7. Петропавловская крепость
  8. Спас на Крови
  9. Медный всадник
  10. Казанский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в декабре 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Толбухин маяк" можно забронировать 4 экскурсии от 2580 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 302 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2025 год по теме «Толбухин маяк», 302 ⭐ отзыва, цены от 2580₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль