Роза проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает
Открыть традиции католического Рождества
С момента основания Петербурга иностранцы строили, украшали новую столицу России, открывали предприятия, торговали и, конечно, отмечали Рождество. Наш гид расскажет о главных атрибутах праздника — Святой Мессе, Рождественском венке с четырьмя свечами, фигурках Христа и Девы Марии, запеченной индейке или баранине. Чтобы погрузиться в атмосферу, вы посетите католические и лютеранские храмы:
- Базилику Святой Екатерины Александрийской;
- Костёл Лурдской Божией Матери;
- Собор Святых Петра и Павла, или Петрикирхе.
Зимний Петербург
В свете праздничной иллюминации вы увидите важные достопримечательности:
- Дворцовую площадь с главной ёлкой Северной столицы ⭐️ и Исаакиевскую с величественным собором;
- Невский проспект и Дворцовую набережную;
- Памятники Петру I (Медного всадника), Екатерине Великой и Николаю I.
Фото-остановки ждут вас в районе Коломна, на Стрелке Васильевского острова, у Салтыковского сквера и у храма Святого Михаила на площади Искусств.
Организационные детали
- Трансфер и рождественское угощение (имбирное печенье и шведский глёг) включены в стоимость
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
- Окончание экскурсии 🧭 в базилике Святой Екатерины на Невском проспекте
- Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить сувенирные календари и книги о Петербурге