Роза проводит ещё 6 экскурсий

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Католическое Рождество в Петербурге — групповая экскурсия

Узнать о символах праздника, полюбоваться нарядным центром города и побывать в храмах

Роза
Роза – экскурсионное агентство из Санкт-Петербурга
Атмосферно, познавательно, в большой компании до 35 человек вы проведете волшебный вечер в зимнем Санкт-Петербурге.

Проедете по украшенным проспектам и площадям, мимо главных памятников.

Посетите базилику, костёл и лютеранский собор.

А попутно узнаете историю 📖 католического Рождества в России и услышите о праздничных традициях разных народов.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • ☃️Зимняя
  • 🎄На новый год!
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • 1 100 ₽ за человека

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Католическое Рождество в Петербурге — групповая экскурсия
Католическое Рождество в Петербурге — групповая экскурсия

Что вас ожидает

Открыть традиции католического Рождества
С момента основания Петербурга иностранцы строили, украшали новую столицу России, открывали предприятия, торговали и, конечно, отмечали Рождество. Наш гид расскажет о главных атрибутах праздника — Святой Мессе, Рождественском венке с четырьмя свечами, фигурках Христа и Девы Марии, запеченной индейке или баранине. Чтобы погрузиться в атмосферу, вы посетите католические и лютеранские храмы:

  • Базилику Святой Екатерины Александрийской;
  • Костёл Лурдской Божией Матери;
  • Собор Святых Петра и Павла, или Петрикирхе.

Зимний Петербург
В свете праздничной иллюминации вы увидите важные достопримечательности:

  • Дворцовую площадь с главной ёлкой Северной столицы ⭐️ и Исаакиевскую с величественным собором;
  • Невский проспект и Дворцовую набережную;
  • Памятники Петру I (Медного всадника), Екатерине Великой и Николаю I.

Фото-остановки ждут вас в районе Коломна, на Стрелке Васильевского острова, у Салтыковского сквера и у храма Святого Михаила на площади Искусств.

Организационные детали

  • Трансфер и рождественское угощение (имбирное печенье и шведский глёг) включены в стоимость
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Окончание экскурсии 🧭 в базилике Святой Екатерины на Невском проспекте
  • Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить сувенирные календари и книги о Петербурге
Начало и место завершения
🚩 в районе станции метро Гостиный двор
Католическое Рождество в Петербурге — групповая экскурсия
Католическое Рождество в Петербурге — групповая экскурсия
Католическое Рождество в Петербурге — групповая экскурсия
Католическое Рождество в Петербурге — групповая экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Роза
Роза
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлеченные своим делом, гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!
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