Роза проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Открыть традиции католического Рождества

С момента основания Петербурга иностранцы строили, украшали новую столицу России, открывали предприятия, торговали и, конечно, отмечали Рождество. Наш гид расскажет о главных атрибутах праздника — Святой Мессе, Рождественском венке с четырьмя свечами, фигурках Христа и Девы Марии, запеченной индейке или баранине. Чтобы погрузиться в атмосферу, вы посетите католические и лютеранские храмы:

Базилику Святой Екатерины Александрийской;

Костёл Лурдской Божией Матери;

Собор Святых Петра и Павла, или Петрикирхе.

Зимний Петербург

В свете праздничной иллюминации вы увидите важные достопримечательности:

Дворцовую площадь с главной ёлкой Северной столицы ⭐️ и Исаакиевскую с величественным собором;

Невский проспект и Дворцовую набережную;

Памятники Петру I (Медного всадника), Екатерине Великой и Николаю I.

Фото-остановки ждут вас в районе Коломна, на Стрелке Васильевского острова, у Салтыковского сквера и у храма Святого Михаила на площади Искусств.

Организационные детали