Санкт-Петербург является не только северной столицей ⭐️ нашей страны с героической историей 📖, множеством памятников и архитектурных объектов, но ещё и крупным православным центром России. Вас ждёт посещение главных святынь города и обретение душевного спокойствия.
Приглашаем Вас на экскурсию ⛳ по православным храмам Санкт-Петербурга. И предлагаем на выбор 3 маршрута.
Маршрут 1:
- Часовня Ксении Петербургской
- Архитектурный ансамбль Александро-Невской лавры
- Казанский собор
- Другие храмы на усмотрение гида
- Православная экскурсия по храмам позволит помолиться и поклониться мощам Александра Невского – великого князя, который сыграл огромную роль в истории. В ходе программы вы сможете оценить грандиозный архитектурный ансамбль – Свято-Троицкую Александра-Невскую лавру и увидеть Смоленское кладбище, где была похоронена Ксения Петербургская. От сопровождающего гида-историка вы узнаете не только о покровительнице города Ксении Блаженной, но и о других святых Санкт-Петербурга.
Маршрут 2:
- Часовня Ксении Петербургской
- Смоленское кладбище
- Иоанновский ставропигиальный женский монастырь
- Александро-Невская Лавра
- Некрополь, где погребены Достоевский, Ломоносов, Чайковский и многие другие выдающиеся личности
- В первой части маленького путешествия по городу Вы отправитесь на Смоленское кладбище, чтобы посетить часовню Ксении Петербургской. Здесь все желающие могут оставить записки, адресованные святой, и взять освященные лепестки роз. Следующий пункт назначения — Иоанновский ставропигиальный женский монастырь. В храме-усыпальнице покоятся мощи святого праведного Иоанна Кронштадтского. В этой обители хранятся иконы Покрова Божией Матери и «Собирательницы хлебов». Экскурсовод расскажет о предсказаниях святого Иоанна Кронштадтского.
- Вторая часть поездки включает визит в Александро-Невскую Лавру с возможностью прикоснуться к мощам святого князя. Здесь же находится Некрополь, где погребены Достоевский, Ломоносов, Чайковский и многие другие выдающиеся личности.
Маршрут 3:
- Часовня Ксении Петербургской
- Николо-Богоявленский морской собор
- Спасо-Преображенский собор
- Часовня Ксении Петербургской. Это святая, которая является покровительницей Санкт-Петербурга. Часовня является местом, где люди загадывают свои сокровенные желания. Свою просьбу можно оформить в записке, поставить свечку или, прислонившись к стене часовни, попросить святую о помощи.
Николо-Богоявленский морской собор. Самый первый собор, построенный для моряков военного российского флота в Санкт-Петербурге. Прихожане приходят в храм, чтобы помолиться святому Николаю-
Чудотворцу.
Спасо-Преображенский собор. Истории храма насчитывается почти 300 лет. Верующие стремятся помолиться перед чудотворными иконами, которые находятся в храме. Среди них Спас Нерукотворный, лик
Богородицы «Всех скорбящих радость», а также образ святого великомученика и целителя Пантелеймона.