Санкт-Петербург является не только северной столицей ⭐️ нашей страны с героической историей 📖, множеством памятников и архитектурных объектов, но ещё и крупным православным центром России. Вас ждёт посещение главных святынь города и обретение душевного спокойствия.

Приглашаем Вас на экскурсию ⛳ по православным храмам Санкт-Петербурга. И предлагаем на выбор 3 маршрута.

Маршрут 1:

Часовня Ксении Петербургской

Архитектурный ансамбль Александро-Невской лавры

Казанский собор

Другие храмы на усмотрение гида

Православная экскурсия по храмам позволит помолиться и поклониться мощам Александра Невского – великого князя, который сыграл огромную роль в истории. В ходе программы вы сможете оценить грандиозный архитектурный ансамбль – Свято-Троицкую Александра-Невскую лавру и увидеть Смоленское кладбище, где была похоронена Ксения Петербургская. От сопровождающего гида-историка вы узнаете не только о покровительнице города Ксении Блаженной, но и о других святых Санкт-Петербурга.

Маршрут 2:

Часовня Ксении Петербургской

Смоленское кладбище

Иоанновский ставропигиальный женский монастырь

Александро-Невская Лавра

Некрополь, где погребены Достоевский, Ломоносов, Чайковский и многие другие выдающиеся личности

В первой части маленького путешествия по городу Вы отправитесь на Смоленское кладбище, чтобы посетить часовню Ксении Петербургской. Здесь все желающие могут оставить записки, адресованные святой, и взять освященные лепестки роз. Следующий пункт назначения — Иоанновский ставропигиальный женский монастырь. В храме-усыпальнице покоятся мощи святого праведного Иоанна Кронштадтского. В этой обители хранятся иконы Покрова Божией Матери и «Собирательницы хлебов». Экскурсовод расскажет о предсказаниях святого Иоанна Кронштадтского.

Вторая часть поездки включает визит в Александро-Невскую Лавру с возможностью прикоснуться к мощам святого князя. Здесь же находится Некрополь, где погребены Достоевский, Ломоносов, Чайковский и многие другие выдающиеся личности.

Маршрут 3:

Часовня Ксении Петербургской

Николо-Богоявленский морской собор

Спасо-Преображенский собор

Часовня Ксении Петербургской. Это святая, которая является покровительницей Санкт-Петербурга. Часовня является местом, где люди загадывают свои сокровенные желания. Свою просьбу можно оформить в записке, поставить свечку или, прислонившись к стене часовни, попросить святую о помощи.

Николо-Богоявленский морской собор. Самый первый собор, построенный для моряков военного российского флота в Санкт-Петербурге. Прихожане приходят в храм, чтобы помолиться святому Николаю-

Чудотворцу.

Спасо-Преображенский собор. Истории храма насчитывается почти 300 лет. Верующие стремятся помолиться перед чудотворными иконами, которые находятся в храме. Среди них Спас Нерукотворный, лик

Богородицы «Всех скорбящих радость», а также образ святого великомученика и целителя Пантелеймона.