  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

По православным храмам Петербурга

4.5
0 отзывов
Спутник П.
Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург является не только северной столицей ⭐️ нашей страны с героической историей 📖, множеством памятников и архитектурных объектов, но еще и крупным православным центром России.

Во время экскурсии 🧭 вас ждет посещение главных святынь города и обретение душевного спокойствия.

Мы приготовили для вас три насыщенных маршрута по православным храмам Санкт-Петербурга.

Выбирайте тот, который вам будет наиболее интересен.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 1 000 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
По православным храмам Петербурга

Что вы увидите

  • Православные храмы по выбранному маршруту
Санкт-Петербург является не только северной столицей ⭐️ нашей страны с героической историей 📖, множеством памятников и архитектурных объектов, но ещё и крупным православным центром России. Вас ждёт посещение главных святынь города и обретение душевного спокойствия.
Приглашаем Вас на экскурсию ⛳ по православным храмам Санкт-Петербурга. И предлагаем на выбор 3 маршрута.

Маршрут 1:

  • Часовня Ксении Петербургской
  • Архитектурный ансамбль Александро-Невской лавры
  • Казанский собор
  • Другие храмы на усмотрение гида
  • Православная экскурсия по храмам позволит помолиться и поклониться мощам Александра Невского – великого князя, который сыграл огромную роль в истории. В ходе программы вы сможете оценить грандиозный архитектурный ансамбль – Свято-Троицкую Александра-Невскую лавру и увидеть Смоленское кладбище, где была похоронена Ксения Петербургская. От сопровождающего гида-историка вы узнаете не только о покровительнице города Ксении Блаженной, но и о других святых Санкт-Петербурга.

Маршрут 2:

  • Часовня Ксении Петербургской
  • Смоленское кладбище
  • Иоанновский ставропигиальный женский монастырь
  • Александро-Невская Лавра
  • Некрополь, где погребены Достоевский, Ломоносов, Чайковский и многие другие выдающиеся личности
  • В первой части маленького путешествия по городу Вы отправитесь на Смоленское кладбище, чтобы посетить часовню Ксении Петербургской. Здесь все желающие могут оставить записки, адресованные святой, и взять освященные лепестки роз. Следующий пункт назначения — Иоанновский ставропигиальный женский монастырь. В храме-усыпальнице покоятся мощи святого праведного Иоанна Кронштадтского. В этой обители хранятся иконы Покрова Божией Матери и «Собирательницы хлебов». Экскурсовод расскажет о предсказаниях святого Иоанна Кронштадтского.
  • Вторая часть поездки включает визит в Александро-Невскую Лавру с возможностью прикоснуться к мощам святого князя. Здесь же находится Некрополь, где погребены Достоевский, Ломоносов, Чайковский и многие другие выдающиеся личности.

Маршрут 3:

  • Часовня Ксении Петербургской
  • Николо-Богоявленский морской собор
  • Спасо-Преображенский собор
  • Часовня Ксении Петербургской. Это святая, которая является покровительницей Санкт-Петербурга. Часовня является местом, где люди загадывают свои сокровенные желания. Свою просьбу можно оформить в записке, поставить свечку или, прислонившись к стене часовни, попросить святую о помощи.
Николо-Богоявленский морской собор. Самый первый собор, построенный для моряков военного российского флота в Санкт-Петербурге. Прихожане приходят в храм, чтобы помолиться святому Николаю-
Чудотворцу.
Спасо-Преображенский собор. Истории храма насчитывается почти 300 лет. Верующие стремятся помолиться перед чудотворными иконами, которые находятся в храме. Среди них Спас Нерукотворный, лик
Богородицы «Всех скорбящих радость», а также образ святого великомученика и целителя Пантелеймона.
Что входит
  • Услуги гида
  • Туристический автобус
Что не входит
  • Личные расходы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Спутник П.
Спутник П.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Спутник П. проводит ещё 6 экскурсий

В Петергоф на метеоре и Нижний парк без очередей
1 400
5 часов
В Петергоф на метеоре и Нижний парк без очередей
28 отзывов
Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)
1 100
2 часа
Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)
1 отзыв
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
900
1.5 часа
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
0 отзывов
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты
700
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты
0 отзывов
Автобусная групповая экскурсия в Петергоф с посещением парка
1 500
4.5 часов
Автобусная групповая экскурсия в Петергоф с посещением парка
0 отзывов
Северные острова с выходом в Финский залив
850
1.45 часа
Северные острова с выходом в Финский залив
0 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
790
2 часа
Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
2055 отзывов
Весь центр Петербурга с крыши
700
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1509 отзывов
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
761 отзыв
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва