Парадные залы Невской анфилады: Здесь каждый вензель — это манифест, а каждый орёл — намёк. Расскажем, как гениальный итальянец спрятал в лепнине доказательства своих амбиций, а гениальный француз оставил на потолке автограф, стоивший ему карьеры. Кто из них стал жертвой дворцовых интриг?
Петровский (Малый тронный) зал: Два вензеля на одном троне — чьи? Мы расшифруем сложную головоломку, которую Екатерина Великая загадала своему несчастному мужу. Это рассказ о власти, предательстве и о том, как личная драма стала частью государственного интерьера.
Белая гостиная и личные покои: За изящной дверной ручкой скрывается история великосветского скандала. А в узорах паркета можно разглядеть знаки тайного общества, которому симпатизировал сам император. Кто эти «вольные каменщики» и какие обеты они давали под сводами Зимнего дворца?
Павильонный зал: Две загадки в одном пространстве. Первая: что связывает древнеримскую мозаику с масонским циркулем? И вторая: знаменитые часы «Павлин» — это просто диковинка или сложное философское послание о бренности жизни, которое так и не было прочитано?
Зал Древнего Египта: Перед нами — могучий бог Амон. Но почему его облик сочетает черты человека и барана? И как этот древний символ оказался на одной из самых личных вещей русской императрицы? Мы найдём связь между нильскими божествами и вензелями на её фарфоровом сервизе.
Организационные детали
Билеты: Вам нужно будет купить билеты в Эрмитаж самим. Старайтесь взять билеты в Главный комплекс — в идеале со входом через Иорданскую лестницу. Если таких нет в продаже, берите со входом через Церковную лестницу.
Дети: Наша экскурсия рассчитана на взрослых, но также могут присутствовать дети от 12 лет. Помните: для детей до 14 лет нужен бесплатный билет, а с 14 до 18 — льготный.
Вашим гидом буду я или кто-то из моих коллег.
в понедельник в 10:00 и 16:15, во вторник в 09:45, 12:45 и 13:00, в среду в 11:45, 20:15 и 20:30, в четверг в 08:00, 08:15 и 08:30, в пятницу в 08:00, 08:15, 08:30 и 16:30, в субботу в 09:00, 09:30 и 09:45, в воскресенье в 21:30 и 21:45
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
4900 ₽
Дети до 7 лет
Бесплатно
Пенсионеры
3000 ₽
Школьники
3000 ₽
Студенты
3000 ₽
Инвалиды
3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что не входит в цену
Невозврат
Место начала и завершения?
Улица Пушкина, дом Колотушкина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 10:00 и 16:15, во вторник в 09:45, 12:45 и 13:00, в среду в 11:45, 20:15 и 20:30, в четверг в 08:00, 08:15 и 08:30, в пятницу в 08:00, 08:15, 08:30 и 16:30, в субботу в 09:00, 09:30 и 09:45, в воскресенье в 21:30 и 21:45
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 2266 туристов
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Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывах
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5
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Ислам
фывыф фф фыф фы ф
Екатерина
Ответ организатора:
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Ислам
тест флаттер
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