Мои заказы

Код Эрмитажа: от Екатерины до Николая II в символах и знаках

Расшифруйте тайные послания императоров, скрытые в убранстве залов
Рассматриваем монограммы, вензеля, геральдические символы, знаки масонов (которыми увлекались многие императоры), скрытые послания в оформлении залов.

Каждый зал, часы, дверная ручка могут рассказать свою историю о власти, преемственности и личных драмах. Это экскурсия-расшифровка, где музей превращается в закодированное послание от его создателей.
4.5
2 отзыва
Код Эрмитажа: от Екатерины до Николая II в символах и знаках
Код Эрмитажа: от Екатерины до Николая II в символах и знаках
Код Эрмитажа: от Екатерины до Николая II в символах и знаках

Описание экскурсии

Парадные залы Невской анфилады: Здесь каждый вензель — это манифест, а каждый орёл — намёк. Расскажем, как гениальный итальянец спрятал в лепнине доказательства своих амбиций, а гениальный француз оставил на потолке автограф, стоивший ему карьеры. Кто из них стал жертвой дворцовых интриг?

Петровский (Малый тронный) зал: Два вензеля на одном троне — чьи? Мы расшифруем сложную головоломку, которую Екатерина Великая загадала своему несчастному мужу. Это рассказ о власти, предательстве и о том, как личная драма стала частью государственного интерьера.

Белая гостиная и личные покои: За изящной дверной ручкой скрывается история великосветского скандала. А в узорах паркета можно разглядеть знаки тайного общества, которому симпатизировал сам император. Кто эти «вольные каменщики» и какие обеты они давали под сводами Зимнего дворца?

Павильонный зал: Две загадки в одном пространстве. Первая: что связывает древнеримскую мозаику с масонским циркулем? И вторая: знаменитые часы «Павлин» — это просто диковинка или сложное философское послание о бренности жизни, которое так и не было прочитано?

Зал Древнего Египта: Перед нами — могучий бог Амон. Но почему его облик сочетает черты человека и барана? И как этот древний символ оказался на одной из самых личных вещей русской императрицы? Мы найдём связь между нильскими божествами и вензелями на её фарфоровом сервизе.

Организационные детали

Билеты: Вам нужно будет купить билеты в Эрмитаж самим. Старайтесь взять билеты в Главный комплекс — в идеале со входом через Иорданскую лестницу. Если таких нет в продаже, берите со входом через Церковную лестницу.

Дети: Наша экскурсия рассчитана на взрослых, но также могут присутствовать дети от 12 лет. Помните: для детей до 14 лет нужен бесплатный билет, а с 14 до 18 — льготный.

Вашим гидом буду я или кто-то из моих коллег.

в понедельник в 10:00 и 16:15, во вторник в 09:45, 12:45 и 13:00, в среду в 11:45, 20:15 и 20:30, в четверг в 08:00, 08:15 и 08:30, в пятницу в 08:00, 08:15, 08:30 и 16:30, в субботу в 09:00, 09:30 и 09:45, в воскресенье в 21:30 и 21:45

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный4900 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры3000 ₽
Школьники3000 ₽
Студенты3000 ₽
Инвалиды3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что не входит в цену
  • Невозврат
Место начала и завершения?
Улица Пушкина, дом Колотушкина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 10:00 и 16:15, во вторник в 09:45, 12:45 и 13:00, в среду в 11:45, 20:15 и 20:30, в четверг в 08:00, 08:15 и 08:30, в пятницу в 08:00, 08:15, 08:30 и 16:30, в субботу в 09:00, 09:30 и 09:45, в воскресенье в 21:30 и 21:45
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 2266 туристов
ccsdизменениhitпла

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
Ислам
фывыф фф фыф фы ф
Екатерина
Екатерина
Ответ организатора:
Благодарю за отзыв
Вам был полезен этот отзыв?
Ислам
тест флаттер
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Код Эрмитажа: от Екатерины до Николая II в символах и знаках»

Эрмитаж: в гостях у Императора с лицензированным гидом
1.5 часа
338 отзывов
Билеты
Эрмитаж: в гостях у Императора с лицензированным гидом
Проникнуть в закулисье жизни Зимнего дворца и познакомиться с шедеврами великих мастеров
Начало: У Иорданской лестницы Зимнего дворца
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
6800 ₽ за всё до 5 чел.
Залы Эрмитажа
2 часа
159 отзывов
Индивидуальная
Залы Эрмитажа
Оценить интерьеры петербургского музея и узнать историю их создания
Начало: На Дворцовой площади
Сегодня в 15:00
18 июн в 13:00
2500 ₽ за человека
Эрмитаж: тайны Египетского зала
1 час
79 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Эрмитаж: тайны Египетского зала
Занимательная интерактивная экскурсия по самому загадочному залу музея для детей и их родителей
Начало: У входа в Египетский зал
19 июн в 11:00
20 июн в 11:00
6700 ₽ за всё до 4 чел.
Детский квест по Эрмитажу «В гости к русскому императору!» (без гида)
Пешая
1.5 часа
21 отзыв
Квест
до 10 чел.
Детский квест по Эрмитажу «В гости к русскому императору!» (без гида)
Решаем исторические задачки в парадных залах Зимнего дворца
Начало: У главного входа в Зимний дворец
Завтра в 13:00
18 июн в 10:00
900 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
4900 ₽ за человека