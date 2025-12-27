Рассматриваем монограммы, вензеля, геральдические символы, знаки масонов (которыми увлекались многие императоры), скрытые послания в оформлении залов. Каждый зал, часы, дверная ручка могут рассказать свою историю о власти, преемственности и личных драмах. Это экскурсия-расшифровка, где музей превращается в закодированное послание от его создателей.

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Описание экскурсии

Парадные залы Невской анфилады: Здесь каждый вензель — это манифест, а каждый орёл — намёк. Расскажем, как гениальный итальянец спрятал в лепнине доказательства своих амбиций, а гениальный француз оставил на потолке автограф, стоивший ему карьеры. Кто из них стал жертвой дворцовых интриг?

Петровский (Малый тронный) зал: Два вензеля на одном троне — чьи? Мы расшифруем сложную головоломку, которую Екатерина Великая загадала своему несчастному мужу. Это рассказ о власти, предательстве и о том, как личная драма стала частью государственного интерьера.

Белая гостиная и личные покои: За изящной дверной ручкой скрывается история великосветского скандала. А в узорах паркета можно разглядеть знаки тайного общества, которому симпатизировал сам император. Кто эти «вольные каменщики» и какие обеты они давали под сводами Зимнего дворца?

Павильонный зал: Две загадки в одном пространстве. Первая: что связывает древнеримскую мозаику с масонским циркулем? И вторая: знаменитые часы «Павлин» — это просто диковинка или сложное философское послание о бренности жизни, которое так и не было прочитано?

Зал Древнего Египта: Перед нами — могучий бог Амон. Но почему его облик сочетает черты человека и барана? И как этот древний символ оказался на одной из самых личных вещей русской императрицы? Мы найдём связь между нильскими божествами и вензелями на её фарфоровом сервизе.

Организационные детали

Билеты: Вам нужно будет купить билеты в Эрмитаж самим. Старайтесь взять билеты в Главный комплекс — в идеале со входом через Иорданскую лестницу. Если таких нет в продаже, берите со входом через Церковную лестницу.

Дети: Наша экскурсия рассчитана на взрослых, но также могут присутствовать дети от 12 лет. Помните: для детей до 14 лет нужен бесплатный билет, а с 14 до 18 — льготный.

Вашим гидом буду я или кто-то из моих коллег.