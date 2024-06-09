Коломна, пожалуй, самый поэтический уголок Северной столицы. Я проведу вас по атмосферным местам района. Обращу ваше внимание на интересные приметы и детали городского ландшафта.
Расскажу о причудливых переплетениях судеб, малоизвестных фактах петербургского прошлого, его быте и нравах. А в конце предложу пообедать и обменяться впечатлениями в уютном ресторанчике.
Расскажу о причудливых переплетениях судеб, малоизвестных фактах петербургского прошлого, его быте и нравах. А в конце предложу пообедать и обменяться впечатлениями в уютном ресторанчике.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Экскурсия начнётся вдоль южной границы Коломны, по набережной Фонтанки
- Я расскажу, как возник этот район, что такое съезжая часть, где творил Репин и как это место связано с появлением в Петербурге древнейшей женской профессии
- Вы узнаете, как один дом на Фонтанке переплёл судьбы двух гениев: Пушкина и Росси
- Увидите комплекс малой промышленной городской усадьбы, неожиданно сохранившийся в центре города
- Я покажу уникальный городской ледник на 20 квартир архитектора Шрётера
- Пересечём Коломну с юга на север — от Фонтанки по Крюкову каналу, по перспективе знаменитой иллюстрации Мстислава Добужинского к «Белым ночам» Достоевского
- Обсудим, как и почему Пятимостье превратилось в тот особенный ансамбль, что ныне известен как Семимостье
- Вы также узнаете, где продавали и покупали живых людей, сколько стоил обед в Обжорном ряду и кто квартировал в Никольских рядах в лихие 90-е
- Осмотрим Морской собор со знаменитой колокольней. Я расскажу, как идея построить скромную полковую церковь выросла в проект грандиозного собора, ставшего жемчужиной русского барокко
- Поговорим о противоречивой и мистической судьбе Театральной площади — первой театральной площади империи
- И закончим прогулку там, где ленинградские кинодокументалисты наследовали великосветскому манежу для конных выездок знати
В программе маршрута:
- площадь Репина и канал Грибоедова
- здание Съезжей части, Старо-Калинкин мост, дом Репина
- дом Пушкина и Карло Росси
- Египетский мост
- Красноармейский мост
- дом Хвостова, последний приют Суворова
- Никольские торговые ряды
- Семимостье
- Никольский Морской собор с колокольней
- Театральная площадь. Консерватория на месте Большого театра. Здание исторического Мариинского театра
- Особняк Половцева на Крюковом канале. Великосветский манеж и легендарный Лендок
Дополнительная опция
В завершение экскурсии можно пообедать и обсудить прогулку в проверенном грузинском ресторане, расположенном рядом с Крюковым каналом и Морским собором.
Организационные детали
- Если в вашей компании будет больше 5 человек, я выдам аудиогиды с наушниками для комфортного прослушивания рассказа
- Протяжённость маршрута ~ 4–4,5 км — одевайтесь, пожалуйста, по погоде и не забудьте надеть удобную обувь
- Первая санитарная остановка примерно через 2 часа у Никольского Морского собора
- Дополнительные расходы опциональны: обед в кафе — средний чек 500–800 руб.
- О желании посетить ресторан сообщите заранее — я забронирую видовой столик накануне или хотя бы в день встречи
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Репина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Коренной ленинградец-петербуржец. Физико-математическое и философское образование. Сертифицированный гид, аккредитованный Государственным музеем истории Санкт-Петербурга. Драматург, историк, член Национальной Ассоциации драматургов России. Являюсь также сотрудником Санкт-петербургского государственного института кино и телевидения. Источниками для моих экскурсий выступают не только книги, монографии, но и архивы, которые я активно использую для работы над пьесами.Задать вопрос
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