Старый Петербург: по Коломне с юга на север

Познакомиться с городом поближе на авторской экскурсии с историком, драматургом и жителем района
Коломна, пожалуй, самый поэтический уголок Северной столицы. Я проведу вас по атмосферным местам района. Обращу ваше внимание на интересные приметы и детали городского ландшафта.

Расскажу о причудливых переплетениях судеб, малоизвестных фактах петербургского прошлого, его быте и нравах. А в конце предложу пообедать и обменяться впечатлениями в уютном ресторанчике.
Старый Петербург: по Коломне с юга на север
Старый Петербург: по Коломне с юга на север
Старый Петербург: по Коломне с юга на север
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Экскурсия начнётся вдоль южной границы Коломны, по набережной Фонтанки
  • Я расскажу, как возник этот район, что такое съезжая часть, где творил Репин и как это место связано с появлением в Петербурге древнейшей женской профессии
  • Вы узнаете, как один дом на Фонтанке переплёл судьбы двух гениев: Пушкина и Росси
  • Увидите комплекс малой промышленной городской усадьбы, неожиданно сохранившийся в центре города
  • Я покажу уникальный городской ледник на 20 квартир архитектора Шрётера
  • Пересечём Коломну с юга на север — от Фонтанки по Крюкову каналу, по перспективе знаменитой иллюстрации Мстислава Добужинского к «Белым ночам» Достоевского
  • Обсудим, как и почему Пятимостье превратилось в тот особенный ансамбль, что ныне известен как Семимостье
  • Вы также узнаете, где продавали и покупали живых людей, сколько стоил обед в Обжорном ряду и кто квартировал в Никольских рядах в лихие 90-е
  • Осмотрим Морской собор со знаменитой колокольней. Я расскажу, как идея построить скромную полковую церковь выросла в проект грандиозного собора, ставшего жемчужиной русского барокко
  • Поговорим о противоречивой и мистической судьбе Театральной площади — первой театральной площади империи
  • И закончим прогулку там, где ленинградские кинодокументалисты наследовали великосветскому манежу для конных выездок знати

В программе маршрута:

  • площадь Репина и канал Грибоедова
  • здание Съезжей части, Старо-Калинкин мост, дом Репина
  • дом Пушкина и Карло Росси
  • Египетский мост
  • Красноармейский мост
  • дом Хвостова, последний приют Суворова
  • Никольские торговые ряды
  • Семимостье
  • Никольский Морской собор с колокольней
  • Театральная площадь. Консерватория на месте Большого театра. Здание исторического Мариинского театра
  • Особняк Половцева на Крюковом канале. Великосветский манеж и легендарный Лендок

Дополнительная опция

В завершение экскурсии можно пообедать и обсудить прогулку в проверенном грузинском ресторане, расположенном рядом с Крюковым каналом и Морским собором.

Организационные детали

  • Если в вашей компании будет больше 5 человек, я выдам аудиогиды с наушниками для комфортного прослушивания рассказа
  • Протяжённость маршрута ~ 4–4,5 км — одевайтесь, пожалуйста, по погоде и не забудьте надеть удобную обувь
  • Первая санитарная остановка примерно через 2 часа у Никольского Морского собора
  • Дополнительные расходы опциональны: обед в кафе — средний чек 500–800 руб.
  • О желании посетить ресторан сообщите заранее — я забронирую видовой столик накануне или хотя бы в день встречи

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Репина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

ИндивидуальныеПешеходныеДля пенсионеровИстория и архитектураЛетниеНабережнаяПопулярные местаАвторскиеМариинский театрМеста ПушкинаПо ФонтанкеКанал ГрибоедоваВодные развлеченияДля студентовСемимостье

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Комбо-тур по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
19 отзывов
Комбо-тур по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
Исследовать район Чернышевской снаружи и изнутри, побывать в легендарном доме и сделать топовые фото
Начало: У метро «Чернышевская»
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 000 за человека
В Старую Ладогу из Петербурга на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
В Старую Ладогу из Петербурга на автомобиле
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 18 670 за всё до 4 чел.
Из Петербурга - в первую столицу Руси, Старую Ладогу
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
26 отзывов
Из Петербурга - в первую столицу Руси, Старую Ладогу
Побывать у истоков государства, открыть историю цитадели со святынями 12 в. и навестить Вещего Олега
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 670 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХорошоТам