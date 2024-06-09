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Коломна, пожалуй, самый поэтический уголок Северной столицы. Я проведу вас по атмосферным местам района. Обращу ваше внимание на интересные приметы и детали городского ландшафта.



Расскажу о причудливых переплетениях судеб, малоизвестных фактах петербургского прошлого, его быте и нравах. А в конце предложу пообедать и обменяться впечатлениями в уютном ресторанчике.