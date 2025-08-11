Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Коломна не сильно исхожена туристами. Поэтому здесь тихо и ещё можно ощутить, каким был город во времена, когда по улицам ходила конка. Мы обсудим, что волновало людей 100 лет назад.



А там было много интересного: кража бриллиантов и кладбищенские воры, любовный скандал Блока и голые выходки Куприна, нападение на картину Репина и фабрика местного Вилли Вонки.