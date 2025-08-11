Коломна не сильно исхожена туристами. Поэтому здесь тихо и ещё можно ощутить, каким был город во времена, когда по улицам ходила конка. Мы обсудим, что волновало людей 100 лет назад.
А там было много интересного: кража бриллиантов и кладбищенские воры, любовный скандал Блока и голые выходки Куприна, нападение на картину Репина и фабрика местного Вилли Вонки.
Описание экскурсии
Мы увидим впечатляющую архитектуру района:
- Никольские ряды
- Мариинский театр
- Дом Веге с атлантами
- Никольский морской собор
- Извилистый канал Грибоедова
Я расскажу:
- Какими заголовками были полны газеты Петербурга в начале 20 века
- О чём тогда сплетничала знать
- Какие слухи и скандалы распространяли по трактирам и ресторанам
Всего этого здесь было в достатке: гастролирующие воры и союзы нищих, гадалки и спириты, огороды на кладбищах и домашние ипподромы, луна-парки и многое другое. Где же всё это обсуждать, как не в самом уютном районе города!
Место начала и завершения?
У Никольских рядов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 3171 туриста
Меня зовут Никита, я художник и исследователь истории искусства 20 века. Все мои знания превратились в увлекательные путешествия по миру. Мне важно в первую очередь рассказать вам захватывающую историю, чтобыЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Р
Рустам
11 авг 2025
Никита, спасибо за прекрасную экскурсию!
Нам понравились пикантные истории прежних известных жителей Коломны и сам рассказ, дополненный жизненными ситуациями настоящего и неравнодушного жителя своего района. Нам было интересно!
Т
Татьяна
10 мая 2025
Абсолютно нестандартная экскурсия. Очень много нового интересного было нами услышано. Увидели Петербург с другой стороны непарадной, на протяжении всей экскурсии было ощущение что мы жители 19-начала 20-го века.
