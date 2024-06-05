Не каждый знает, что Петербург имеет уникальную цветовую палитру, которая была создана благодаря трудоёмким исследованиям 1930 годов. Как ни парадоксально, это не десятки оттенков жёлтого или серого, а достаточно разнообразная палитра колеров. Экскурсия по Невскому району с элементами квеста познакомит вас с колористикой города. А в конце вы получите подарки на память.

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Ваш гид в Санкт-Петербурге

Вероника Ваш гид в Санкт-Петербурге

Время начала: 11:00, 14:00, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы узнаете:

об истории полихромии Санкт-Петербурга

о бытовых условиях жизни пролетариата и не только

об авангардной архитектуре Ленинграда — разберёмся, почему не всё то, что кажется конструктивизмом, им является

об истории проекта «Щемиловский жилмассив»

о зарождение массового жилья в СССР

о маскировке блокадного Ленинграда

В нашей программе:

Дом на ул. Седова, 86. Сталинская неоклассика.

Дом на ул. Седова, 80. Ленинградский авангард.

«Щемиловский жилмассив», Бабушкина, 61. Самый длинный дом Ленинграда, один из первых авангардных жилмассивов.

Дом на ул. Полярников, 17. Продолжение знакомства со сталинской неоклассикой, дом с башней ПВО.

Дом на ул. Полярников, 10. Уникальная первая хрущёвка Ленинграда.

Жилой ансамбль на Ивановской. Ленинградское ар-деко.

Экскурсия проходит с элементами квеста: вам предстоит угадывать номера колеров палитры Петербурга. В конце прогулки вы получите подарки: календарики с палитрой, открытки-раскраски с просмотренными домами и карандаши.

Кому подойдёт экскурсия

Как местным жителям, так и любопытным путешественникам, которые хотят узнать о жизни в спальных районах Петербурга.

Организационные детали