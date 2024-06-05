Не каждый знает, что Петербург имеет уникальную цветовую палитру, которая была создана благодаря трудоёмким исследованиям 1930 годов.
Как ни парадоксально, это не десятки оттенков жёлтого или серого, а достаточно разнообразная палитра колеров. Экскурсия по Невскому району с элементами квеста познакомит вас с колористикой города. А в конце вы получите подарки на память.
Как ни парадоксально, это не десятки оттенков жёлтого или серого, а достаточно разнообразная палитра колеров. Экскурсия по Невскому району с элементами квеста познакомит вас с колористикой города. А в конце вы получите подарки на память.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 14:00, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы узнаете:
- об истории полихромии Санкт-Петербурга
- о бытовых условиях жизни пролетариата и не только
- об авангардной архитектуре Ленинграда — разберёмся, почему не всё то, что кажется конструктивизмом, им является
- об истории проекта «Щемиловский жилмассив»
- о зарождение массового жилья в СССР
- о маскировке блокадного Ленинграда
В нашей программе:
- Дом на ул. Седова, 86. Сталинская неоклассика.
- Дом на ул. Седова, 80. Ленинградский авангард.
- «Щемиловский жилмассив», Бабушкина, 61. Самый длинный дом Ленинграда, один из первых авангардных жилмассивов.
- Дом на ул. Полярников, 17. Продолжение знакомства со сталинской неоклассикой, дом с башней ПВО.
- Дом на ул. Полярников, 10. Уникальная первая хрущёвка Ленинграда.
- Жилой ансамбль на Ивановской. Ленинградское ар-деко.
Экскурсия проходит с элементами квеста: вам предстоит угадывать номера колеров палитры Петербурга. В конце прогулки вы получите подарки: календарики с палитрой, открытки-раскраски с просмотренными домами и карандаши.
Кому подойдёт экскурсия
Как местным жителям, так и любопытным путешественникам, которые хотят узнать о жизни в спальных районах Петербурга.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на улице. Одеваться стоит по погоде, зимой обязательна тёплая и удобная обувь.
- Во время экскурсии не будет санитарных точек
- В конце маршрута будет кофейня
ежедневно в 11:00, 14:00 и 19:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 260 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Ломоносовская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 14:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника — ваш гид в Санкт-Петербурге
Меня зовут Вероника. Я краевед, оценщик недвижимости, дипломированный гид, а главное, житель Невского района, в котором проходит одна из моих экскурсий. Моя миссия — попытаться научить людей смотреть немного подЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
5 июня 2024
Захватывающая с первых минут всё внимание экскурсия.
Вероника приковывает взгляд. Хочется смотреть,слушать,ловить каждое слово. Доступным языком,в форме диалога,,Вероника раскрыла такую тему,о которой я никогда не задумывалась. Какого цвета Петербург? Теперь я точно знаю,что не серого!
Спасибо за интересный рассказ,увлекательно проведенное время и за сувениры.
Вероника приковывает взгляд. Хочется смотреть,слушать,ловить каждое слово. Доступным языком,в форме диалога,,Вероника раскрыла такую тему,о которой я никогда не задумывалась. Какого цвета Петербург? Теперь я точно знаю,что не серого!
Спасибо за интересный рассказ,увлекательно проведенное время и за сувениры.
Т
Татьяна
13 мая 2024
Шел дождь. На улице было +8. Экскурсия получилась для меня индивидуальной. Общение с Вероникой было приятным и лёгким. Маршрут не длинный. Тем, кто увлекается авангардом, сталинской архитектурой, будет интересно. Мне особенно понравилась заключительная часть о цветомаскировке. С собой увезла не только положитедьные эмоции и новые знания, но и небольшие презенты:) Рекомендую прогуляться!
Мария
22 апр 2024
Большое спасибо замечательному экскурсоводу Веронике! Её авторская колористическая экскурсия «40 цветов против серого» была просто фантастической! Мы прошли по необычным уголкам города, узнали много нового о его истории и жителях,
Д
Дарья
22 апр 2024
Бодрая экскурсия по Невскому району Санкт-Петербурга. Профессиональный экскурсовод проведет и покажет жилую застройку начала и середины XX столетия. Сам формат и тематика довольно уникальные: вы не только ознакомитесь с цветовой гаммой фасадов домов, но и потренируетесь определять цвета по официальной палитре. А в конце экскурсии вас ждут небольшие подарки и сувениры
Ольга
17 апр 2024
Очень необычная и интересная экскурсия по одному району города, не самому очевидному. Заставляет задуматься о вещах, о которых не думаешь обычно. Вероника увлеченно рассказывает, и о каждом доме можно слушать и слушать. Большое спасибо за красочный рассказ о советской архитектуре - оказывается, совершенно не серой!
Э
Эльвира
5 апр 2024
Хочу поблагодарить Веронику за столь увлекательную экскурсию. Живу в Петербурге с рождения и не знала, что у моего города есть цветовая палитра. Сегодня Петербург увидела по новому, с необычного угла. Всём рекомендую побывать на этой экскурсии, особенно горожанам, чтобы ещё раз восхититься архитектурой и историей родного города. Вероника, спасибо за новые знания и замечательно проведённое время!
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