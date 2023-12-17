Во время увлекательной программы вы окунетесь в историю Тишины, пройдете по пяти интерактивным залам, сыграете в арома-лото, а также создадите собственный амулет, который заберете с собой.
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1 438 ₽
|Детский
|1 250 ₽
|Студенческий
|1 250 ₽
Описание
Интерактивная экскурсия «В Тишине» Поговорим руками? Общаться в тишине, не проронив ни слова, — возможно ли это? Сможем ли мы понять друг друга без слов? В самом начале экскурсии вы наденете противошумные наушники и погрузитесь в Тишину, но только одним из органов чувств – слухом, т. к. сможете «услышать» нашего гида и без звука: он объяснит вам, как можно общаться без голоса и слуха, откроет вам новые ощущения и новый опыт через интерактивную экскурсию — это абсолютно другой уровень восприятия информации. Вы погрузитесь в выставку с помощью других органов чувств. Так как мы не похожи на остальные музеи, здесь не будет много теории и экспонатов — только живые эмоции и впечатления. Мастер-класс «Угадай аромат» Вы узнаете, как характер влияет на обоняние, какой аромат помогает сконцентрироваться, и какой, наоборот, расслабиться. В игровом арома-лото попробуем тренировать своё обоняние и угадать 14 источников аромата. А также на память о музее у вас останется арома-амулет (мы выдадим вам фигурку из глины, обожжённой на низких температурах, чтобы задерживать аромат на долгий срок. На эту фигурку мы нанесём эфирное масло). Важно знать:
- Общая продолжительность программы — 2 часа.
- Интерактивную экскурсию можно пройти как одному, так и с друзьями.
- Музей доступен как детям 7+, так и взрослым.
- Арома амулет можно забрать с собой.
См. расписание
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная экскурсия «В Тишине»
- Мастер-класс «Угадай аромат»
- Место начала и завершения?
- Галерная ул., 20-22
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. расписаниеЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
17 дек 2023
Впечатления неоднозначные.
Из плюсов: 1) интересная концепция; 2) приветливый персонал; 3) так совпало, что у меня получилась индивидуальная экскурсия
Из минусов: 1) не поняла, почему "арома мастер-класс" называется "мастер-классом": я ничему не научилась ("амулет" сотрудница мне сама сделала за минуту), лекции как таковой не было, я, разве что, поиграла в "угадай аромат"; 2) из заявленных 2х часов программы я минимум полчаса сидела в ожидании следующей части + закончили на 10 минут раньше (вероятно, если группой проходить, как раз будет дольше, но всё равно странно, ощущение, что всё слишком быстро прошло)
Из плюсов: 1) интересная концепция; 2) приветливый персонал; 3) так совпало, что у меня получилась индивидуальная экскурсия
Из минусов: 1) не поняла, почему "арома мастер-класс" называется "мастер-классом": я ничему не научилась ("амулет" сотрудница мне сама сделала за минуту), лекции как таковой не было, я, разве что, поиграла в "угадай аромат"; 2) из заявленных 2х часов программы я минимум полчаса сидела в ожидании следующей части + закончили на 10 минут раньше (вероятно, если группой проходить, как раз будет дольше, но всё равно странно, ощущение, что всё слишком быстро прошло)
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