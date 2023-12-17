Комбо: Арома мастер-класс + необычная познавательная экскурсия

Личный мастер-класс в Санкт-Петербурге
Во время увлекательной программы вы окунетесь в историю Тишины, пройдете по пяти интерактивным залам, сыграете в арома-лото, а также создадите собственный амулет, который заберете с собой.
Комбо: Арома мастер-класс + необычная познавательная экскурсия
Комбо: Арома мастер-класс + необычная познавательная экскурсия
Комбо: Арома мастер-класс + необычная познавательная экскурсия
Ближайшие даты:
1
мар
2
мар
8
мар
9
мар
15
мар
16
мар
22
мар
Ещё
даты

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Взрослый1 438 ₽
Детский1 250 ₽
Студенческий1 250 ₽

Описание

Интерактивная экскурсия «В Тишине» Поговорим руками? Общаться в тишине, не проронив ни слова, — возможно ли это? Сможем ли мы понять друг друга без слов? В самом начале экскурсии вы наденете противошумные наушники и погрузитесь в Тишину, но только одним из органов чувств – слухом, т. к. сможете «услышать» нашего гида и без звука: он объяснит вам, как можно общаться без голоса и слуха, откроет вам новые ощущения и новый опыт через интерактивную экскурсию — это абсолютно другой уровень восприятия информации. Вы погрузитесь в выставку с помощью других органов чувств. Так как мы не похожи на остальные музеи, здесь не будет много теории и экспонатов — только живые эмоции и впечатления. Мастер-класс «Угадай аромат» Вы узнаете, как характер влияет на обоняние, какой аромат помогает сконцентрироваться, и какой, наоборот, расслабиться. В игровом арома-лото попробуем тренировать своё обоняние и угадать 14 источников аромата. А также на память о музее у вас останется арома-амулет (мы выдадим вам фигурку из глины, обожжённой на низких температурах, чтобы задерживать аромат на долгий срок. На эту фигурку мы нанесём эфирное масло). Важно знать:
  • Общая продолжительность программы — 2 часа.
  • Интерактивную экскурсию можно пройти как одному, так и с друзьями.
  • Музей доступен как детям 7+, так и взрослым.
  • Арома амулет можно забрать с собой.

См. расписание

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная экскурсия «В Тишине»
  • Мастер-класс «Угадай аромат»
Место начала и завершения?
Галерная ул., 20-22
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
1
2
1
Е
17 дек 2023
Впечатления неоднозначные.
Из плюсов: 1) интересная концепция; 2) приветливый персонал; 3) так совпало, что у меня получилась индивидуальная экскурсия
Из минусов: 1) не поняла, почему "арома мастер-класс" называется "мастер-классом": я ничему не научилась ("амулет" сотрудница мне сама сделала за минуту), лекции как таковой не было, я, разве что, поиграла в "угадай аромат"; 2) из заявленных 2х часов программы я минимум полчаса сидела в ожидании следующей части + закончили на 10 минут раньше (вероятно, если группой проходить, как раз будет дольше, но всё равно странно, ощущение, что всё слишком быстро прошло)

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровНеобычныеМастер-классы

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Открыть Петербург детям
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
533 отзыва
Открыть Петербург детям
Обзорная экскурсия для путешественников 7-12 лет - познавательная, но не скучная
на Дворцовой площади
Завтра
2 мар
3 мар
6 мар
1 800 за человека
Познавательная гастрономическая прогулка по Рубинштейна
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
37 отзывов
Познавательная гастрономическая прогулка по Рубинштейна
Пройти по улице, способной рассказать об истории всего города, и заглянуть в лучшие заведения
Рубинштейна 1
3 мар
6 мар
7 мар
8 мар
10 000 за всё до 6 чел.
Нестандартный Эрмитаж
Индивидуальная
1.5 часа
75 отзывов
Нестандартный Эрмитаж
Веселая и познавательная экскурсия по музею в компании профессионального искусствоведа
в районе м. Адмиралтейская
3 мар
8 мар
16 мар
17 мар
6 500 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
HOROSHO
TAM