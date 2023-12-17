Общая продолжительность программы — 2 часа.

Интерактивную экскурсию можно пройти как одному, так и с друзьями.

Музей доступен как детям 7+, так и взрослым.

Арома амулет можно забрать с собой.

Интерактивная экскурсия «В Тишине» Поговорим руками? Общаться в тишине, не проронив ни слова, — возможно ли это? Сможем ли мы понять друг друга без слов? В самом начале экскурсии вы наденете противошумные наушники и погрузитесь в Тишину, но только одним из органов чувств – слухом, т. к. сможете «услышать» нашего гида и без звука: он объяснит вам, как можно общаться без голоса и слуха, откроет вам новые ощущения и новый опыт через интерактивную экскурсию — это абсолютно другой уровень восприятия информации. Вы погрузитесь в выставку с помощью других органов чувств. Так как мы не похожи на остальные музеи, здесь не будет много теории и экспонатов — только живые эмоции и впечатления. Мастер-класс «Угадай аромат» Вы узнаете, как характер влияет на обоняние, какой аромат помогает сконцентрироваться, и какой, наоборот, расслабиться. В игровом арома-лото попробуем тренировать своё обоняние и угадать 14 источников аромата. А также на память о музее у вас останется арома-амулет (мы выдадим вам фигурку из глины, обожжённой на низких температурах, чтобы задерживать аромат на долгий срок. На эту фигурку мы нанесём эфирное масло). Важно знать: