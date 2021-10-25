в понедельник, вторник, среду, пятницу и воскресенье в 11:45

Что вас ожидает

Комарово сквозь столетия

Вы услышите, как железнодорожная станция Келломяки превратилась в излюбленное место отдыха творческой элиты Петербурга. Раскроете историю виллы Рено и дачи Арфа, ставшей образцом «музыкальной архитектуры». Полюбуетесь сохранившимися и восстановленными дореволюционными домами Рогалева, Юхневича, Макаровой, Габерцеттеля и узнаете, кем были эти люди.

Советские дачи

Отдельное внимание мы уделим развитию Комарово после 1917 года. Расскажем о правилах создания дачных поселков для научных и творческих работников в СССР и о том, как они менялись под влиянием новых генсеков. Покажем превращенную в Государственную дачу виллу Бормана, Академгородок, дома отдыха писателей и театральных деятелей.

Экотропа «Комаровский берег»

По крутому спуску мы пройдем вниз и прогуляемся по живописной экотропе, проходящей через бывший парк виллы Рено. Вы увидите каскад прудов, фрагменты фонтана и небольшой лесной пруд. Выйдете на берег моря и насладитесь песчаным пляжем Финского залива с невысокими дюнами и соснами.

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