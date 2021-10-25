в понедельник, вторник, среду, пятницу и воскресенье в 11:45

Пройти по экотропе, рассмотреть старинные дачи и полюбоваться Финским заливом

4.9
7 отзывов
За легендарным названием Комарово скрываются песчаные дюны, изогнутые сосны и удивительные истории дачников, среди которых было немало знаменитостей.

Мы прогуляемся от бывшей станции Келломяки до моря, рассматривая по пути интересные дома.

Насладимся живописной экотропой «Комаровский берег» и проследим этапы развития дачного поселка.
Большая прогулка по Комарово
Большая прогулка по Комарово
Большая прогулка по Комарово
Большая прогулка по Комарово
Большая прогулка по Комарово
Большая прогулка по Комарово
Большая прогулка по Комарово
Большая прогулка по Комарово
Большая прогулка по Комарово

Что вас ожидает

Комарово сквозь столетия

Вы услышите, как железнодорожная станция Келломяки превратилась в излюбленное место отдыха творческой элиты Петербурга. Раскроете историю виллы Рено и дачи Арфа, ставшей образцом «музыкальной архитектуры». Полюбуетесь сохранившимися и восстановленными дореволюционными домами Рогалева, Юхневича, Макаровой, Габерцеттеля и узнаете, кем были эти люди.

Советские дачи

Отдельное внимание мы уделим развитию Комарово после 1917 года. Расскажем о правилах создания дачных поселков для научных и творческих работников в СССР и о том, как они менялись под влиянием новых генсеков. Покажем превращенную в Государственную дачу виллу Бормана, Академгородок, дома отдыха писателей и театральных деятелей.

Экотропа «Комаровский берег»

По крутому спуску мы пройдем вниз и прогуляемся по живописной экотропе, проходящей через бывший парк виллы Рено. Вы увидите каскад прудов, фрагменты фонтана и небольшой лесной пруд. Выйдете на берег моря и насладитесь песчаным пляжем Финского залива с невысокими дюнами и соснами.

Организационные детали

  • Из Петербурга в Комарово и обратно вам нужно добраться самостоятельно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у ж/д платформы Комарово
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, пятницу и воскресенье в 11:45
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в понедельник, вторник, среду, пятницу и воскресенье в 11:45

Татьяна
Татьяна
Вас приветствует команда петербургских авторов-экскурсоводов. Мы любим показывать то, что интересно самим, поэтому разыскиваем и находим новые места, объекты и интереснейшие истории. Благо, вокруг их огромное количество! Знание и понимание истории позволяет нам создавать и проводить качественные маршруты, где сами события настолько значительны, что не нужно добавлять непроверенных баек и сомнительных анекдотов.
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7 реальных отзывов от туристов

Лариса
25 окт 2021
Прогулка по посёлку Репино прошла замечательно. В программу не входило посещение дома музея Репина, но гид Дмитрий рассказал о жизни Репина в этом доме и о самом доме очень много и интересно. Места красивые, с погодой нам очень повезло. К тому же Дмитрий замечательно считает стихи! Большое спасибо.
Е
7 окт 2021
Очень все понравилось!
А
21 авг 2021
Преобладающая часть дач спрятана за заборами, некоторые уничтожены. Экскурсию спас рассказ гида и прогулка по дну Летарнинового моря, на котором вырос живописный лес с озерцами
И
21 авг 2021
Неожиданно экскурсия очень понравилась! Почету-то готова была к чему-то другому. А тут такой гид, который просто окунул нас в прошлую эпоху. Конечно, без ног, конечно, устали, нов полном восторге! Спасибо! Теперь хотим в лесную часть.
Н
13 авг 2021
Спасибо Эльнаре за прекрасную экскурсию, все очень четко и хорошо организовано, рассказ интересный и структурированный. Отдельное спасибо за ответы на вопросы, отдаленные от темы экскурсии.
И
5 авг 2021
Все очень здорово
Ю
4 авг 2021
Погода, чудесные виды, воздух и хороший экскурсовод! Все сегодня совпало, и у меня остались самые лучшие впечатления о сегодняшнем дне! Спасибо Эльнаре!

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