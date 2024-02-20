По историческим площадям и улицам Санкт-Петербурга - с опытным гидом и местным жителем
Как хочется, приехав в культурную столицу, увидеть все её красоты… Но как это сделать и не попасть в водоворот туристических потоков? Можно отправиться на прогулку со мной! Мы начнём на Малой Садовой улице, а закончим на Дворцовой площади. Я покажу основные достопримечательности, но при этом помогу миновать шумные проспекты.
А по дороге поделюсь фактами, о которых не знают другие — ведь я из семьи потомственных петербуржцев.
А по дороге поделюсь фактами, о которых не знают другие — ведь я из семьи потомственных петербуржцев.
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Описание
Что вас ожидает
Действительно, чего можно ожидать от прогулки с местной жительницей, любящей родной город всей душой? Перед нами предстанут грандиозные архитектурные ансамбли площадей: Островского с Александринским театром, площади Искусств с Русским музеем, Дворцовой площади с Зимним дворцом. Я проведу вас «тайными» тропами, которыми петербуржцы сокращают дорогу или спасаются от непогоды. Покажу места, как по соседству уживаются элитный магазин с «миланскими» ценами и старейшая пышечная с советскими традициями.
А по пути расскажу:
- как дипломатические подарки «слонялись» по городу
- кто «подложил свинью» площади Искусств
- как поделить Петербург на поэтов и фармацевтов
- как бананы повлияли на сохранение архитектуры города
- как в неравной схватке мётлы с барометром сошлись
- и много других занимательных фактов и удивительных легенд
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
- Могу провести экскурсию для группы до 10 человек (+ 1000 р. /чел. за каждого дополнительного участника свыше 4)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле магазина Елисеевых
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Меня зовут Светлана, я петербурженка в третьем поколении. Очень люблю свой город и ещё больше люблю открывать его вновь и вновь. Мой путь в искусство начался с самого детства, когда меня угораздило родиться в семье художника. А путь экскурсовода — более 15 лет назад в стенах Аничкова дворца, бывшей императорской резиденции. За это время я провела несчетное количество экскурсий и для детей, и для взрослых, и для иностранных гостей. Разработала цикл интерактивных образовательных программ для детей «Дворец рассказывает» в рамках городского грантового проекта. Я — постоянный участник «Культурного форума» в Санкт-Петербурге, и ряде других международных проектов в этой сфере. А с недавнего времени разрабатываю и провожу свои авторские программы, на которых буду рада видеть вас, дорогие гости!
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