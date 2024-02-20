Прогулка с петербурженкой
Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге

По историческим площадям и улицам Санкт-Петербурга - с опытным гидом и местным жителем

Как хочется, приехав в культурную столицу, увидеть все её красоты… Но как это сделать и не попасть в водоворот туристических потоков? Можно отправиться на прогулку со мной! Мы начнём на Малой Садовой улице, а закончим на Дворцовой площади. Я покажу основные достопримечательности, но при этом помогу миновать шумные проспекты.

А по дороге поделюсь фактами, о которых не знают другие — ведь я из семьи потомственных петербуржцев.
Прогулка с петербурженкой
Прогулка с петербурженкой
Прогулка с петербурженкой
Ближайшие даты:
20
фев
21
фев
22
фев
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даты

Описание

Что вас ожидает

Действительно, чего можно ожидать от прогулки с местной жительницей, любящей родной город всей душой? Перед нами предстанут грандиозные архитектурные ансамбли площадей: Островского с Александринским театром, площади Искусств с Русским музеем, Дворцовой площади с Зимним дворцом. Я проведу вас «тайными» тропами, которыми петербуржцы сокращают дорогу или спасаются от непогоды. Покажу места, как по соседству уживаются элитный магазин с «миланскими» ценами и старейшая пышечная с советскими традициями.

А по пути расскажу:

  • как дипломатические подарки «слонялись» по городу
  • кто «подложил свинью» площади Искусств
  • как поделить Петербург на поэтов и фармацевтов
  • как бананы повлияли на сохранение архитектуры города
  • как в неравной схватке мётлы с барометром сошлись
  • и много других занимательных фактов и удивительных легенд

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
  • Могу провести экскурсию для группы до 10 человек (+ 1000 р. /чел. за каждого дополнительного участника свыше 4)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле магазина Елисеевых
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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