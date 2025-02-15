Конфессии Невского проспекта

На экскурсии мы познакомимся с историей этих храмов, вспомним известных исторических деятелей, бывших прихожанами данных храмов и поговорим о непростой судьбе общин в XX веке.
Конфессии Невского проспекта
Конфессии Невского проспекта
Конфессии Невского проспекта
Ближайшие даты:
15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 12:45, 13:45, 14:30, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Обзор экскурсии

Эта экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу Невского проспекта, который в XIX веке иностранные туристы называли улицей религиозной толерантности. Здесь, на небольшом расстоянии друг от друга, расположены храмы всех основных христианских конфессий.

История храмов

Во время экскурсии мы познакомимся с увлекательной историей этих храмов, вспомним известных исторических деятелей, которые были прихожанами этих мест. Каждый храм хранит в себе множество историй и традиций, которые делают их уникальными.

Судьба общин в XX веке

Мы также обсудим непростую судьбу религиозных общин в XX веке, когда многие храмы пережили сложные времена. Эти события оставили свой след в истории, и важно помнить о них, чтобы лучше понять современное состояние религиозной жизни в нашем городе.

Объединяющие факторы

С помощью моего высшего богословского образования я смогу доходчиво и образно объяснить вам различия между основными христианскими конфессиями. Но самое главное — я расскажу, что объединяет эти конфессии, подчеркивая важность взаимопонимания и уважения между ними.

Присоединяйтесь к нам в этой увлекательной экскурсии, где история и культура переплетаются, создавая уникальную атмосферу, полную знаний и вдохновения!

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дом голландской реформатской церкви (Голландская церковь)
  • Лютеранскую церковь Святых Петра и Павла (Петрикирхе)
  • Базилику святой Екатерины Александрийской - один из старейших католических храмов России
  • Кафедральный собор Святой Марии Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии
  • Шведскую лютеранско-евангелическую церковь Святой Екатерины
  • Церковь Святой Екатерины - храм Армянской апостольской церкви
Что включено
  • Радиогид и наушники
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Невский, 20 - у входа в библиотеку Маяковского
Завершение: Невский, 40-42, Армянская Апостольская церковь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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