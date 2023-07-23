Александро-Невская лавра, Иоанновский монастырь и часовня Ксении Блаженной за 1 день
Вы сможете приложиться к мощам Александра Невского в лавре и мощам Иоанна Кронштадтского в монастыре на Карповке. Погуляете по Смоленскому кладбищу и посетите часовню Ксении Блаженной. А мы поделимся удивительными историями, связанными с этими местами.
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Описание
Что вас ожидает
Часовня Ксении Блаженной — вы посетите действующую часовню, расположенную на Смоленском кладбище. Узнаете, как «Ксенюшка» помогала людям при жизни и как продолжает это делать после кончины. А также увидите могилы других известных людей: Блока, 40 мучеников, блаженной Анны и Марии Гатчинской. Здесь же расположены ещё две церкви — Смоленская и Воскресения Христова. Мы также сможем их посетить.
Иоанновский монастырь — мы побываем в храме-усыпальнице, где хранятся мощи Иоанна Кронштадтского. Вы узнаете, как строился монастырь, какие чудотворные иконы здесь находятся и почему батюшку Иоанна называют «молитвенником земли русской».
Александро-Невская лавра — вы раскроете, как у Петра I появилась идея её строительства и почему он приказал доставить сюда из Владимира мощи Александра Невского. По желанию, посетите некрополь на территории лавры, где покоятся Чайковский, Крылов, Достоевский, Шишкин, Карамзин и другие выдающиеся личности.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Транспорт включён в стоимость
- Билеты в некрополь оплачиваются дополнительно (по желанию): взрослые — 150 руб, школьники, студенты, пенсионеры — 100 руб, дети дошкольного возраста — бесплатно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.