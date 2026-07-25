По православным храмам Петербурга на комфортабельном автомобиле
Александро-Невская лавра, Иоанновский монастырь и часовня Ксении Блаженной за 1 день
Приглашаем вас в путешествие по христианским святыням Северной столицы.
Вы сможете приложиться к мощам Александра Невского в лавре и мощам Иоанна Кронштадтского в монастыре на Карповке. Погуляете по Смоленскому кладбищу и посетите часовню Ксении Блаженной. А мы поделимся удивительными историями, связанными с этими местами.
Часовня Ксении Блаженной — вы посетите действующую часовню, расположенную на Смоленском кладбище. Узнаете, как «Ксенюшка» помогала людям при жизни и как продолжает это делать после кончины. А также увидите могилы других известных людей: Блока, 40 мучеников, блаженной Анны и Марии Гатчинской. Здесь же расположены ещё две церкви — Смоленская и Воскресения Христова. Мы также сможем их посетить.
Иоанновский монастырь — мы побываем в храме-усыпальнице, где хранятся мощи Иоанна Кронштадтского. Вы узнаете, как строился монастырь, какие чудотворные иконы здесь находятся и почему батюшку Иоанна называют «молитвенником земли русской».
Александро-Невская лавра — вы раскроете, как у Петра I появилась идея её строительства и почему он приказал доставить сюда из Владимира мощи Александра Невского. По желанию, посетите некрополь на территории лавры, где покоятся Чайковский, Крылов, Достоевский, Шишкин, Карамзин и другие выдающиеся личности.
Организационные детали
С вами буду я или другой гид из моей команды. У всех есть лицензия Смоленского прихода, которая позволяет пройти в часовню Ксении Блаженной без очереди.
Дополнительные расходы
Пожертвование за экскурсию в Александро-Невской Лавре: 100 ₽ с чел.
Посещение Некрополя 18 века и Некрополя мастеров искусств (по желанию) — от 0 до 400 ₽ с чел.
Проход без очереди к часовне Ксении Блаженной (по желанию): до 5 чел. — 600 ₽ за всех, более 5 — 150 ₽ c чел.
Пожертвование в Смольном соборе — 100 ₽ с чел., подъём на колокольню (по желанию) — 300 ₽ с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 11343 туристов
Я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует уже достаточно давно, средний стаж работы — читать дальшеуменьшить
10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами. Наши экскурсии лёгкие для восприятия — будут и легенды, и шутки.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
–
3
–
2
–
1
–
Ольга
Хочу выразить нашу благодарность гиду Татьяне. Всё было замечательно. Татьяна отличный гид. Уделила время каждому из нас. Ответила на все интерисующие вопросы. Особенно хочу отметить,что Татьяна смогла найти подход к 13- читать дальшеуменьшить
летнему подростку. Сын остался доволен. Не было скучно, Татьяна не давила" датами",что для подростка так важно. Ещё хочу отметить,что Татьяна отлично водит автомобиль: плавно,уверенно, очень профессионально. Спокойная, адекватная, уравновешенная, с хорошим чувством юмора. Нигде нас не торопила. Время пролетело незаметно. Было интересно. Спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Еремкина
Очень интересно прошла экскурсия
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
26 октября 2025 года, в воскресенье, гид туристического агенства tripster - Наталья подарила нам незабываемый день. Наша мечта - экскурсия по православным храмам Петербурга оправдала все наши ожидания на 100%! читать дальшеуменьшить
Наталья, как профессионал высшей категории познакомила нас с основными православными святынями города, о главных периодах становлении города. На комфортабельном автомобиле в сопровождении Натальи мы узнали за один день столько!!! Спасибо, Вам Наталья, благодаря Вашему участию мы наверное ещё не раз захотим вернутся в Петербург!
Вам был полезен этот отзыв?
Айгуль
Узнали много интересного! Наталья ответила на все наши вопросы содержательно и в полном объёме! Спасибо за экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
10.11.25 экскурсия по христианским святыням Петербурга. У меня получилась очень теплая и душевная индивидуальная экскурсия с гидом Натальей. Экскурсия продлилась и дольше заявленного времени и я увидела больше, чем было читать дальшеуменьшить
в программе, а кроме того Наталья, как эрудированный человек вела рассказ обо всем, что нас окружало в моменты передвижения, будь то пешим ходом либо то что мы проезжали на автомобиле. Проведенная экскурсия оставила только положительные эмоции. Благодарю за замечательную экскурсию. Однозначно рекомендую).
Вам был полезен этот отзыв?
М
Мария
Хотим поблагодарить Наталью за чудесно проведенную экскурсию! Нам очень понравилась поездка! Время прошло незаметно: множество локаций, уверенное вождение и душевная беседа! Городские легенды и исторические факты, детали и символы - все были интересно! Спасибо❤️❤️❤️
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «По православным храмам Петербурга на комфортабельном автомобиле»