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По православным храмам Петербурга на комфортабельном автомобиле

Александро-Невская лавра, Иоанновский монастырь и часовня Ксении Блаженной за 1 день
Приглашаем вас в путешествие по христианским святыням Северной столицы.

Вы сможете приложиться к мощам Александра Невского в лавре и мощам Иоанна Кронштадтского в монастыре на Карповке. Погуляете по Смоленскому кладбищу и посетите часовню Ксении Блаженной. А мы поделимся удивительными историями, связанными с этими местами.
5
27 отзывов
По православным храмам Петербурга на комфортабельном автомобиле
По православным храмам Петербурга на комфортабельном автомобиле
По православным храмам Петербурга на комфортабельном автомобиле

Описание экскурсии

Часовня Ксении Блаженной — вы посетите действующую часовню, расположенную на Смоленском кладбище. Узнаете, как «Ксенюшка» помогала людям при жизни и как продолжает это делать после кончины. А также увидите могилы других известных людей: Блока, 40 мучеников, блаженной Анны и Марии Гатчинской. Здесь же расположены ещё две церкви — Смоленская и Воскресения Христова. Мы также сможем их посетить.

Иоанновский монастырь — мы побываем в храме-усыпальнице, где хранятся мощи Иоанна Кронштадтского. Вы узнаете, как строился монастырь, какие чудотворные иконы здесь находятся и почему батюшку Иоанна называют «молитвенником земли русской».

Александро-Невская лавра — вы раскроете, как у Петра I появилась идея её строительства и почему он приказал доставить сюда из Владимира мощи Александра Невского. По желанию, посетите некрополь на территории лавры, где покоятся Чайковский, Крылов, Достоевский, Шишкин, Карамзин и другие выдающиеся личности.

Организационные детали

С вами буду я или другой гид из моей команды. У всех есть лицензия Смоленского прихода, которая позволяет пройти в часовню Ксении Блаженной без очереди.

Дополнительные расходы

  • Пожертвование за экскурсию в Александро-Невской Лавре: 100 ₽ с чел.
  • Посещение Некрополя 18 века и Некрополя мастеров искусств (по желанию) — от 0 до 400 ₽ с чел.
  • Проход без очереди к часовне Ксении Блаженной (по желанию): до 5 чел. — 600 ₽ за всех, более 5 — 150 ₽ c чел.
  • Пожертвование в Смольном соборе — 100 ₽ с чел., подъём на колокольню (по желанию) — 300 ₽ с чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 11343 туристов
Я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует уже достаточно давно, средний стаж работы —
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10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами. Наши экскурсии лёгкие для восприятия — будут и легенды, и шутки.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
3
2
1
Ольга
Хочу выразить нашу благодарность гиду Татьяне. Всё было замечательно.
Татьяна отличный гид. Уделила время каждому из нас. Ответила на все интерисующие вопросы. Особенно хочу отметить,что Татьяна смогла найти подход к 13-
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летнему подростку. Сын остался доволен. Не было скучно, Татьяна не давила" датами",что для подростка так важно. Ещё хочу отметить,что Татьяна отлично водит автомобиль: плавно,уверенно, очень профессионально. Спокойная, адекватная, уравновешенная, с хорошим чувством юмора. Нигде нас не торопила. Время пролетело незаметно. Было интересно. Спасибо.

Хочу выразить нашу благодарность гиду Татьяне. Всё было замечательно.
Хочу выразить нашу благодарность гиду Татьяне. Всё было замечательно.
Хочу выразить нашу благодарность гиду Татьяне. Всё было замечательно.
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Е
Очень интересно прошла экскурсия
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Елена
26 октября 2025 года, в воскресенье, гид туристического агенства tripster - Наталья подарила нам незабываемый день. Наша мечта - экскурсия по православным храмам Петербурга оправдала все наши ожидания на 100%!
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Наталья, как профессионал высшей категории познакомила нас с основными православными святынями города, о главных периодах становлении города. На комфортабельном автомобиле в сопровождении Натальи мы узнали за один день столько!!! Спасибо, Вам Наталья, благодаря Вашему участию мы наверное ещё не раз захотим вернутся в Петербург!

26 октября 2025 года, в воскресенье, гид туристического агенства tripster - Наталья подарила нам незабываемый день.
26 октября 2025 года, в воскресенье, гид туристического агенства tripster - Наталья подарила нам незабываемый день.
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Айгуль
Узнали много интересного! Наталья ответила на все наши вопросы содержательно и в полном объёме! Спасибо за экскурсию!
Узнали много интересного! Наталья ответила на все наши вопросы содержательно и в полном объёме! Спасибо за экскурсию!
Узнали много интересного! Наталья ответила на все наши вопросы содержательно и в полном объёме! Спасибо за экскурсию!
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Елена
10.11.25 экскурсия по христианским святыням Петербурга. У меня получилась очень теплая и душевная индивидуальная экскурсия с гидом Натальей. Экскурсия продлилась и дольше заявленного времени и я увидела больше, чем было
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в программе, а кроме того Наталья, как эрудированный человек вела рассказ обо всем, что нас окружало в моменты передвижения, будь то пешим ходом либо то что мы проезжали на автомобиле. Проведенная экскурсия оставила только положительные эмоции. Благодарю за замечательную экскурсию. Однозначно рекомендую).

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М
Хотим поблагодарить Наталью за чудесно проведенную экскурсию! Нам очень понравилась поездка! Время прошло незаметно: множество локаций, уверенное вождение и душевная беседа! Городские легенды и исторические факты, детали и символы - все были интересно! Спасибо❤️❤️❤️
Хотим поблагодарить Наталью за чудесно проведенную экскурсию! Нам очень понравилась поездка! Время прошло незаметно: множество локаций,
Хотим поблагодарить Наталью за чудесно проведенную экскурсию! Нам очень понравилась поездка! Время прошло незаметно: множество локаций,
Хотим поблагодарить Наталью за чудесно проведенную экскурсию! Нам очень понравилась поездка! Время прошло незаметно: множество локаций,
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