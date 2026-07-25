Приглашаем вас в путешествие по христианским святыням Северной столицы. Вы сможете приложиться к мощам Александра Невского в лавре и мощам Иоанна Кронштадтского в монастыре на Карповке. Погуляете по Смоленскому кладбищу и посетите часовню Ксении Блаженной. А мы поделимся удивительными историями, связанными с этими местами.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Часовня Ксении Блаженной — вы посетите действующую часовню, расположенную на Смоленском кладбище. Узнаете, как «Ксенюшка» помогала людям при жизни и как продолжает это делать после кончины. А также увидите могилы других известных людей: Блока, 40 мучеников, блаженной Анны и Марии Гатчинской. Здесь же расположены ещё две церкви — Смоленская и Воскресения Христова. Мы также сможем их посетить.

Иоанновский монастырь — мы побываем в храме-усыпальнице, где хранятся мощи Иоанна Кронштадтского. Вы узнаете, как строился монастырь, какие чудотворные иконы здесь находятся и почему батюшку Иоанна называют «молитвенником земли русской».

Александро-Невская лавра — вы раскроете, как у Петра I появилась идея её строительства и почему он приказал доставить сюда из Владимира мощи Александра Невского. По желанию, посетите некрополь на территории лавры, где покоятся Чайковский, Крылов, Достоевский, Шишкин, Карамзин и другие выдающиеся личности.

Организационные детали

С вами буду я или другой гид из моей команды. У всех есть лицензия Смоленского прихода, которая позволяет пройти в часовню Ксении Блаженной без очереди.

Дополнительные расходы