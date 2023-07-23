По православным храмам Петербурга на комфортабельном автомобиле

Александро-Невская лавра, Иоанновский монастырь и часовня Ксении Блаженной за 1 день

5
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Приглашаем вас в путешествие по христианским святыням Северной столицы.

Вы сможете приложиться к мощам Александра Невского в лавре и мощам Иоанна Кронштадтского в монастыре на Карповке. Погуляете по Смоленскому кладбищу и посетите часовню Ксении Блаженной. А мы поделимся удивительными историями, связанными с этими местами.
По православным храмам Петербурга на комфортабельном автомобиле
По православным храмам Петербурга на комфортабельном автомобиле
По православным храмам Петербурга на комфортабельном автомобиле
По православным храмам Петербурга на комфортабельном автомобиле
По православным храмам Петербурга на комфортабельном автомобиле
По православным храмам Петербурга на комфортабельном автомобиле
По православным храмам Петербурга на комфортабельном автомобиле
По православным храмам Петербурга на комфортабельном автомобиле
По православным храмам Петербурга на комфортабельном автомобиле
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Описание

Что вас ожидает

Часовня Ксении Блаженной — вы посетите действующую часовню, расположенную на Смоленском кладбище. Узнаете, как «Ксенюшка» помогала людям при жизни и как продолжает это делать после кончины. А также увидите могилы других известных людей: Блока, 40 мучеников, блаженной Анны и Марии Гатчинской. Здесь же расположены ещё две церкви — Смоленская и Воскресения Христова. Мы также сможем их посетить.

Иоанновский монастырь — мы побываем в храме-усыпальнице, где хранятся мощи Иоанна Кронштадтского. Вы узнаете, как строился монастырь, какие чудотворные иконы здесь находятся и почему батюшку Иоанна называют «молитвенником земли русской».

Александро-Невская лавра — вы раскроете, как у Петра I появилась идея её строительства и почему он приказал доставить сюда из Владимира мощи Александра Невского. По желанию, посетите некрополь на территории лавры, где покоятся Чайковский, Крылов, Достоевский, Шишкин, Карамзин и другие выдающиеся личности.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Транспорт включён в стоимость
  • Билеты в некрополь оплачиваются дополнительно (по желанию): взрослые — 150 руб, школьники, студенты, пенсионеры — 100 руб, дети дошкольного возраста — бесплатно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
23 июля 2023
Здравствуйте! Экскурсию посещали втроем: я с мужем и мама. Мама особенно очень хотела попасть к Ксенюшке. Все прошло душевно!!! Очень удачно был составлен маршрут - к Ксенюшке не пришлось долго стоять в очереди. Были учтены все наши пожелания! Спасибо огромное за внимательное, добродушное отношение и интересный рассказ. Спасибо за экскурсию!!!

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