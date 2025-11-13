Это не просто поездка верхом на лошадях.
Это конная шаговая прогулка с экскурсионным сопровождением! Помимо инструктора вас будет сопровождать гид и вы послушаете увлекательную историю Шуваловского парка, церквей и дворцов, находящихся на его территории.
Время начала: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииПрогулка на лошадях с экскурсионным сопровождением Конная экскурсия «Имение Шуваловых» — это возможность покататься верхом на лошади и узнать много интересного. Эта экскурсия — визитная карточка «Палитры Петербурга». Анна, наш создатель и экскурсовод с большим стажем, разработала маршрут, наполнение этого тура и проводит его только сама. Немного найдется гидов, которые умеют ездить на лошади. Хотя это не сложно и мы вас быстро научим. Для участия в нашей экскурсии опыт верховой езды не обязателен. Не забудьте взять с собой яблок и морковки, чтобы отблагодарить вашу лошадку. Красивейший парк, свежий воздух и много интересных историй ждут вас на этой экскурсии, ведь Шуваловы лет триста не уступали по размаху и весу в обществе Юсуповым и Строгановым. Все нынешнее Парголово некогда принадлежало их семье. Темы нашей прогулки: Во время часовой прогулки у вас будут индивидуальные наушники, и, пока вы любуетесь историческими зданиями и парком, Анна расскажет вам:
- как заработать графский титул;
- как бесплатно построить дачу;
- как держать ладошку, когда кормишь лошадь;
- как трижды выйти замуж по любви;
- что построил архитектор «Мухи»;
- как не пустить лошадь в галоп. Важная информация: Для безопасности прогулки группу сопровождает инструктор. Инструктор ведет одну из лошадей под уздцы, другие лошади, обученные ходить «в смене», следуют за ней. Если вы захотите взять нескольких инструкторов, это также можно организовать. Одевайтесь, пожалуйста, по погоде. Обратите внимание, что бронирование возможно минимально для 2х человек!
Проведение экскурсии возможно в любой день с 12:00 до 17:00 включительно.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Шуваловский парк
- Дача Месмахера
- Церковь Петра и Павла
- Гора Парнас
Что включено
- Услуги гида
- Аренда лошадей
- Инструктаж
- Сопровождение инструктора
- Аренда аудиооборудования
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул Пляжевая, 7
Когда и сколько длится?
Когда: Проведение экскурсии возможно в любой день с 12:00 до 17:00 включительно.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Для безопасности прогулки группу сопровождает инструктор. Инструктор ведет одну из лошадей под уздцы, другие лошади, обученные ходить «в смене», следуют за ней. Если вы захотите взять нескольких инструкторов, это также можно организовать
- Одевайтесь, пожалуйста, по погоде
- Обратите внимание, что бронирование возможно минимально для 2х человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
