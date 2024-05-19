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Фотопрогулка
3 часа
Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка
Начало: М. Пл. Ленина (Финляндский вокзал)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Конная экскурсия по Шуваловскому парку
Подружиться с прекрасными лошадьми и перенестись в прошлое загородного имения
Начало: В поселке Парголово недалеко от Петербурга
14 июня в 12:30
15 июня в 12:30
от 8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
В гости к северным оленям + прогулка по Шуваловскому парку
Отдохнуть от городской суеты в живописных малоизвестных местах и пообщаться с животными
19 июня в 09:00
23 июня в 09:00
9 800₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка
Приоткрыть секреты старинных памятников Петербурга и получить на память атмосферные снимки
Начало: У станции метро Пл. Ленина
Сегодня в 23:00
Завтра в 10:00
7 900₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККристина19 мая 2024Были на экскурсии в январе этого года. Мы оставались в диком восторге, не смотря на некоторые трудности- шарф, который за
- ААлександр11 марта 2024Фотосессия с Евгением прошла легко и позитивно!!! Встретились с фотографом в назначенное время, без задержек. Мы выбрали фотосессию с передвижением на
- ГГалина12 февраля 2024Понравилось сочетание исторического и природного аспекта. Мария профи. Олени прекрасны. Печенькии чай в чуме вкусные. Природа красивая.
- ИИрина28 января 2024Экскурсия прошла на одном дыхании! Незабываемые впечатления от поездки в гости к оленям! Эмоции переполняют от этих зверушек. Экскурсию с
- ЭЭлеонора21 января 2024Это был чудесный день, который запомнится мне на долгие годы - по-настоящему снежная дорога и лес, заповедник с оленями, покоряющими
- ССветлана5 октября 2023Свежий воздух, красивый парк, рассказ про Шуваловский парк и лошади… Супер! Нам понравилось:)
- ААлександр5 августа 2023Прекрасный экскурсовод Анна! Хотелось бы выразить благодарность за интересный рассказ и формат экскурсии. Конная прогулка по парку, сопровождаемая интересными историческими фактами и событиями - это хорошая перезагрузка в ритме города!
- OOlga9 июля 2023В июне 2023 у нас был удивительный день в Петербурге с Валентиной и Евгением. Искали фотопрогулку, но предложенный формат - это
- ААрина4 июля 2023Фотосессия получилась чудесная, фотографии просто класс, фотографа однозначно рекомендую. Единственное пожелание от меня, это делать больше вертикальных фото, а то
- ООлеся16 мая 2023Благодарность Валентине и Евгению за приятные 3 часа, проведенные вместе, и замечательные фото. Несмотря на достаточно холодную погоду и сильный ветер,
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Шуваловский парк»
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