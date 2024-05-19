Шуваловский парк – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Шуваловский парк» в Санкт-Петербурге, цены от 6 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка
Фотопрогулка
3 часа
8 отзывов
Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка
Начало: М. Пл. Ленина (Финляндский вокзал)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 900 за всё до 2 чел.
Конная экскурсия по Шуваловскому парку
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Конная экскурсия по Шуваловскому парку
Подружиться с прекрасными лошадьми и перенестись в прошлое загородного имения
Начало: В поселке Парголово недалеко от Петербурга
14 июня в 12:30
15 июня в 12:30
от 8 000 за всё до 5 чел.
В гости к северным оленям + прогулка по Шуваловскому парку
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
В гости к северным оленям + прогулка по Шуваловскому парку
Отдохнуть от городской суеты в живописных малоизвестных местах и пообщаться с животными
19 июня в 09:00
23 июня в 09:00
9 800 за всё до 4 чел.
Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка
🚗 На машине
Фотопрогулка
3 часа
17 отзывов
Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка
Приоткрыть секреты старинных памятников Петербурга и получить на память атмосферные снимки
Начало: У станции метро Пл. Ленина
Сегодня в 23:00
Завтра в 10:00
7 900 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кристина
    19 мая 2024
    Конная экскурсия по Шуваловскому парку
    Были на экскурсии в январе этого года. Мы оставались в диком восторге, не смотря на некоторые трудности- шарф, который за
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    ветку зацепился и одна из нас из-за веток упала с лошади. Но все остались живы-здоровы, без серьёзных травм или чего-то такого Лошади резвые, гид очень интересную провела экскурсию по парку, рассказала о его истории и достопримечательностях. На улице было -18, у нас замёрзли ноги и руки, после прогулки мы ещё сушками и сахарком угощали лошадей и после этого нам дали Салфетки, чтобы вытереть руки и отогрели в помещении Экскурсия прям стоящая, я бы хотела как-нибудь посетить вас и летом, когда в Питере буду. От меня и всей нашей компании заслуженные 5 звезд

    Были на экскурсии в январе этого года. Мы оставались в диком восторге, не смотря на некоторыеБыли на экскурсии в январе этого года. Мы оставались в диком восторге, не смотря на некоторыеБыли на экскурсии в январе этого года. Мы оставались в диком восторге, не смотря на некоторые
  • А
    Александр
    11 марта 2024
    Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка
    Фотосессия с Евгением прошла легко и позитивно!!! Встретились с фотографом в назначенное время, без задержек. Мы выбрали фотосессию с передвижением на
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    авто (было очень удобно - и возможность быстро передвигаться, и возможность погреться в пути, т. к. на улице в тот период было холодновато). Заранее обсудили локации, время и были учтены все наши пожелания. Мы посетили красивейшие места в Санкт-Петербурге: Лютеранская церковь Святой Анненкирхе, Воскресенский Смольный собор. Фотографии были сделаны профессионально! 😍 Было выделено достаточно времени на каждую локацию, фотограф в ходе работы давал полезные советы по позированию и совместным фото. С теплотой вспоминаем Питерский отдых, смотря на прекрасные фотографии🫶 Однозначно будем рекомендовать Вас❤️ Спасибо за Вашу работу!!!

  • Г
    Галина
    12 февраля 2024
    В гости к северным оленям + прогулка по Шуваловскому парку
    Понравилось сочетание исторического и природного аспекта. Мария профи. Олени прекрасны. Печенькии чай в чуме вкусные. Природа красивая.
  • И
    Ирина
    28 января 2024
    В гости к северным оленям + прогулка по Шуваловскому парку
    Экскурсия прошла на одном дыхании! Незабываемые впечатления от поездки в гости к оленям! Эмоции переполняют от этих зверушек. Экскурсию с
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    Марией по данному маршруту рекомендуем 100 процентов! Очень приятная и внимательная девушка. Экскурсию проводила не с заученным сухим текстом, а с очень интересными фактами и помимо данной экскурсии Мария рассказала много интересного о прекрасном городе Санкт-Петербург. Спасибо огромное Вам, Мария!

  • Э
    Элеонора
    21 января 2024
    В гости к северным оленям + прогулка по Шуваловскому парку
    Это был чудесный день, который запомнится мне на долгие годы - по-настоящему снежная дорога и лес, заповедник с оленями, покоряющими
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    сердце, погода - все было похоже на сказку. Парк тоже интересный, но думаю, его посещение интереснее летом, зимой все-таки слишком холодно, озера не видны, и полностью насладиться прогулкой не удалось, но мне это было понятно заранее и совпало с ожиданиями. Мария - очень приятный человек и интересный рассказчик, ее знания по теме экскурсии действительно объемны, это не прогулка с пару фактами, это действительно исторический экскурс. Передвижение осуществляется в очень комфортном автомобиле, подогрев в котором спасал после прогулок. Кафе, в котором происходит остановка с интересным интерьером и вкусной едой, чек средний. Экскурсия всем хороша, могу ее рекомендовать, впечатление от экскурсовода и поездки такие положительные, что не хочется искать минусы, но чтобы быть объективной отмечу: - посещение заповедника оплачивается отдельно и имеет не условную стоимость (1500р со взрослого), а без него - не то, и вместе со стоимостью экскурсии выходит достаточно весомо. Каждый в праве оценивать свое время и труд как ему кажется верным, и никаких сожалений о потраченных средствах я по итогу не имею, но в среднем, по моему опыту, схожие экскурсии стоят процентов на 30-40 дешевле. - ненецкие лайки действительно в заповеднике есть, но я почему-то ожидала что их будет штук 8-10, и можно будет оказаться среди мехового сборища, но к нам вышла одна лайка, а всего взрослых особей там две)

    Это был чудесный день, который запомнится мне на долгие годы - по-настоящему снежная дорога и лесЭто был чудесный день, который запомнится мне на долгие годы - по-настоящему снежная дорога и лесЭто был чудесный день, который запомнится мне на долгие годы - по-настоящему снежная дорога и лесЭто был чудесный день, который запомнится мне на долгие годы - по-настоящему снежная дорога и лесЭто был чудесный день, который запомнится мне на долгие годы - по-настоящему снежная дорога и лесЭто был чудесный день, который запомнится мне на долгие годы - по-настоящему снежная дорога и лесЭто был чудесный день, который запомнится мне на долгие годы - по-настоящему снежная дорога и лесЭто был чудесный день, который запомнится мне на долгие годы - по-настоящему снежная дорога и лесЭто был чудесный день, который запомнится мне на долгие годы - по-настоящему снежная дорога и лесЭто был чудесный день, который запомнится мне на долгие годы - по-настоящему снежная дорога и лес
  • С
    Светлана
    5 октября 2023
    Конная экскурсия по Шуваловскому парку
    Свежий воздух, красивый парк, рассказ про Шуваловский парк и лошади… Супер! Нам понравилось:)
  • А
    Александр
    5 августа 2023
    Конная экскурсия по Шуваловскому парку
    Прекрасный экскурсовод Анна! Хотелось бы выразить благодарность за интересный рассказ и формат экскурсии. Конная прогулка по парку, сопровождаемая интересными историческими фактами и событиями - это хорошая перезагрузка в ритме города!
    Прекрасный экскурсовод Анна! Хотелось бы выразить благодарность за интересный рассказ и формат экскурсии. Конная прогулка поПрекрасный экскурсовод Анна! Хотелось бы выразить благодарность за интересный рассказ и формат экскурсии. Конная прогулка поПрекрасный экскурсовод Анна! Хотелось бы выразить благодарность за интересный рассказ и формат экскурсии. Конная прогулка по
  • O
    Olga
    9 июля 2023
    Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка
    В июне 2023 у нас был удивительный день в Петербурге с Валентиной и Евгением. Искали фотопрогулку, но предложенный формат - это
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    не просто фотопрогулка, а интересная экскурсия по ярким локациям города (в которые не каждый турист заглянет) от человека (Валентина), который его очень любит и знает, в сопровождении фотографа (Евгений), который очень любит свое дело и гармонично фотосессию вплетает в ход экскурсии. Фотографии получились яркие, живые: свет, динамика, композиция, эмоции. Все в них есть! Это то, что мы хотели на память о путешествии. Но кроме фотографий мы еще узнали и посмотрели много интересного. Погода тоже благоволила. Валентина и Евгений, спасибо Вам огромное за чудесный день! Ярко, незабываемо! И очень по доброму, по родному у Вас получилось с нами провести этот день. Было бы уместным приложить несколько фотографий здесь, но я ограничиваю свою частную жизнь в социальных сетях. Прошу с пониманием отнестись. Однако, это ничуть не умаляет результат - отличный фотоальбом на память и вместе с ним в воспоминаниях Ваши лица, рассказы и подаренные эмоции. Однозначно, рекомендуем!

  • А
    Арина
    4 июля 2023
    Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка
    Фотосессия получилась чудесная, фотографии просто класс, фотографа однозначно рекомендую. Единственное пожелание от меня, это делать больше вертикальных фото, а то
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    сейчас век экранов телефона, сторис, тиктоков)) Валентина нам между фото рассказывала интересные факты о городе и местах, которые мы посещали. Нам все очень понравилось 😇

  • О
    Олеся
    16 мая 2023
    Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка
    Благодарность Валентине и Евгению за приятные 3 часа, проведенные вместе, и замечательные фото. Несмотря на достаточно холодную погоду и сильный ветер,
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    всё прошло тепло и душевно. Получила почти 200 фото, приятный сувенир и много интересной информации о городе, которая перемежалась стихотворениями Сергея Есенина в процессе разговора. Экскурсия в формате прогулки. Легко, информативно, интеллигентно, со смыслом. Однозначно рекомендую!

    Благодарность Валентине и Евгению за приятные 3 часа, проведенные вместе, и замечательные фотоБлагодарность Валентине и Евгению за приятные 3 часа, проведенные вместе, и замечательные фотоБлагодарность Валентине и Евгению за приятные 3 часа, проведенные вместе, и замечательные фотоБлагодарность Валентине и Евгению за приятные 3 часа, проведенные вместе, и замечательные фотоБлагодарность Валентине и Евгению за приятные 3 часа, проведенные вместе, и замечательные фотоБлагодарность Валентине и Евгению за приятные 3 часа, проведенные вместе, и замечательные фотоБлагодарность Валентине и Евгению за приятные 3 часа, проведенные вместе, и замечательные фотоБлагодарность Валентине и Евгению за приятные 3 часа, проведенные вместе, и замечательные фотоБлагодарность Валентине и Евгению за приятные 3 часа, проведенные вместе, и замечательные фотоБлагодарность Валентине и Евгению за приятные 3 часа, проведенные вместе, и замечательные фото

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Шуваловский парк»

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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Шуваловский парк" можно забронировать 4 экскурсии от 6 900 до 9 800. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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