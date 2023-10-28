Отыскать черты исчезающего ленинградского авангарда в архитектуре Северной столицы
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Описание
Что вас ожидает
Мы прогуляемся по району метро «Чкаловская», который сейчас застраивается элитным жильём. Посмотрим снаружи и внутри на Левашовский хлебозавод, один из 14 в России. Перед нами предстанут величественные постройки, призванные показать величие новой страны. Затем посмотрим на разные типы жилых домов, обсудим главные черты конструктивизма, познакомимся с ДК им. Ленсовета и другими знаковыми объектами Петроградской стороны. А завершится наша прогулка у станции метро «Петроградская».
Достопримечательности по маршруту: трикотажная фабрика «Красное Знамя» — Левашовский хлебозавод — первый жилой дом Ленсовета — Дворец культуры имени Ленсовета — жилой дом Свирьстроя.
Кому подойдёт программа
Экскурсия будет интересна аудитории, интересующейся развитием советского конструктивизма в архитектуре Петрограда-Ленинграда. Рекомендую посетить её, так как многие памятники этого периода сейчас сносятся и застраиваются новым жильём (район станции метро «Чкаловская» — яркий тому пример).
Организационные детали
- Наша прогулка будет проходить по нетуристическому маршруту. В зависимости от ваших пожеланий можем зайти в кафе или другие интересные места этого района.
- Одевайтесь, пожалуйста, по погоде и не забудьте взять зонт
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у станции метро «Чкаловская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.