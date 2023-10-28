Конструктивизм Петроградской стороны

Отыскать черты исчезающего ленинградского авангарда в архитектуре Северной столицы

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Конструктивизм — архитектурный стиль, который появился в начале 20 века и просуществовал буквально десятилетие. Он отражал надежды на счастливое и светлое социалистическое будущее. В Санкт-Петербурге конструктивизм принял отдельную форму, её назвали «ленинградский авангард». С этим направлением я и познакомлю вас на экскурсии.
Конструктивизм Петроградской стороны
Конструктивизм Петроградской стороны
Конструктивизм Петроградской стороны
Конструктивизм Петроградской стороны
Конструктивизм Петроградской стороны
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы прогуляемся по району метро «Чкаловская», который сейчас застраивается элитным жильём. Посмотрим снаружи и внутри на Левашовский хлебозавод, один из 14 в России. Перед нами предстанут величественные постройки, призванные показать величие новой страны. Затем посмотрим на разные типы жилых домов, обсудим главные черты конструктивизма, познакомимся с ДК им. Ленсовета и другими знаковыми объектами Петроградской стороны. А завершится наша прогулка у станции метро «Петроградская».

Достопримечательности по маршруту: трикотажная фабрика «Красное Знамя» — Левашовский хлебозавод — первый жилой дом Ленсовета — Дворец культуры имени Ленсовета — жилой дом Свирьстроя.

Кому подойдёт программа

Экскурсия будет интересна аудитории, интересующейся развитием советского конструктивизма в архитектуре Петрограда-Ленинграда. Рекомендую посетить её, так как многие памятники этого периода сейчас сносятся и застраиваются новым жильём (район станции метро «Чкаловская» — яркий тому пример).

Организационные детали

  • Наша прогулка будет проходить по нетуристическому маршруту. В зависимости от ваших пожеланий можем зайти в кафе или другие интересные места этого района.
  • Одевайтесь, пожалуйста, по погоде и не забудьте взять зонт
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро «Чкаловская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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