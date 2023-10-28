Конструктивизм — архитектурный стиль, который появился в начале 20 века и просуществовал буквально десятилетие. Он отражал надежды на счастливое и светлое социалистическое будущее. В Санкт-Петербурге конструктивизм принял отдельную форму, её назвали «ленинградский авангард». С этим направлением я и познакомлю вас на экскурсии.

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Описание

Что вас ожидает

Мы прогуляемся по району метро «Чкаловская», который сейчас застраивается элитным жильём. Посмотрим снаружи и внутри на Левашовский хлебозавод, один из 14 в России. Перед нами предстанут величественные постройки, призванные показать величие новой страны. Затем посмотрим на разные типы жилых домов, обсудим главные черты конструктивизма, познакомимся с ДК им. Ленсовета и другими знаковыми объектами Петроградской стороны. А завершится наша прогулка у станции метро «Петроградская».

Достопримечательности по маршруту: трикотажная фабрика «Красное Знамя» — Левашовский хлебозавод — первый жилой дом Ленсовета — Дворец культуры имени Ленсовета — жилой дом Свирьстроя.

Кому подойдёт программа

Экскурсия будет интересна аудитории, интересующейся развитием советского конструктивизма в архитектуре Петрограда-Ленинграда. Рекомендую посетить её, так как многие памятники этого периода сейчас сносятся и застраиваются новым жильём (район станции метро «Чкаловская» — яркий тому пример).

Организационные детали