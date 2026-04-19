Оказывается, если посмотреть на Невский проспект через бинокль, можно найти американского белоголового орлана и увидеть зрачки-сердечки фаворита Екатерины II! По пути от Аничкова моста до Невы я расскажу о выдающихся людях, судьба которых связана с Петербургом.
И вы по-новому взглянете на город и его сокровища — даже если каждый день ходите по Невскому на работу.
И вы по-новому взглянете на город и его сокровища — даже если каждый день ходите по Невскому на работу.
Описание экскурсии
- Вы увидите античных богов, прекрасных дев и сказочных чудовищ, причудливые маскароны и изысканные орнаменты, самую великую императрицу и самого маленького сфинкса Петербурга
- Рассмотрите роскошные дворцы и особняки, величественные храмы, богато украшенные фасады доходных домов и банков, фешенебельных магазинов и гостиниц
- Особое внимание обратите на потрясающие детали имперской столицы
Вы узнаете:
- почему в самом центре города на вас взирает американский орел, а на фасадах Казанского собора изображено всевидящее око
- где открылся первый кинотеатр нашей страны
- где любил лакомиться сладостями Пушкин
- где перед почтенной публикой выступал граф Калиостро
- и многое другое!
Организационные детали
- Аренда бинокля включена
- Протяжённость маршрута ~3 км
- В холодную погоду при желании зайдём погреться в Гостиный Двор, Пассаж или в кафе — не входит в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|2000 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1600 ₽
|Дети с 7 до 16 лет
|1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом со станцией метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Я — гид-экскурсовод по Санкт-Петербургу и пригородам с большим опытом работы, городской аккредитацией и всеми необходимыми лицензиями. С огромным удовольствием делюсь своими познаниями в области истории, архитектуры и искусства Санкт-Петербурга со
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
спасибо Михаилу за интересную экскурсию, очень позитивно и доброжелательно! много было ньюансов подсвечено, деталей, на которые обычно не обращаешь внимания!
Михаил
Ответ организатора:
Катерина, благодарю за Ваш отзыв! Очень приятно было пройтись по Невскому в таком прекрасном обществе!
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