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Кронштадт - музей под открытым небом: экскурсия на минивэне

Познакомиться с военно-морской историей города с Петровских времён до наших дней
Небольшой город на острове Котлин создавался как крепость для защиты Петербурга. А позже стал одной из двух главных баз Балтийского флота.

Сейчас это настоящий музей под открытым небом — с фортами, доками, шлюзами, каналами и другими старинными памятниками.

Вы проследите ключевые вехи в прошлом Кронштадта, осознаете его историческую значимость и посетите самые интересные достопримечательности, включая форт «Константин».
4.8
54 отзыва
Кронштадт - музей под открытым небом: экскурсия на минивэне
Кронштадт - музей под открытым небом: экскурсия на минивэне
Кронштадт - музей под открытым небом: экскурсия на минивэне

Описание экскурсии

Путь к острову. Больше, чем связь с материком

В Кронштадт мы проедем по особой дороге, проложенной по дамбе. Лишь во вторую очередь она соединяет остров с материком. А в первую — спасает Петербург от наводнений. О замысле гидротехнического сооружения, уходящем еще в 19 век, и его реализации мы поговорим по пути.

История города-острова

Вы посетите главную крепость, узнаете об истоках Кронштадта и выясните, почему именно это место выбрали для цитадели. Познакомитесь с военно-морской историей острова, где, к слову, Пётр I провёл первый парад российского флота. Откроете малоизвестные страницы города воинской славы, сыгравшего важную роль в снятии Блокады Ленинграда. А также услышите о жизни, подвигах и изобретениях известных личностей Кронштадта.

Форты, корабли и панорамы Балтики

Кронштадт окружают мощные оборонительные сооружения, возведённые на искусственных островах. Вы посетите форт «Константин», исследуете помещения его батареи, узнаете, какие орудия там были установлены и как несли службу артиллеристы. Увидите корабли Балтийского флота и окинете взглядом морские просторы. Не обойдём вниманием и полуторавековую историю Морского завода.

Через несколько лет Кронштадт планируют сделать крупнейшим островом-музеем в мире. Вы раскроете подробности проекта, начатого в парке Остров фортов, куда уже доставили первую советскую атомную подлодку «Ленинский комсомол».

Петербург в миниатюре

Как и в Северной столице, здесь тоже есть Адмиралтейство, Обводной канал, дворец Меншикова, Летний сад, Гостиный Двор и Никольский морской собор. Истории и архитектуре последнего уделим особое внимание — ведь это крупнейший морской собор Российской империи. Неподалеку от храма погуляем по северному и южному скверам. А кроме того, посетим интересные места за рамками туристических маршрутов.

Организационные детали

  • Мы заедем за вами в любую точку города, а также можем встретить в аэропорту Пулково или на железнодорожных вокзалах Петербурга
  • Экскурсия проходит на комфортном минивэне с опытным водителем и гидом, который будет сопровождать вас всё путешествие
  • Трансфер и страховка для всех пассажиров включены в стоимость
  • Во время экскурсии будет 5-6 остановок для фотографий
  • По запросу экскурсию можно провести для большего количества людей (+ 2000 ₽ за микроавтобус до 14 человек)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В любом удобном месте для гостей в пределах города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид
Леонид — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4882 туристов
Здравствуйте! Мы проводим экскурсии на минивэнах по Санкт-Петербургу и пригородам. За безопасность поездок отвечают наши профессиональные водители с большим стажем. А экскурсии проводят опытные и увлечённые гиды, с которыми вы откроете местные достопримечательности с самых интересных сторон. Ждём встречи с вами!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 54 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
47
4
6
3
2
1
1
Елена
Очень были рады побывать в Кронштадте и теперь мы имеем представление,что это за территория. Экскурсия впечатляющая. Мы увидели красо́ты Никольского Морского Собора, парк Фортов с великолепной смотровой площадкой, гавань с кораблями и услышали увлекательные истории гида Анны о великих людях нашей страны. Огромное спасибо!
Очень были рады побывать в Кронштадте и теперь мы имеем представление,что это за территория. Экскурсия впечатляющая.
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И
Отличный гид Анна, доступная и интересная подача информации.
Комфортный автобус с максимально внимательным и аккуратным водителем Сергей. Рекомендую исполнителя
Отличный гид Анна, доступная и интересная подача информации.
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О
Отличная, продуманная экскурсия! Пять часов пролетели незаметно! Огромное спасибо Дмитрию за прекрасное владение автомобилем, два часа в пути прошли очень комфортно. Экскурсовод Олег интересный рассказчик и знаток истории. Спасибо Вам, Олег, за подачу материала, умение увлечь аудиторию, умение преподнести исторические факты простым понятным языком! Экскурсию однозначно рекомендую.
Отличная, продуманная экскурсия! Пять часов пролетели незаметно! Огромное спасибо Дмитрию за прекрасное владение автомобилем, два часа
Отличная, продуманная экскурсия! Пять часов пролетели незаметно! Огромное спасибо Дмитрию за прекрасное владение автомобилем, два часа
Отличная, продуманная экскурсия! Пять часов пролетели незаметно! Огромное спасибо Дмитрию за прекрасное владение автомобилем, два часа
Отличная, продуманная экскурсия! Пять часов пролетели незаметно! Огромное спасибо Дмитрию за прекрасное владение автомобилем, два часа
Отличная, продуманная экскурсия! Пять часов пролетели незаметно! Огромное спасибо Дмитрию за прекрасное владение автомобилем, два часа
Отличная, продуманная экскурсия! Пять часов пролетели незаметно! Огромное спасибо Дмитрию за прекрасное владение автомобилем, два часа
Отличная, продуманная экскурсия! Пять часов пролетели незаметно! Огромное спасибо Дмитрию за прекрасное владение автомобилем, два часа
Отличная, продуманная экскурсия! Пять часов пролетели незаметно! Огромное спасибо Дмитрию за прекрасное владение автомобилем, два часа
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В
Экскурсия была для нас очень познавательная, всем очень понравилась. Экскурсовод Елена очень интересно рассказывала о защитных сооружениях на подступах к нашим рубежам, много исторического материала. Мы узнали много нового, интересного. Большой плюс ещё и то, что нас забрали из дома и доставили домой. Впечатления останутся надолго, будем вспоминать ещё и ещё. Всем спасибо
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Юлия
Были вчетвером (2 взрослых и дети 17 и 7 лет) на экскурсии 2 июня. Современный минивэн с водителем Никитой с комфортом доставил нас до места и обратно. Наш гид Алёна
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всю дорогу рассказывала нам о достопримечательностях по пути следования. В самом Кронштадте прошлись по самым знаковым местам. Экскурсия получилась интересной и познавательной, дождь в конце немного огорчил, но не испортил общее впечатление. Изначально переживала, что младшей будет скучно, но нет, тоже слушала и смотрела, с особым удовольствием монетки кидала и желания загадывала.

Были вчетвером (2 взрослых и дети 17 и 7 лет) на экскурсии 2 июня. Современный минивэн
Были вчетвером (2 взрослых и дети 17 и 7 лет) на экскурсии 2 июня. Современный минивэн
Были вчетвером (2 взрослых и дети 17 и 7 лет) на экскурсии 2 июня. Современный минивэн
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Алёна
Недавно всей семьей побывали на экскурсии в Кронштадте, и это было просто замечательно! Погода выдалась великолепной, хотя нас настиг небольшой дождик уже под конец нашей поездки и сильный ветер, но
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это не испортило нам настроения.
Особую благодарность хочу выразить нашему экскурсоводу Татьяне. Она не только прекрасно знала историю Кронштадта, но и умела увлекательно рассказывать о каждом уголке города. Татьяна делилась интересными фактами и легендами на протяжении всей экскурсии, включая дорогу туда и обратно, для нас это было очень ценно, также Татьяна отвечала на все поставленные ей вопросы. Её энтузиазм и любовь к своему делу были заметны, и это сделало нашу поездку ещё более запоминающейся.
Не могу не отметить и нашего водителя Илгара. Он был очень дружелюбным и профессиональным, что добавляло комфорта в поездку.
Что особенно приятно, экскурсия понравилась как взрослым, так и детям. Все были под впечатлением от увиденного: красивые архитектурные памятники, морская атмосфера и увлекательные рассказы Татьяны сделали этот день незабываемым для всей семьи.
В целом, экскурсия в Кронштадт оставила только положительные впечатления. Я рекомендую всем посетить этот удивительный город и насладиться его красотой в компании таких замечательных людей!

Недавно всей семьей побывали на экскурсии в Кронштадте, и это было просто замечательно! Погода выдалась великолепной,
Недавно всей семьей побывали на экскурсии в Кронштадте, и это было просто замечательно! Погода выдалась великолепной,
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