Небольшой город на острове Котлин создавался как крепость для защиты Петербурга. А позже стал одной из двух главных баз Балтийского флота. Сейчас это настоящий музей под открытым небом — с фортами, доками, шлюзами, каналами и другими старинными памятниками. Вы проследите ключевые вехи в прошлом Кронштадта, осознаете его историческую значимость и посетите самые интересные достопримечательности, включая форт «Константин».

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путь к острову. Больше, чем связь с материком

В Кронштадт мы проедем по особой дороге, проложенной по дамбе. Лишь во вторую очередь она соединяет остров с материком. А в первую — спасает Петербург от наводнений. О замысле гидротехнического сооружения, уходящем еще в 19 век, и его реализации мы поговорим по пути.

История города-острова

Вы посетите главную крепость, узнаете об истоках Кронштадта и выясните, почему именно это место выбрали для цитадели. Познакомитесь с военно-морской историей острова, где, к слову, Пётр I провёл первый парад российского флота. Откроете малоизвестные страницы города воинской славы, сыгравшего важную роль в снятии Блокады Ленинграда. А также услышите о жизни, подвигах и изобретениях известных личностей Кронштадта.

Форты, корабли и панорамы Балтики

Кронштадт окружают мощные оборонительные сооружения, возведённые на искусственных островах. Вы посетите форт «Константин», исследуете помещения его батареи, узнаете, какие орудия там были установлены и как несли службу артиллеристы. Увидите корабли Балтийского флота и окинете взглядом морские просторы. Не обойдём вниманием и полуторавековую историю Морского завода.

Через несколько лет Кронштадт планируют сделать крупнейшим островом-музеем в мире. Вы раскроете подробности проекта, начатого в парке Остров фортов, куда уже доставили первую советскую атомную подлодку «Ленинский комсомол».

Петербург в миниатюре

Как и в Северной столице, здесь тоже есть Адмиралтейство, Обводной канал, дворец Меншикова, Летний сад, Гостиный Двор и Никольский морской собор. Истории и архитектуре последнего уделим особое внимание — ведь это крупнейший морской собор Российской империи. Неподалеку от храма погуляем по северному и южному скверам. А кроме того, посетим интересные места за рамками туристических маршрутов.

Организационные детали