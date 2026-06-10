В Кронштадт мы проедем по особой дороге, проложенной по дамбе. Лишь во вторую очередь она соединяет остров с материком. А в первую — спасает Петербург от наводнений. О замысле гидротехнического сооружения, уходящем еще в 19 век, и его реализации мы поговорим по пути.
История города-острова
Вы посетите главную крепость, узнаете об истоках Кронштадта и выясните, почему именно это место выбрали для цитадели. Познакомитесь с военно-морской историей острова, где, к слову, Пётр I провёл первый парад российского флота. Откроете малоизвестные страницы города воинской славы, сыгравшего важную роль в снятии Блокады Ленинграда. А также услышите о жизни, подвигах и изобретениях известных личностей Кронштадта.
Форты, корабли и панорамы Балтики
Кронштадт окружают мощные оборонительные сооружения, возведённые на искусственных островах. Вы посетите форт «Константин», исследуете помещения его батареи, узнаете, какие орудия там были установлены и как несли службу артиллеристы. Увидите корабли Балтийского флота и окинете взглядом морские просторы. Не обойдём вниманием и полуторавековую историю Морского завода.
Через несколько лет Кронштадт планируют сделать крупнейшим островом-музеем в мире. Вы раскроете подробности проекта, начатого в парке Остров фортов, куда уже доставили первую советскую атомную подлодку «Ленинский комсомол».
Петербург в миниатюре
Как и в Северной столице, здесь тоже есть Адмиралтейство, Обводной канал, дворец Меншикова, Летний сад, Гостиный Двор и Никольский морской собор. Истории и архитектуре последнего уделим особое внимание — ведь это крупнейший морской собор Российской империи. Неподалеку от храма погуляем по северному и южному скверам. А кроме того, посетим интересные места за рамками туристических маршрутов.
Организационные детали
Мы заедем за вами в любую точку города, а также можем встретить в аэропорту Пулково или на железнодорожных вокзалах Петербурга
Экскурсия проходит на комфортном минивэне с опытным водителем и гидом, который будет сопровождать вас всё путешествие
Трансфер и страховка для всех пассажиров включены в стоимость
Во время экскурсии будет 5-6 остановок для фотографий
По запросу экскурсию можно провести для большего количества людей (+ 2000 ₽ за микроавтобус до 14 человек)
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любом удобном месте для гостей в пределах города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4882 туристов
Здравствуйте! Мы проводим экскурсии на минивэнах по Санкт-Петербургу и пригородам. За безопасность поездок отвечают наши профессиональные водители с большим стажем. А экскурсии проводят опытные и увлечённые гиды, с которыми вы откроете местные достопримечательности с самых интересных сторон. Ждём встречи с вами!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 54 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Очень были рады побывать в Кронштадте и теперь мы имеем представление,что это за территория. Экскурсия впечатляющая. Мы увидели красо́ты Никольского Морского Собора, парк Фортов с великолепной смотровой площадкой, гавань с кораблями и услышали увлекательные истории гида Анны о великих людях нашей страны. Огромное спасибо!
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И
Ирина
Отличный гид Анна, доступная и интересная подача информации. Комфортный автобус с максимально внимательным и аккуратным водителем Сергей. Рекомендую исполнителя
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О
Ольга
Отличная, продуманная экскурсия! Пять часов пролетели незаметно! Огромное спасибо Дмитрию за прекрасное владение автомобилем, два часа в пути прошли очень комфортно. Экскурсовод Олег интересный рассказчик и знаток истории. Спасибо Вам, Олег, за подачу материала, умение увлечь аудиторию, умение преподнести исторические факты простым понятным языком! Экскурсию однозначно рекомендую.
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В
Вера
Экскурсия была для нас очень познавательная, всем очень понравилась. Экскурсовод Елена очень интересно рассказывала о защитных сооружениях на подступах к нашим рубежам, много исторического материала. Мы узнали много нового, интересного. Большой плюс ещё и то, что нас забрали из дома и доставили домой. Впечатления останутся надолго, будем вспоминать ещё и ещё. Всем спасибо
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Юлия
Были вчетвером (2 взрослых и дети 17 и 7 лет) на экскурсии 2 июня. Современный минивэн с водителем Никитой с комфортом доставил нас до места и обратно. Наш гид Алёна читать дальшеуменьшить
всю дорогу рассказывала нам о достопримечательностях по пути следования. В самом Кронштадте прошлись по самым знаковым местам. Экскурсия получилась интересной и познавательной, дождь в конце немного огорчил, но не испортил общее впечатление. Изначально переживала, что младшей будет скучно, но нет, тоже слушала и смотрела, с особым удовольствием монетки кидала и желания загадывала.
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Алёна
Недавно всей семьей побывали на экскурсии в Кронштадте, и это было просто замечательно! Погода выдалась великолепной, хотя нас настиг небольшой дождик уже под конец нашей поездки и сильный ветер, но читать дальшеуменьшить
это не испортило нам настроения. Особую благодарность хочу выразить нашему экскурсоводу Татьяне. Она не только прекрасно знала историю Кронштадта, но и умела увлекательно рассказывать о каждом уголке города. Татьяна делилась интересными фактами и легендами на протяжении всей экскурсии, включая дорогу туда и обратно, для нас это было очень ценно, также Татьяна отвечала на все поставленные ей вопросы. Её энтузиазм и любовь к своему делу были заметны, и это сделало нашу поездку ещё более запоминающейся. Не могу не отметить и нашего водителя Илгара. Он был очень дружелюбным и профессиональным, что добавляло комфорта в поездку. Что особенно приятно, экскурсия понравилась как взрослым, так и детям. Все были под впечатлением от увиденного: красивые архитектурные памятники, морская атмосфера и увлекательные рассказы Татьяны сделали этот день незабываемым для всей семьи. В целом, экскурсия в Кронштадт оставила только положительные впечатления. Я рекомендую всем посетить этот удивительный город и насладиться его красотой в компании таких замечательных людей!
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