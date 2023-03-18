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Описание
Что вас ожидает
Путь к острову. Больше, чем связь с материком
В Кронштадт мы проедем по особой дороге, проложенной по дамбе. Лишь во вторую очередь она соединяет остров с материком. А в первую — спасает Петербург от наводнений. О замысле гидротехнического сооружения, уходящем еще в 19 век, и его реализации мы поговорим по пути.
История города-острова
Вы посетите главную крепость, узнаете об истоках Кронштадта и выясните, почему именно это место выбрали для цитадели. Познакомитесь с военно-морской историей острова, где, к слову, Пётр I провёл первый парад российского флота. Откроете малоизвестные страницы города воинской славы, сыгравшего важную роль в снятии Блокады Ленинграда. А также услышите о жизни, подвигах и изобретениях известных личностей Кронштадта.
Форты, корабли и панорамы Балтики
Кронштадт окружают мощные оборонительные сооружения, возведённые на искусственных островах. Вы посетите форт «Константин», исследуете помещения его батареи, узнаете, какие орудия там были установлены и как несли службу артиллеристы. Увидите корабли Балтийского флота и окинете взглядом морские просторы. Не обойдём вниманием и полуторавековую историю Морского завода.
Через несколько лет Кронштадт планируют сделать крупнейшим островом-музеем в мире. Вы раскроете подробности проекта, начатого в парке Остров фортов, куда уже доставили первую советскую атомную подлодку «Ленинский комсомол».
Петербург в миниатюре
Как и в Северной столице, здесь тоже есть Адмиралтейство, Обводной канал, дворец Меншикова, Летний сад, Гостиный двор и Никольский морской собор. Истории и архитектуре последнего уделим особое внимание — ведь это крупнейший морской собор Российской империи. Неподалеку от храма погуляем по северному и южному скверам. А кроме того, посетим интересные места за рамками туристических маршрутов.
Организационные детали
Мы заедем за вами в любую точку города, а также можем встретить в аэропорту Пулково или на железнодорожных вокзалах Петербурга
Поездка проходит на комфортном минивэне с опытным водителем и гидом, который вас будет сопровождать всё путешествие
Трансфер и страховка для всех пассажиров включены в стоимость
Во время экскурсии будет 5-6 остановок для фотографий
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — Организатор в Санкт-Петербурге
Здравствуйте! Мы проводим экскурсии на минивэнах по Санкт-Петербургу и пригородам. За безопасность поездок отвечают наши профессиональные водители с большим стажем. А экскурсии проводят опытные и увлечённые гиды, с которыми вы откроете местные достопримечательности с самых интересных сторон. Ждём встречи с вами!
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