Кронштадт – город-порт, расположенный на острове 🏝️ Котлин в Финском заливе. Он основан по приказу Петра I практически одновременно с Петербургом. Чтобы попасть в Кронштадт нужно пересечь дамбу –уникальный комплекс защитных сооружений Петербурга от наводнений. Общая длина дамбы составляет 25, 4 километра.
Что вас ждет:
Увидите Якорную площадь
Посетите Морской Никольский собор (главный храм Военно-морского флота России и памятник морякам)
Часовая экскурсия ⛳ на корабле 🛳️ по Финскому заливу (увидите форты Кронштадта, узнаете их историю 📖 и назначение). Возвращение на автобусе 🚌 к Московскому вокзалу
В программу экскурсии 🧭 входит:
Трассовая экскурсия по дороге
Экскурсия по Кронштадту
Теплоходная прогулка 👣 вокруг фортов
Трансфер до Московского вокзала
Что входит
Трассовая экскурсия по дороге
Экскурсия по Кронштадту
Трансфер до Московского вокзала (летом)
Туристический автобус
Что не входит
Сувенирная продукция (по желанию)
Личные расходы (еда, напитки и др. )
Начало и место завершения
🚩 Невский просп., д. 87/2
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