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Кронштадт с теплоходной прогулкой

4.4
174 отзыва
Ленинград-Тур
Ленинград-Тур – Гид из Санкт-Петербурга
Автобусная экскурсия ⛳ в Кронштадт из Санкт-Петербурга.

Вас ждет трассовая экскурсия по дороге, прогулка 👣 с гидом по Кронштадту, а также теплоходная прогулка вокруг фортов (летом) или Музей 🖼 маяков, форт Константин (зимой).
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  • 👥Групповая
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🧒Подходит для детей
  • 🧘На выходные
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🎫Онлайн билеты
  • 🖼Музеи
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🏛История и архитектура
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☀️Летняя
  • ☃️Зимняя
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 👣Пешеходная
  • 🌇Подходит для вечера

  • 1 700 ₽ за человека

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Кронштадт с теплоходной прогулкой
Кронштадт с теплоходной прогулкой

Что вы увидите

  • Якорная площадь
  • Морской Никольский собор
  • Финский залив и форты (летом на теплоходе)
Кронштадт – город-порт, расположенный на острове 🏝️ Котлин в Финском заливе. Он основан по приказу Петра I практически одновременно с Петербургом. Чтобы попасть в Кронштадт нужно пересечь дамбу –уникальный комплекс защитных сооружений Петербурга от наводнений. Общая длина дамбы составляет 25, 4 километра.

Что вас ждет:

  • Увидите Якорную площадь
  • Посетите Морской Никольский собор (главный храм Военно-морского флота России и памятник морякам)
  • Часовая экскурсия ⛳ на корабле 🛳️ по Финскому заливу (увидите форты Кронштадта, узнаете их историю 📖 и назначение). Возвращение на автобусе 🚌 к Московскому вокзалу

В программу экскурсии 🧭 входит:

  • Трассовая экскурсия по дороге
  • Экскурсия по Кронштадту
  • Теплоходная прогулка 👣 вокруг фортов
  • Трансфер до Московского вокзала
Что входит
  • Трассовая экскурсия по дороге
  • Экскурсия по Кронштадту
  • Трансфер до Московского вокзала (летом)
  • Туристический автобус
Что не входит
  • Сувенирная продукция (по желанию)
  • Личные расходы (еда, напитки и др. )
Начало и место завершения
🚩 Невский просп., д. 87/2
Кронштадт с теплоходной прогулкой
Кронштадт с теплоходной прогулкой
Кронштадт с теплоходной прогулкой
Кронштадт с теплоходной прогулкой

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  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ленинград-Тур
Ленинград-Тур
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174 отзыва оставили туристы

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