Ленинград-Тур – Гид из Санкт-Петербурга

Автобусная экскурсия ⛳ в Кронштадт из Санкт-Петербурга.



Вас ждет трассовая экскурсия по дороге, прогулка 👣 с гидом по Кронштадту, а также теплоходная прогулка вокруг фортов (летом) или Музей 🖼 маяков, форт Константин (зимой).