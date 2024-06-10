При покупке детского и льготного билета не забудьте взять подтверждающие льготы документы.

Пассажиры с животными не допускаются на борт теплохода (даже с маленькими собачками).

В вечернее время и пасмурную погоду не забудьте взять теплые вещи.

Дети до 3 лет без предоставления отдельного места – бесплатно.

По правилам безопасности приносить еду и напитки на борт теплохода не разрешается. На теплоходе работает ресторан.

Посадка заканчивается за 5 минут до отправления теплохода. Рекомендуем подходить на причал за 15-20 минут до отправления.

Обращаем ваше внимание: на борту теплохода можно приобрести индивидуальный плед.

Что вас ожидает: Теплоход отправится от причала «Адмиралтейство» (Адмиралтейская наб., 10) и пройдет между Петроградским и Васильевским островами. По пути вас ждут пять мостов от разводных до вантовых. Также вы увидите парадный центр Петербурга и проследите историю города до современных зданий Лахта-центра и Газпром-арены. По маршруту курсирует роскошный двухпалубный теплоход с элегантным салоном и прогулочной палубой. Это позволит вам наслаждаться отдыхом и путешествием в полной мере. На борту есть ресторан, в котором вы можете заказать изысканные блюда по меню. Важная информация: