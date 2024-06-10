Маршрут «Круиз впечатлений» — это уникальный маршрут, который позволит вам совместить обзорную экскурсионную программу с удобным трансфером на двухпалубном теплоходе из центра города к парку отдыха ЦПКиО и парку аттракционов «Диво остров». На борту вас ждёт экскурсия, которая расскажет о Петербурге на всех этапах развития.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:30, 15:45
Что вас ожидает:
- Кунсткамера
- Ростральные колонны
- Вантовый мост ЗСД
- Мост Бетанкура
- Елагин остров
- Крестовский остров
- Газпром Арена
- Стадион «Петровский»
Описание билета
Что вас ожидает: Теплоход отправится от причала «Адмиралтейство» (Адмиралтейская наб., 10) и пройдет между Петроградским и Васильевским островами. По пути вас ждут пять мостов от разводных до вантовых. Также вы увидите парадный центр Петербурга и проследите историю города до современных зданий Лахта-центра и Газпром-арены. По маршруту курсирует роскошный двухпалубный теплоход с элегантным салоном и прогулочной палубой. Это позволит вам наслаждаться отдыхом и путешествием в полной мере. На борту есть ресторан, в котором вы можете заказать изысканные блюда по меню. Важная информация:
- При покупке детского и льготного билета не забудьте взять подтверждающие льготы документы.
- Пассажиры с животными не допускаются на борт теплохода (даже с маленькими собачками).
- В вечернее время и пасмурную погоду не забудьте взять теплые вещи.
- Дети до 3 лет без предоставления отдельного места – бесплатно.
- По правилам безопасности приносить еду и напитки на борт теплохода не разрешается. На теплоходе работает ресторан.
- Посадка заканчивается за 5 минут до отправления теплохода. Рекомендуем подходить на причал за 15-20 минут до отправления.
- Обращаем ваше внимание: на борту теплохода можно приобрести индивидуальный плед.
Ежедневно в 11:15,13:30,15:45.
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (с 12 лет)
|1 600 ₽
|Большой VIP стол (5 персон)
|12 990 ₽
|Детский билет (с 3 до 12 лет)
|900 ₽
|Льготный (студенты/пенсионеры/люди с инвалидностью)
|1 400 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кунсткамера
- Ростральные колонны
- Вантовый мост ЗСД
- Мост Бетанкура
- Елагин остров
- Крестовский остров
- Газпром Арена
- Стадион «Петровский»
Что включено
- Путешествие на теплоходе
- Аудиогид на 5 языках: русском, английском, китайском, немецком, испанском
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Адмиралтейская наб., д. 10
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:15,13:30,15:45.
Экскурсия длится около 2 часов 9 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- При приобретении детского и льготного билетов будьте готовы предъявить подтверждающие документы, иначе билет будет считаться недействительным
- Внимание! Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак)
- Для комфортной прогулки в пасмурную погоду и вечернее время рекомендуем брать с собой теплую одежду, Т. К. по текущим санитарным нормам мы не можем предоставлять нашим гостям пледы
- Пассажирам, не получившим посадочный талон в кассе на причале за 5 минут до отправления, в посадке будет отказано
- Необходимо распечатывать посадочные талоны перед посадкой
- Посадка заканчивается за 5 минут до отправления теплохода. Рекомендуем подходить на причал за 15-20 минут до отправления. По причине опозданий, переносы, либо отмены не производятся
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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