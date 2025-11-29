Вы уже видели в Петербурге всё? Тогда поедем в Кудрово! Тут нет традиционных достопримечательностей, зато есть спорная, но яркая архитектура. Кто-то называет его энциклопедией урбанистики, другие — районом-паразитом. А Министерство строительства признало Кудрово самым комфортным городом России. Кто прав? Выясним на нашей экскурсии.

Описание экскурсии

Кудрово — город Ленобласти, а фактически — спальный район Петербурга, который ещё вчера был… деревней! Да, в 2007 году в деревне Кудрово проживало 90 человек, сейчас — 70 тысяч. В фокусе экскурсии — быстрый рост города, социальные проблемы, странные урбанистические решения, повседневность и неочевидная эстетика.

Присматриваясь к деталям архитектуры, разберёмся, удалось ли авторам разнообразить монотонность застройки. Обсудим, как формируется городская среда в 21 веке, как пересматриваются подходы к обустройству места жизни, какие компромиссы делают его дружественным.

В нашей программе:

Парк «Оккервиль»: скульптуры, река и мосты

Калейдоскоп архитектуры: дома всех цветов радуги, здания с искажённой геометрией и обманом зрения, стрит-арт

Каштановая аллея и Романтический бульвар

Фонтан студенческой любви и лондонские телефонные будки

Кому подойдёт экскурсия

Опытным путешественникам, готовым к реализму городской действительности и неожиданным сочетаниям.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле Ford Kuga II

Время встречи подобрано так, чтобы не стоять в пробках на въезде/выезде в Кудрово + чтобы в городе были места для парковки

Примерный план: