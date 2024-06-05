Н Наталья В Карелию! Каньон Рускеала и поездка на ретро-поезде Экскурсовод прекрасен. Более грязной машины я не видела за свою жизнь…. в салоне бардак наивысшего уровня. Конечно, надо было отказаться при посадке, но было как-то неловко… На 1 день в Карелию-галопом по Европам. Утомительно. Укачало. Слава Богу назад поехали поездом.

Н Наталья Автобусная экскурсия в горный парк Рускеала Экскурсия понравилась, все четко организовано, несмотря на большую группу, особо никаких накладок не было. Времени хватило на все, единственное, на водопадах хотелось побыть подольше, уж очень нам там понравилось, нереальная красота!

Л Лидия Автобусная экскурсия в горный парк Рускеала Экскурсия очень понравилась. Гид прекрасно подавала информацию, организационные моменты все чётко проговаривала. Впечатления хорошие, с погодой повезло.

С Сергей Автобусная экскурсия в горный парк Рускеала читать дальше Вашу экскурсию! 3 часа в рускеале, этого достаточно для прогулки в быстром темпе, но если вы хотите почилить, берите другую экскурсию. Автобус хороший, кондиционер работал, дорога с Рускеалы в Сортавалу была как атракцион американские горки)) это прикольно. Обед мы не заказывали, сходили сами в кафе и не пожалели так лучше, 40 минут хватило, либо берите с собой перекус. Крепость корела не понравилась, на мой взгляд это зря потраченное время. Экскурсия класс, Рускеала оставила отличные впечатления от увиденного, а водопады Ахинкоски их преумножили в несколько раз. Не пожалел что выбрал

К Кэрри В Карелию! Каньон Рускеала и поездка на ретро-поезде Спасибо Антон Очень приятно

М Маргарита Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала Спасибо водителю Роману за скорость!!! Успели домой даже до 10 часов. Экскурсовод Ирина очень милая

Л Людмила Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала Экскурсия в Рускеалу 27.05. Хорошая организация, хороший год -Елена, очень красивые пейзажи, на комфортабельном автобусе. В общем, и дорога показалась неутомительной. Спасибо. Буду еще выбирать экскурсии через,,Спутник,,.

М Марина В Карелию на день из Петербурга - в мини-группе Отличная насыщенная поездка!

П Полина В Карелию на день из Петербурга - в мини-группе Цена - качество, за весь объем экскурсии отданных денег не жалко, экскурсовод Любовь показала где что прикупить, дополнительно заехали в Дом Берга за бальзамами, то есть команда отзывчивая на любые просьбы.