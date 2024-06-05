Экскурсии по каньонам

Найдено 9 экскурсий в категории «Каньоны» в Санкт-Петербурге, цены от 1 890 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия в горный парк Рускеала
🚌 На автобусе
скидка
35%
Групповая
13 часов
540 отзывов
Путешествие в горный парк Рускеала: автобусная экскурсия по Карелии
Групповая поездка в Карелию с посещением крепости Корела, водопадов Ахинкоски и горного парка Рускеала. Узнайте историю региона и насладитесь природой
Начало: В районе метро Невский проспект или Гостиный двор
«Горный парк Рускеала и прогулка по мраморному каньону»
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
33842 200 за человека
Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
2024 отзыва
Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
Начало: Площадь у Казанского собора
«У каждого есть возможность насладиться Мраморным каньоном, сходить на экскурсии, заглянуть в загадочные мраморные штольни, покататься на лодочке и вдоволь сфотографироваться»
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
от 2 200 за человека
В Карелию! Каньон Рускеала и поездка на ретро-поезде
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
13 часов
62 отзыва
В Карелию! Каньон Рускеала и поездка на ретро-поезде
Залюбоваться природой, открыть историю заповедного края и прокатиться на уникальном экспрессе
Начало: Любой адрес в черте города
«Проходя по оборудованным тропам над каньоном с изумрудной водой, поговорим о появлении карьера и рабочего поселка, о добыче мрамора»
10 июня в 06:00
17 июня в 06:00
39 900 за всё до 2 чел.
В Карелию на день из Петербурга - в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
13 часов
114 отзывов
В Карелию на день из Петербурга - в мини-группе
Путешествие по Южной Карелии: крепость Корела, водопады, ладожские шхеры, горный парк Рускеала и традиционная карельская кухня
Начало: На площади Искусств
«Вы сможете исследовать каньон и выбрать развлечение по душе и сезону»
Расписание: ежедневно в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
55004 950 за человека
Красные берега - сказы сиверской земли
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Красные берега - сказы сиверской земли
Открыть историю дачной столицы России, посетить пещеры с каньонами и оценить виды Русской Швейцарии
Начало: На станции Сиверская
«Вместе мы исследуем обрывистые берега, преодолеем крутые спуски с подъёмами и доберемся до древнего каньона реки Оредеж»
8 июля в 10:00
15 июля в 10:00
от 2 600 за всё до 10 чел.
Рускеала: подземелье и наземье Мраморного каньона
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
1 отзыв
Рускеала: подземелье и наземье Мраморного каньона
Исследовать лабиринты штолен, прогуляться по горному парку и оценить красоту карельской природы
Начало: У метро Площадь Восстания
«входные билеты в горный парк Рускеала и экскурсия по Мраморному каньону»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 800 за человека
Из Петербурга - к самым полноводным водопадам Ленобласти
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Из Петербурга - к самым полноводным водопадам Ленобласти
Погулять по каньонам, услышать шум водопадов и пообедать на берегу Ладожского озера
Начало: У метро «Василеостровская»
«Мы увидим каньоны рек Саблинка и Тосна и посетим место стоянки Александра Невского перед битвой со шведами»
26 июня в 08:00
4 июля в 08:00
5 000 за человека
Путешествие из Петербурга в Рускеалу на Ласточке и ретро-поезде
🚉 На поезде
Групповая
13 часов
26 отзывов
Путешествие из Петербурга в Рускеалу на Ласточке и ретро-поезде
Мраморный каньон, водопады и Деревня викингов - съездить на день в Карелию
Начало: На Финляндском вокзале Петербурга
«Вместе с гидом вы пройдете по экотропам Мраморного каньона»
1 890 за человека
Карелия за 1 день из Петербурга на вашем автомобиле
Индивидуальная
13 часов
Карелия за 1 день из Петербурга на вашем автомобиле
Крепость Корела, водопады Ахинкоски, каньон Рускеала - под рассказы гида о самобытном крае
Начало: На Площади Искусств
«В знаменитом горном парке у вас будет три часа: этого времени достаточно, чтобы вдоволь погулять, насладиться красотой мраморных массивов и цветом воды в каньоне, по желанию пролететь над озером на 500-метровом троллее или поплавать на лодочке»
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
18 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    В Карелию! Каньон Рускеала и поездка на ретро-поезде
    Экскурсовод прекрасен. Более грязной машины я не видела за свою жизнь…. в салоне бардак наивысшего уровня. Конечно, надо было отказаться при посадке, но было как-то неловко… На 1 день в Карелию-галопом по Европам. Утомительно. Укачало. Слава Богу назад поехали поездом.
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Автобусная экскурсия в горный парк Рускеала
    Экскурсия понравилась, все четко организовано, несмотря на большую группу, особо никаких накладок не было. Времени хватило на все, единственное, на водопадах хотелось побыть подольше, уж очень нам там понравилось, нереальная красота!
  • Л
    Лидия
    2 июня 2024
    Автобусная экскурсия в горный парк Рускеала
    Экскурсия очень понравилась. Гид прекрасно подавала информацию, организационные моменты все чётко проговаривала. Впечатления хорошие, с погодой повезло.
  • С
    Сергей
    2 июня 2024
    Автобусная экскурсия в горный парк Рускеала
    Экскурсия класс, Рускеала оставила отличные впечатления от увиденного, а водопады Ахинкоски их преумножили в несколько раз. Не пожалел что выбрал
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    Вашу экскурсию! 3 часа в рускеале, этого достаточно для прогулки в быстром темпе, но если вы хотите почилить, берите другую экскурсию. Автобус хороший, кондиционер работал, дорога с Рускеалы в Сортавалу была как атракцион американские горки)) это прикольно. Обед мы не заказывали, сходили сами в кафе и не пожалели так лучше, 40 минут хватило, либо берите с собой перекус. Крепость корела не понравилась, на мой взгляд это зря потраченное время.

    Экскурсия класс, Рускеала оставила отличные впечатления от увиденного, а водопады Ахинкоски их преумножили в несколько разЭкскурсия класс, Рускеала оставила отличные впечатления от увиденного, а водопады Ахинкоски их преумножили в несколько разЭкскурсия класс, Рускеала оставила отличные впечатления от увиденного, а водопады Ахинкоски их преумножили в несколько разЭкскурсия класс, Рускеала оставила отличные впечатления от увиденного, а водопады Ахинкоски их преумножили в несколько разЭкскурсия класс, Рускеала оставила отличные впечатления от увиденного, а водопады Ахинкоски их преумножили в несколько разЭкскурсия класс, Рускеала оставила отличные впечатления от увиденного, а водопады Ахинкоски их преумножили в несколько раз
  • К
    Кэрри
    29 мая 2024
    В Карелию! Каньон Рускеала и поездка на ретро-поезде
    Спасибо Антон Очень приятно
    Спасибо Антон Очень приятноСпасибо Антон Очень приятноСпасибо Антон Очень приятноСпасибо Антон Очень приятноСпасибо Антон Очень приятно
  • М
    Маргарита
    29 мая 2024
    Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
    Спасибо водителю Роману за скорость!!! Успели домой даже до 10 часов. Экскурсовод Ирина очень милая
  • Л
    Людмила
    28 мая 2024
    Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
    Экскурсия в Рускеалу 27.05. Хорошая организация, хороший год -Елена, очень красивые пейзажи, на комфортабельном автобусе. В общем, и дорога показалась неутомительной. Спасибо. Буду еще выбирать экскурсии через,,Спутник,,.
  • М
    Марина
    27 мая 2024
    В Карелию на день из Петербурга - в мини-группе
    Отличная насыщенная поездка!
  • П
    Полина
    26 мая 2024
    В Карелию на день из Петербурга - в мини-группе
    Цена - качество, за весь объем экскурсии отданных денег не жалко, экскурсовод Любовь показала где что прикупить, дополнительно заехали в Дом Берга за бальзамами, то есть команда отзывчивая на любые просьбы.
  • А
    Анастасия
    26 мая 2024
    В Карелию на день из Петербурга - в мини-группе
    Очень познавательный тур. Гид Станислав просто восторг. Всё доходчиво, с шутками и легко воспринимается) Локации здорово подобраны, ознакомительная поездка, заставляющая рассматривать Карелию для полноценного отдыха! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Каньоны»

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  1. Автобусная экскурсия в горный парк Рускеала
  2. Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
  3. В Карелию! Каньон Рускеала и поездка на ретро-поезде
  4. В Карелию на день из Петербурга - в мини-группе
  5. Красные берега - сказы сиверской земли
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  2. Набережная
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  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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