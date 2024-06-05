1 чел.
По популярности
скидка
35%
Групповая
13 часов
Путешествие в горный парк Рускеала: автобусная экскурсия по Карелии
Групповая поездка в Карелию с посещением крепости Корела, водопадов Ахинкоски и горного парка Рускеала. Узнайте историю региона и насладитесь природой
Начало: В районе метро Невский проспект или Гостиный двор
«Горный парк Рускеала и прогулка по мраморному каньону»
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
33842 200₽ за человека
Групповая
16 часов
Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
Начало: Площадь у Казанского собора
«У каждого есть возможность насладиться Мраморным каньоном, сходить на экскурсии, заглянуть в загадочные мраморные штольни, покататься на лодочке и вдоволь сфотографироваться»
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
от 2 200₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
В Карелию! Каньон Рускеала и поездка на ретро-поезде
Залюбоваться природой, открыть историю заповедного края и прокатиться на уникальном экспрессе
Начало: Любой адрес в черте города
«Проходя по оборудованным тропам над каньоном с изумрудной водой, поговорим о появлении карьера и рабочего поселка, о добыче мрамора»
10 июня в 06:00
17 июня в 06:00
39 900₽ за всё до 2 чел.
скидка
10%
Групповая
13 часов
В Карелию на день из Петербурга - в мини-группе
Путешествие по Южной Карелии: крепость Корела, водопады, ладожские шхеры, горный парк Рускеала и традиционная карельская кухня
Начало: На площади Искусств
«Вы сможете исследовать каньон и выбрать развлечение по душе и сезону»
Расписание: ежедневно в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
55004 950₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Красные берега - сказы сиверской земли
Открыть историю дачной столицы России, посетить пещеры с каньонами и оценить виды Русской Швейцарии
Начало: На станции Сиверская
«Вместе мы исследуем обрывистые берега, преодолеем крутые спуски с подъёмами и доберемся до древнего каньона реки Оредеж»
8 июля в 10:00
15 июля в 10:00
от 2 600₽ за всё до 10 чел.
Групповая
13 часов
Рускеала: подземелье и наземье Мраморного каньона
Исследовать лабиринты штолен, прогуляться по горному парку и оценить красоту карельской природы
Начало: У метро Площадь Восстания
«входные билеты в горный парк Рускеала и экскурсия по Мраморному каньону»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 800₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Из Петербурга - к самым полноводным водопадам Ленобласти
Погулять по каньонам, услышать шум водопадов и пообедать на берегу Ладожского озера
Начало: У метро «Василеостровская»
«Мы увидим каньоны рек Саблинка и Тосна и посетим место стоянки Александра Невского перед битвой со шведами»
26 июня в 08:00
4 июля в 08:00
5 000₽ за человека
Групповая
13 часов
Путешествие из Петербурга в Рускеалу на Ласточке и ретро-поезде
Мраморный каньон, водопады и Деревня викингов - съездить на день в Карелию
Начало: На Финляндском вокзале Петербурга
«Вместе с гидом вы пройдете по экотропам Мраморного каньона»
1 890₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Карелия за 1 день из Петербурга на вашем автомобиле
Крепость Корела, водопады Ахинкоски, каньон Рускеала - под рассказы гида о самобытном крае
Начало: На Площади Искусств
«В знаменитом горном парке у вас будет три часа: этого времени достаточно, чтобы вдоволь погулять, насладиться красотой мраморных массивов и цветом воды в каньоне, по желанию пролететь над озером на 500-метровом троллее или поплавать на лодочке»
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
18 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 2024Экскурсовод прекрасен. Более грязной машины я не видела за свою жизнь…. в салоне бардак наивысшего уровня. Конечно, надо было отказаться при посадке, но было как-то неловко… На 1 день в Карелию-галопом по Европам. Утомительно. Укачало. Слава Богу назад поехали поездом.
- ННаталья2 июня 2024Экскурсия понравилась, все четко организовано, несмотря на большую группу, особо никаких накладок не было. Времени хватило на все, единственное, на водопадах хотелось побыть подольше, уж очень нам там понравилось, нереальная красота!
- ЛЛидия2 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Гид прекрасно подавала информацию, организационные моменты все чётко проговаривала. Впечатления хорошие, с погодой повезло.
- ССергей2 июня 2024Экскурсия класс, Рускеала оставила отличные впечатления от увиденного, а водопады Ахинкоски их преумножили в несколько раз. Не пожалел что выбрал
- ККэрри29 мая 2024Спасибо Антон Очень приятно
- ММаргарита29 мая 2024Спасибо водителю Роману за скорость!!! Успели домой даже до 10 часов. Экскурсовод Ирина очень милая
- ЛЛюдмила28 мая 2024Экскурсия в Рускеалу 27.05. Хорошая организация, хороший год -Елена, очень красивые пейзажи, на комфортабельном автобусе. В общем, и дорога показалась неутомительной. Спасибо. Буду еще выбирать экскурсии через,,Спутник,,.
- ММарина27 мая 2024Отличная насыщенная поездка!
- ППолина26 мая 2024Цена - качество, за весь объем экскурсии отданных денег не жалко, экскурсовод Любовь показала где что прикупить, дополнительно заехали в Дом Берга за бальзамами, то есть команда отзывчивая на любые просьбы.
- ААнастасия26 мая 2024Очень познавательный тур. Гид Станислав просто восторг. Всё доходчиво, с шутками и легко воспринимается) Локации здорово подобраны, ознакомительная поездка, заставляющая рассматривать Карелию для полноценного отдыха! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Каньоны»
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